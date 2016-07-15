СТРОЙКА НЕДЕЛИ: Сборный бюджетный дом

Думали ли вы когда-нибудь, что сможете жить в таком доме? Стильном, современном, похожем на голливудскую мечту? Давайте вместе представим, как вы и ваша семья закажете и въедете в этот потрясающий проект сборного дома от студии NOEM.

Расположенный в горах Serra d'Espada, он является прекрасным примером того, что сборные современные дома могут быть установлены почти везде и отлично вписываются в любой пейзаж. Где бы вы ни присматривали участок – в пригороде, коттеджном поселке, в деревне или в дачном кооперативе, такой домик смотрится одинаково стильно!