Как построить бассейн за 8 шагов

Бассейн – это радость для детей, внуков, родителей и старшего поколения! Он не только позволяет поплавать, поплескаться, поиграть и охладиться, но еще и создает прекрасную атмосферу в саду, превращая его в тропический оазис.

Для маленького бассейна вам потребуется минимум 12 кв. метров площади (4x3 метра), для плавательного – около 100 кв. метров (12x6 метра). Правда, маленькие бассейны вовсе не хуже больших – они просто предназначены для семьи, детей и яркого летнего отдыха, а не для спорта.

Строительство маленького бассейна своими руками может стоить вам от 100 тыс. рублей. Самый дешевый вариант – это маленькая детская чаша из бетона глубиной около 60 см размером примерно 2x2 метра. Она обрамляется керамической плиткой, а в бассейн погружаются трубки насоса, постоянно очищающего воду. Подача воды может быть создана под землей (с помощью проложенных труб) или бассейн может наполняться с помощью простого шланга.

Правда, стоит помнить, что каркасный бассейн можно купить за 12-15 тыс. рублей. Конечно же, он не простоит больше 3-4 лет, но вы легко сможете купить новый из-за его небольшой цены.