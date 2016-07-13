До и После: Из ретро в скандинавский шик!

Эта квартира просто обязана была найти дизайнеров, которые помогли бы ей стать лучше! Только посмотрите на эти панорамные окна, которые уже были заложены в проект дома, шикарный балкон и приличную площадь.
Студия Design Mellow занимается ремонтом, отделкой и дизайном интерьера квартир, которые часто пребывают в очень плачевном состоянии. То, как они преображаются, просто неописуемо – без наглядной раскадровки, мы бы не поняли, что это одна и та же квартира!
Шикарное остекление для выхода на балкон и сам балкон с остеклением и окнами-слайдерами изначально были очень хорошим стартом. Правда, старый дизайн интерьера и декор, режущие глаза яркие светильники и старые предметы мешали наслаждаться этими бонусами.
Традиционная кухня в этой квартире не подходила по стилю жизни новом владельцу – молодому бизнесмену без жены и детей.
Верите ли вы в то, что любая квартира может стать квартирой вашей мечты? Если вы найдете правильного дизайнера интерьера, который вас понимает, поддерживает, разделяет вкусы в дизайне и стилях в оформлении, а также позволяет вам реализовывать ваши желания, вы можете быть уверены в том, что даже однушка 32 кв. метра или трешка в 48 кв. метров может стать прекрасным местом для жизни!
В этой квартире, например, не было прихожей. Попадая в квартиру, гости сразу оказывались в гостиной, которая была отделена от зоны прихожей лишь тумбочкой для обуви. Рядом стоял маленький шкафчик для одежды.
Дизайнер решил создать отдельную прихожую площадью около 5 кв. метров для встроенной системы хранения с зеркальной отделкой и полок для обуви под ней!
Дизайнер нашел вдохновение в скандинавском стиле, с помощью него выбрал цветовую гамму, мебель и даже красиво оформил прихожую так, будто это парадный вход в квартиру. Для напольного покрытия был выбран ламинат с узором паркетной «елочки». Окна как на балкон, так и на балконе были заменены на новые – более широкоформатные и удобные.
Современный вариант пришелся ему больше по вкусу и отражает его мечты и желания.
Современная мульти-функциональная кухня имеет большой холодильник, специальное место с выдвижным модулем для мультиварки и композитную столешницу.
До ремонта этот балкон поражал форматом остекления и слайдерами, но выглядел не очень опрятно.
Дизайнер выбрал для балкона керамическую плитку серого оттенка, заменил дверь в кладовую, а саму кладовую обустроил по типу сезонной гардеробной с отдельным местом для хранения бытовых вещей.
Стоит добавить, что любая квартира может получить балкон с панорамным остеклением и гостиную с панорамными окнами, после прохождения всех легализаций. Лишь в каждом третьем доме это невозможно, поэтому у вас есть все шансы создать такую квартиру мечты на месте самой обычной типовой в панельном или монолитном доме.
Спальня тоже имеет панорамные широкоформатные окна (их тоже заменили) и выход на собственный балкон. Здесь была реализована идея однотонной акцентной стены трюфельного оттенка, остальные стены – бежевые.
Старая ванная комната выглядела непривлекательно и срочно нуждалась в ремонте.
Новый вариант с футуристическими нотками и тонированным стеклянным экраном смотрится шикарно!
В этой квартире также есть гардеробная, созданная на месте детской, и рабочий кабинет, созданный на месте второй детской.
Лучшие материалы для вас на homify:
— Однушка вашей мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Интересные идеи для дизайна спальни.