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Как построить дешевый качественный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Чтобы построить дешевый и качественный дом, вам нужно всего лишь преодолеть свое желание все решать самому. Профессионалы знают, как экономить, лучше любого новичка и могут подать вам гениальные идеи о том, где можно получить «лишние» 200-300 тыс. рублей и разрешить себе, например, панорамное остекление в доме!

​Определяем ваши слабые места

Лахти_167,5 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в скандинавском стиле
Vesco Construction

Лахти_167,5 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

При составлении сметы стоит учесть несколько факторов, влияющих на стоимость постройки – цена участка, тип и цена материалов, стоимость работы строителей, тип отопительной системы, тип изоляционного материала.

Очень важную статью расходов у новичков составляют ошибки и их исправление. В среднем они занимают около 25% стоимости дома в долгосрочной перспективе, но иногда доходит и до 50%. При этом, ошибка может быть «отложена в долгий ящик» и менять что-то в доме придется не сразу, а через 5 лет, и именно тогда вы увидите разницу в строительстве частном и профессиональном.

​Какие могут быть ошибки

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Ошибки могут быть самые разные – от недостаточной теплоизоляции, которая поднимет ваши расходы на отопление в 5 раз, до неудобной планировки, которую потом придется менять. Добавьте сюда дизайн интерьера, который будет не радовать красотой, а раздражать нестыковками, и неудобные мелочи в быту, которые будут вас преследовать, и вы получите примерное представление.

При этом, ошибки могут быть и капитальные. Например, неправильно залитый фундамент может вести к разрушению всей конструкции, а непрофессиональная кладка – к тому, что ваша кровля станет полностью непригодной для эксплуатирования.

​Планирование – залог успеха

homify
homify

homify
homify
homify

Действительно точную смету на все необходимые материалы и инструменты для вас сможет составить лишь человек с опытом. Даже просчитав все до мелочей, новичок обычно не подозревает о дополнительных расходах, которые могут занимать около 20-30% стоимости дома.

Точное планирование, которое всегда проводят профессионалы, может помочь вам избежать перерасхода бюджета и многих сюрпризов. Очень неудобно получается, когда даже самая маленькая ошибка или недочет ведет к трате лишних 10-20 тыс. рублей просто по неопытности. Такие мелочи накапливаются и выливаются в лишние 300-400 тыс., которые можно было бы сэкономить, изначально правильно составив план.

Смету, как и проектирование коттеджа, лучше всего доверить профессионалам. Они точно знают, на чем можно сэкономить без потери качества, а их услуги стоят в разы меньше, чем получаемая вами в целом экономия.

​Дизайн интерьера

Кухня "Davinci" Студия дизайна Дарьи Одарюк Кухня в средиземноморском стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Кухня Davinci

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Дизайнер интерьера – особенная профессия, позволяющая людям во всему миру воплощать свои мечты об идеальном доме. Любой дизайнер после консультации попросит вас обозначить ваш бюджет – и не выйдет за него, а сделает все возможное, чтобы ваш дом сиял и радовал вас каждый день!

​Минимальная планировка

Projekt domu jednorodzinnego typy "stodoła", TISSU Architekci TISSU Architekci Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
TISSU Architekci

TISSU Architekci
TISSU Architekci
TISSU Architekci

Многие проекты домов рассчитаны вовсе не на бюджетное строительство, даже если выглядят просто. Планировки в них бывают особенно важными – с «лишними» холлами, коридорами, пустыми местами и слишком большими комнатами.

Минимальная планировка дома может вас удивить. На самом деле, 55 кв. метров хватает на прихожую, кухню-гостиную, ванную, две спальни и топочную. Если выделить кухню в отдельное помещение, добавить третью спальню и расширить прихожую, мы найдем себя уже в доме площадью 100 кв. метров. Тем не менее, это меньше, чем среднестатистические проекты, в два раза.

​Дизайн дома

PROJEKT DOMU SIMON (MAŁY) G2 – nowoczesny dom z możliwością rozbudowy, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Определение фактических затрат является важным шагом в планировании дома. Реальные цены на каждый материал, каждую партию расходных материалов, каждый инструмент очень важны. Выбрав правильные магазины, вы можете закупать некоторые товары там, где они дешевле, а другие там, где на них есть какие-либо скидки.

В деле экономии очень важна работа дизайнера – фасады и интерьеры могут выглядеть стильно и шикарно и с минимальным бюджетом, но для этого нужна работа профессионала и его талант. Учитывая то, что стили минимализм и модерн сейчас на пике, вы можете быть уверены, что самые дешевые материалы действительно могут быть красивыми и отлично подходящими под ваш проект с работой дизайнера. Практичный и минималистичный дизайн может быть создан на основе простых приемов.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Выбор материала для строительства

Projekt domu Mati G1 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Из чего строить дом? Газобетона, бетонных блоков, кирпича? Что лучше держит тепло, что дольше простоит, какой материал дешевле? Эти вопросы, вечные практически как сам мир, имеют разные ответы с разных точек зрения.

Очень важно не застрять надолго в решении данного вопроса – каждый материал имеет как плюсы, так и минусы, и практически все они взаимозаменяемы. Правда, есть важные параметры – скорость стройки и необходимость в квалифицированных строителях. Так, дом из SIP-панелей вы вряд ли сможете построить самостоятельно, хотя возводится он «под крышу» всего за 4-5 недель.

Сборные дома – прекрасный вариант получить дом в уже готовом варианте. Иногда – даже с мебелью и декором! Такую услугу предоставляют проектные фирмы, которые собирают дом еще на фабрике и привозят на ваш участок в уже готовом виде для установки на фундамент. Сборный дом имеет точные характеристики, гарантию и, чаще всего, образец, в который вы можете зайти, все посмотреть, увидеть качество и даже дизайн интерьера.

​Основные стратегии сохранения

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Есть три способа экономить. Первый заключается в том, чтобы всегда отказывать себе в более дорогих материалах, покупая все самое дешевое, несмотря на качество и дизайн. Такой вариант оправдывает себя тогда, когда вам срочно нужно жилье, а вы и ваша семья находитесь в режиме строжайшей экономии. Правда, в долгосрочной перспективе он не эффективен, так как некачественные материалы, отделка, сумбурный подход к дизайну заставит вас постоянно переделывать какие-то элементы в доме.

Второй способ экономить заключается в компактности строения. Выбирайте маленькую планировку в 50-80 кв. метров, стройте дом, а потом, если появятся дополнительные средства, пристройте к нему еще один такого же размера.

Третий способ самый предпочтительный. Вы нанимаете профессиональных архитектора  и дизайнера интерьера и говорите им свой бюджет. Они найдут самые качественные материалы по самым лучшим ценам, предложат вам лучшее из возможного, и при этом сэкономят вам до 50% стоимости дома на мелких и крупных ошибках новичка.

​Тепло и отопление

Projekt domu Neo G1 ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Тепловой нанос и система «теплого пола», проведенная в каждой комнате дома – прекрасная возможность снизить эксплуатационные расходы и сделать ваш дом практичным и с технологичной начинкой.

Современные панорамные стеклопакеты имеют свою технологию сохранения тепла, поэтому прекрасно подойдут под ваш проект дома с отопительной системой, описанной выше.

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