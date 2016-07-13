До и После: Из ретро в скандинавский шик!

Эта квартира просто обязана была найти дизайнеров, которые помогли бы ей стать лучше! Только посмотрите на эти панорамные окна, которые уже были заложены в проект дома, шикарный балкон и приличную площадь.

Студия Design Mellow занимается ремонтом, отделкой и дизайном интерьера квартир, которые часто пребывают в очень плачевном состоянии. То, как они преображаются, просто неописуемо – без наглядной раскадровки, мы бы не поняли, что это одна и та же квартира!