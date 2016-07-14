Как построить бассейн за 8 шагов

Бассейн – это радость для детей, внуков, родителей и старшего поколения! Он не только позволяет поплавать, поплескаться, поиграть и охладиться, но еще и создает прекрасную атмосферу в саду, превращая его в тропический оазис.
Для маленького бассейна вам потребуется минимум 12 кв. метров площади (4x3 метра), для плавательного – около 100 кв. метров (12x6 метра). Правда, маленькие бассейны вовсе не хуже больших – они просто предназначены для семьи, детей и яркого летнего отдыха, а не для спорта.
Строительство маленького бассейна своими руками может стоить вам от 100 тыс. рублей. Самый дешевый вариант – это маленькая детская чаша из бетона глубиной около 60 см размером примерно 2x2 метра. Она обрамляется керамической плиткой, а в бассейн погружаются трубки насоса, постоянно очищающего воду. Подача воды может быть создана под землей (с помощью проложенных труб) или бассейн может наполняться с помощью простого шланга.
Правда, стоит помнить, что каркасный бассейн можно купить за 12-15 тыс. рублей. Конечно же, он не простоит больше 3-4 лет, но вы легко сможете купить новый из-за его небольшой цены.
Проект бассейна подразумевает все коммуникации, выбранные материалы и их размеры, примерную смету на строительство, а также все параметры – глубину, ширину и длину, а также наличие ступеней, лестницы или горки.
Лучше всего выбрать материалы до составления сметы, чтобы точно знать ваш бюджет на строительство бассейна. Главные материалы – отделочная плитка (с панно или без), а также обрамление бассейна по периметру.
В некоторых странах и регионах вам придется получить разрешение на строительство бассейна. Очень важно учесть и все дополнительные аспекты – например, в Австралии не разрешается строить бассейн без полностью ограждающих перил с забором на замке, который не смогут открыть дети.
Сначала вы измеряете участок, затем проводите работы в земле – своими силами или с помощью строителей выкапываете яму нужного размера.
Далее вам нужно залить бетонную чашу, установить коммуникации. Все нужно проверить несколько раз и при этом – не слишком нервничать, иначе вы можете что-либо пропустить.
Оформление бассейна плиткой определенного цвета напрямую влияет на цвет воды в бассейне. Если вы хотите получить более светлую воду, выбирайте более белую плитку, а для изумрудной воды нужна плитка-мозаика с отливом.
Насос для очистки воды можно спрятать в специальном боксе возле бассейна, под беседкой или под террасой. Он – важная часть всего проекта, правда, чаще всего сложно будет определиться с выбором, так как параметры качества размыты. Для начала вы можете просто ориентироваться на объем вашего бассейна и купить дешевый насос, подходящий под ваш размер. Не стоит думать, что насос – вечный, когда-нибудь вам придется его менять и стоит сразу с этим смириться.
Терраса вокруг бассейна должна быть идеально ровной и не скользкой – керамическая плитка с рельефом и термодерево подходят для такой зоны лучше всего. Подберите материал, подходящий по дизайну как к бассейну, так и к дому, к внешнему облику других строений и декора на участке.
Очень важна и подсветка – террасы, растений, дорожки, входа и самого бассейна. Она позволит вам июльскими вечерами с особым шиком наслаждаться райским оазисом у вас на заднем дворике!
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