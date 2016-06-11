Как построить дешевый качественный дом

Действительно точную смету на все необходимые материалы и инструменты для вас сможет составить лишь человек с опытом. Даже просчитав все до мелочей, новичок обычно не подозревает о дополнительных расходах, которые могут занимать около 20-30% стоимости дома.

Точное планирование, которое всегда проводят профессионалы, может помочь вам избежать перерасхода бюджета и многих сюрпризов. Очень неудобно получается, когда даже самая маленькая ошибка или недочет ведет к трате лишних 10-20 тыс. рублей просто по неопытности. Такие мелочи накапливаются и выливаются в лишние 300-400 тыс., которые можно было бы сэкономить, изначально правильно составив план.

Смету, как и проектирование коттеджа, лучше всего доверить профессионалам. Они точно знают, на чем можно сэкономить без потери качества, а их услуги стоят в разы меньше, чем получаемая вами в целом экономия.