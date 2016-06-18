​До и После: 9 ванных комнат с успешным редизайном

Новая фото-подборка стильных решений для любой площади и планировки может очень помочь вам в выборе решений в дизайне и отделке ванной комнаты.

Ремонт ванной комнаты может занять от 150 тыс. рублей при самом бюджетном варианте, от 300 тыс. рублей – при современном, стильном ремонте и около 600 тыс. рублей – при дизайнерском с общей площадью комнаты до 7 кв. метров.

Сегодня мы покажем вам, как могут преобразиться обычные ванные комнаты с маленьким, средним и большим бюджетом. Возможно, они помогут вам выработать стратегию преображения вашей собственной ванной комнаты.