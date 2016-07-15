СТРОЙКА НЕДЕЛИ: Сборный бюджетный дом

Думали ли вы когда-нибудь, что сможете жить в таком доме? Стильном, современном, похожем на голливудскую мечту? Давайте вместе представим, как вы и ваша семья закажете и въедете в этот потрясающий проект сборного дома от студии NOEM.
Расположенный в горах Serra d'Espada, он является прекрасным примером того, что сборные современные дома могут быть установлены почти везде и отлично вписываются в любой пейзаж. Где бы вы ни присматривали участок – в пригороде, коттеджном поселке, в деревне или в дачном кооперативе, такой домик смотрится одинаково стильно!
Современный дизайн, удобная планировка, стильные фасады и потрясающая работа архитектора привели к тому, что этот маленький домик выглядит, как вилла!
Кроме того, нужно лишь 10 недель от оплаты заказа до момента, когда вы войдете в этот новый дом своей мечты! Дом получил класс энергоэффективности A, что значит – самый высокий и лучший. При этом след CO2 составляет всего лишь 56,95 KgCO2/m², чем особенно гордятся архитекторы, а потребление энергии при обогреве всего лишь – 15,05 kWh/m²/год.
96 кв. метров этого дома включают в себя кухню-гостиную, две спальни, ванную комнату и большую террасу. Площадь кухни-гостиной около 40 метров, спален – около 10 кв. метров, ванной комнаты – ок. 5 кв. метров и террасы – ок. 30 кв. метров. Общая площадь дома без террасы – 65 кв. метров.
Стоимость таких домов от студии NOEM составляет ок. 1200-2000 евро за квадратный метр. Для Барселоны и окрестностей такая цена оказывается просто потрясающей, особенно с учетом экономии на строительстве, рабочей силе и проектировании, которые уже полностью включены в стоимость.
Дом основан на металлическом каркасе с заполнением теплоизоляционными материалами. Эффективная современная конструкция делает теплопотери минимальными, а затраты на отопление в горной местности практически нулевыми. Правда, требуется кондиционирование летом.
В дизайне интерьеров мы найдем отделку декоративными панелями под дерево на потолке, оштукатуренные стены с покраской в белый в каждой комнате, ламинат на полу, панорамные окна и стильную ванную комнату.
Две спальни площадью по 8-11 кв. метров являются детской и главной спальней. Одна из них имеет выход на террасу, другая – прекрасный вид на сад. В спальнях – окна в пол, которые открываются и оснащены автоматическими жалюзи.
Мощеная рифленым термодеревом терраса является самым практичным вариантом для загородного семейного дома.
Этот сборный дом собирается прямо на участке и в его комплектации мы также найдем мебель, аксессуары и декор – все, чтобы просто взять и въехать в новый дом!
Минимализм в мини-домах всегда в моде – простыми средствами на его основе получаются трендовые интерьеры.
Особенный метод сборного строительства помогает учесть все детали еще на фабрике, на этапе сборки, а потом с помощью грузового автомобиля с краном перевезти дом в нужное место. Перед транспортировкой дом тестируется, а на месте подключается ко всем коммуникациям на участке – электричеству, канализации, водоснабжению.
Если это необходимо, к дому может быть добавлена и система отопления для холодного климата. Тепловой насос и «теплый пол» часто встречаются в современных мини-домах по всему миру – от Скандинавии, Канады и Великобритании до Германии и Польши.
На фотографии выше вы видите слева направо – маленькое окно спальни, два угловых окна в зоне гостиной с выходом на террасу, два следующих угловых окна в зоне кухни справа.
Такой дом может стать прекрасным началом современной и стильной жизни вас и ваших детей. А дополнения в виде зоны террасы, барбекю, бассейна, летнего душа и мощеных площадок могут сделать такой дом и вовсе идеальным.
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