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​До и После: 9 ванных комнат с успешным редизайном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur Ванная комнатаВанны и душевые
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Новая фото-подборка стильных решений для любой площади и планировки может очень помочь вам в выборе решений в дизайне и отделке ванной комнаты.

Ремонт ванной комнаты может занять от 150 тыс. рублей при самом бюджетном варианте, от 300 тыс. рублей – при современном, стильном ремонте и около 600 тыс. рублей – при дизайнерском с общей площадью комнаты до 7 кв. метров.

Сегодня мы покажем вам, как могут преобразиться обычные ванные комнаты с маленьким, средним и большим бюджетом. Возможно, они помогут вам выработать стратегию преображения вашей собственной ванной комнаты.

​До: сигнал тревоги

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Площадь этой ванной комнаты достаточно велика для того, чтобы сделать из нее интерьер мечты! 7 кв. метров изначально позволили установить и ванную чашу, и душевую, а даже две раковины. Правда, этот интерьер был красив 35 лет назад, а сейчас смотрится, как минимум, неприглядно.

​После: стиль и блеск

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur Ванная комнатаВанны и душевые
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

После редизайна были установлены встроенные сливы для душевой кабины, раковины и унитаза. Унитаз куплен с функцией биде, а на месте встроенного слива над ним появилась ниша с подсветкой для зеркала и полочкой.

​До и После: из ужасной ванной – в прекрасную

VORHER-NACHHER, Bad Campioni Bad Campioni Ванная комната в стиле модерн
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

Эта маленькая ванная комната в мансардной квартире имеет площадь 3,5 кв. метра. После ремонта была установлена новая душевая кабина с поддоном, зеркало интегрировано в отделку и повторяет скат крыши, а слив для унитаза с биде встроен в специальный модуль.

До и После: из простейшей отделки – в люксовую

homify
homify

homify
homify
homify

Удивительный совет можно дать тем, кто планирует дизайн ванной комнаты в современном стиле. Посмотрите на фотографию слева в квартире в новостройке – используя правильный выбор плитки, можно заранее подготовить себя к созданию люксового интерьера. Изначально можно купить самую дешевую сантехнику, как на фотографии слева, а затем поэтапно преобразовывать пространство до итога, который мы видим справа. Очень важно выбрать правильный формат плитки и создать хорошую основу – нейтральные цвета из модных кофейных и каменных оттенков плюс плитка в стиле минимализм. Тогда вы можете впоследствии создать стиль SPA, модерн, минимализм, коастал.

До: старая история

homify
homify

homify
homify
homify

Эта маленькая ванная комната имеет площадь 3 кв. метра и очень неудобную вытянутую форму.

​После: современный шик

homify Ванная комнатаРаковины
homify

homify
homify
homify

После здесь была реализована идея встроенного слива для душевой кабины (без поддона), современной раковины с зеркалом с подсветкой и еще одного модуля хранения напротив нее, который виден в зеркало.

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​До: утепление мансарды

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

В новом доме было проведено утепление мансардной комнаты площадью 8 кв. метров. Здесь будет новая ванная комната при главной спальне.

​После: SPA-рай

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Шикарный современный дизайн интерьера на основе керамической плитки под темное дерево, мебели с фасадами в цвете венге и современных дизайнерских ванной чаши и душевой кабины создали здесь атмосферу рая в стиле SPA.

​До: мешающая асимметрия

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Асимметричная планировка и скошенные стены чаще всего приводят к различного рода неудобствам как для дизайнера, так и для владельца квартиры.

​После: подчиненная асимметрия

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Правда, с помощью профессионала можно решить все проблемы самым оптимальным способом. В этой ванной комнате был организован встроенный слив для унитаза с добавление декоративной ниши с подсветкой и нескольких красивых фоторамок.

​До: нежилая мансарда

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

На этой мансарде раньше никто никогда не жил, но все когда-то бывает в первый раз!

​После: шикарная ванная комната

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Ванная комнатаВанны и душевые
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

На ее месте архитектор и дизайнер создали ванную комнату с почти царской атмосферой в стиле 21-ого века!

​До: простая отделка

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Не всех устраивает стандартный набор мебели для ванной комнаты, и мало кто уже заинтересован в покупке ванной чаши.

​После: трендовая отделка

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver Ванная в стиле лофт
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

После редизайна этой ванной комнаты здесь была организована шикарная душевая кабина со встроенным сливом и окном, а стиральная машина спрятана в модуль слева.

​До: длинная и узкая

homify
homify

homify
homify
homify

Длинные и узкие ванные комнаты доставляют дизайнерам максимальное количество хлопот.

​После: компактная и удобная

homify Ванная комната в стиле модерн Керамика Серый
homify

homify
homify
homify

Правда, это может сподвигнуть их на поиск по-настоящему гениальных решений, как это!

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— Стиль бразильяно: идеальный для малогабариток;

— Красивые ванные комнаты.

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