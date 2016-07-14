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Как построить бассейн за 8 шагов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Бассейн в стиле модерн
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Бассейн – это радость для детей, внуков, родителей и старшего поколения! Он не только позволяет поплавать, поплескаться, поиграть и охладиться, но еще и создает прекрасную атмосферу в саду, превращая его в тропический оазис.

Для маленького бассейна вам потребуется минимум 12 кв. метров площади (4x3 метра), для плавательного – около 100 кв. метров (12x6 метра). Правда, маленькие бассейны вовсе не хуже больших – они просто предназначены для семьи, детей и яркого летнего отдыха, а не для спорта.

Строительство маленького бассейна своими руками может стоить вам от 100 тыс. рублей. Самый дешевый вариант – это маленькая детская чаша из бетона глубиной около 60 см размером примерно 2x2 метра. Она обрамляется керамической плиткой, а в бассейн погружаются трубки насоса, постоянно очищающего воду. Подача воды может быть создана под землей (с помощью проложенных труб) или бассейн может наполняться с помощью простого шланга.

Правда, стоит помнить, что каркасный бассейн можно купить за 12-15 тыс. рублей. Конечно же, он не простоит больше 3-4 лет, но вы легко сможете купить новый из-за его небольшой цены.

Измерьте участок и создайте проект

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos Бассейн в рустикальном стиле
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

Проект бассейна подразумевает все коммуникации, выбранные материалы и их размеры, примерную смету на строительство, а также все параметры – глубину, ширину и длину, а также наличие ступеней, лестницы или горки.

​Выберите дизайн и материалы

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в средиземноморском стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Лучше всего выбрать материалы до составления сметы, чтобы точно знать ваш бюджет на строительство бассейна. Главные материалы – отделочная плитка (с панно или без), а также обрамление бассейна по периметру.

​Получите разрешение

Casa en Valle de Bravo, Revah Arqs Revah Arqs Бассейн в стиле модерн
Revah Arqs

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

В некоторых странах и регионах вам придется получить разрешение на строительство бассейна. Очень важно учесть и все дополнительные аспекты – например, в Австралии не разрешается строить бассейн без полностью ограждающих перил с забором на замке, который не смогут открыть дети.

​Создайте нишу

VILLA - GRIMAUD, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON Бассейн в средиземноморском стиле
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

Сначала вы измеряете участок, затем проводите работы в земле – своими силами или с помощью строителей выкапываете яму нужного размера.

​Бетонная чаша и установка труб

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille Бассейн в стиле модерн
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

Далее вам нужно залить бетонную чашу, установить коммуникации. Все нужно проверить несколько раз и при этом – не слишком нервничать, иначе вы можете что-либо пропустить.

​Оформите бассейн плиткой

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Бассейн в стиле модерн
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Оформление бассейна плиткой определенного цвета напрямую влияет на цвет воды в бассейне. Если вы хотите получить более светлую воду, выбирайте более белую плитку, а для изумрудной воды нужна плитка-мозаика с отливом.

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​Купите насос для очистки воды

Casa Santa Clara, Portico Arquitectura + Construcción Portico Arquitectura + Construcción Бассейн в колониальном стиле
Portico Arquitectura + Construcción

Portico Arquitectura + Construcción
Portico Arquitectura + Construcción
Portico Arquitectura + Construcción

Насос для очистки воды можно спрятать в специальном боксе возле бассейна, под беседкой или под террасой. Он – важная часть всего проекта, правда, чаще всего сложно будет определиться с выбором, так как параметры качества размыты. Для начала вы можете просто ориентироваться на объем вашего бассейна и купить дешевый насос, подходящий под ваш размер. Не стоит думать, что насос – вечный, когда-нибудь вам придется его менять и стоит сразу с этим смириться.

​Добавьте террасу вокруг

Дом в Сагаро, Испания. Бассейн. IND Archdesign. IND Archdesign Бассейн в средиземноморском стиле
IND Archdesign

Дом в Сагаро, Испания. Бассейн. IND Archdesign.

IND Archdesign
IND Archdesign
IND Archdesign

Терраса вокруг бассейна должна быть идеально ровной и не скользкой – керамическая плитка с рельефом и термодерево подходят для такой зоны лучше всего. Подберите материал, подходящий по дизайну как к бассейну, так и к дому, к внешнему облику других строений и декора на участке.

Очень важна и подсветка – террасы, растений, дорожки, входа и самого бассейна. Она позволит вам июльскими вечерами с особым шиком наслаждаться райским оазисом у вас на заднем дворике!

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