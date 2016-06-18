​До и После: 9 ванных комнат с успешным редизайном

Новая фото-подборка стильных решений для любой площади и планировки может очень помочь вам в выборе решений в дизайне и отделке ванной комнаты.
Ремонт ванной комнаты может занять от 150 тыс. рублей при самом бюджетном варианте, от 300 тыс. рублей – при современном, стильном ремонте и около 600 тыс. рублей – при дизайнерском с общей площадью комнаты до 7 кв. метров.
Сегодня мы покажем вам, как могут преобразиться обычные ванные комнаты с маленьким, средним и большим бюджетом. Возможно, они помогут вам выработать стратегию преображения вашей собственной ванной комнаты.
Площадь этой ванной комнаты достаточно велика для того, чтобы сделать из нее интерьер мечты! 7 кв. метров изначально позволили установить и ванную чашу, и душевую, а даже две раковины. Правда, этот интерьер был красив 35 лет назад, а сейчас смотрится, как минимум, неприглядно.
После редизайна были установлены встроенные сливы для душевой кабины, раковины и унитаза. Унитаз куплен с функцией биде, а на месте встроенного слива над ним появилась ниша с подсветкой для зеркала и полочкой.
Эта маленькая ванная комната в мансардной квартире имеет площадь 3,5 кв. метра. После ремонта была установлена новая душевая кабина с поддоном, зеркало интегрировано в отделку и повторяет скат крыши, а слив для унитаза с биде встроен в специальный модуль.
Удивительный совет можно дать тем, кто планирует дизайн ванной комнаты в современном стиле. Посмотрите на фотографию слева в квартире в новостройке – используя правильный выбор плитки, можно заранее подготовить себя к созданию люксового интерьера. Изначально можно купить самую дешевую сантехнику, как на фотографии слева, а затем поэтапно преобразовывать пространство до итога, который мы видим справа. Очень важно выбрать правильный формат плитки и создать хорошую основу – нейтральные цвета из модных кофейных и каменных оттенков плюс плитка в стиле минимализм. Тогда вы можете впоследствии создать стиль SPA, модерн, минимализм, коастал.
Эта маленькая ванная комната имеет площадь 3 кв. метра и очень неудобную вытянутую форму.
После здесь была реализована идея встроенного слива для душевой кабины (без поддона), современной раковины с зеркалом с подсветкой и еще одного модуля хранения напротив нее, который виден в зеркало.
В новом доме было проведено утепление мансардной комнаты площадью 8 кв. метров. Здесь будет новая ванная комната при главной спальне.
Шикарный современный дизайн интерьера на основе керамической плитки под темное дерево, мебели с фасадами в цвете венге и современных дизайнерских ванной чаши и душевой кабины создали здесь атмосферу рая в стиле SPA.
Асимметричная планировка и скошенные стены чаще всего приводят к различного рода неудобствам как для дизайнера, так и для владельца квартиры.
Правда, с помощью профессионала можно решить все проблемы самым оптимальным способом. В этой ванной комнате был организован встроенный слив для унитаза с добавление декоративной ниши с подсветкой и нескольких красивых фоторамок.
На этой мансарде раньше никто никогда не жил, но все когда-то бывает в первый раз!
На ее месте архитектор и дизайнер создали ванную комнату с почти царской атмосферой в стиле 21-ого века!
Не всех устраивает стандартный набор мебели для ванной комнаты, и мало кто уже заинтересован в покупке ванной чаши.
После редизайна этой ванной комнаты здесь была организована шикарная душевая кабина со встроенным сливом и окном, а стиральная машина спрятана в модуль слева.
Длинные и узкие ванные комнаты доставляют дизайнерам максимальное количество хлопот.
Правда, это может сподвигнуть их на поиск по-настоящему гениальных решений, как это!
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— Стиль бразильяно: идеальный для малогабариток;