​До и После: Ремонт комнаты в коммуналке 14 метров

Микро-кондоминиум для студентов, спроектированный еще несколько десятилетий назад, оказался прекрасным вложением для создания современного жилого комплекса для студентов. Студия OUA реализовала идею современного, функционального, компактного, а главное – недорогого жилья на время учебы для нескольких десятков студентов.
В основе этого проекта лежало обычное здание – общежитие, которые уже давно было пора ремонтировать. Площадь каждой комнаты – около 17 кв. метров с ванной комнатой и прихожей, отсутствует балкон и отдельная кухня. Так, площадь самой комнаты равняется примерно 14 кв. метрам и еще 3 кв. метра занимает ванная комната. Посмотрим, что можно сделать на основе такой планировки?
Удивительно, как могут преображаться старые виллы, заброшенные здания, квартиры в панельных домах! Но сегодня на homify мы впервые публикуем проект реконструкции общежития и его редизайна.
Для основы был выбран современный скандинавский стиль, модульная мебель, умные решения и эксклюзивный подход. Посмотрим, что из этого получилось?
Та же самая комната теперь выглядит совершенно по-другому! Спальное место разместилось вдоль длинной стены слева, имеет встроенные системы хранения под ней (три больших ящика для вещей). Справа вдоль окна находится кухня, в ней встроен маленький холодильник. Сама тумба имеет откидной стол для письменной работы или работы за ноутбуком, а сидеть в данном случае получается на кровати.
С другого ракурса этот модуль кухни выглядит именно так. Справа – еще одна полочка для хранения вещей, на ней стоит поднос для кофе и чая. В доме есть общая кухня, столовая и еще одна столовая на крыше, а также гостиная. Они оборудованы необходимой мелкой бытовой техникой.
Модуль гардероба расположен рядом с кроватью. Здесь всего четыре модуля для хранения вещей, правда, есть отдельные для сумок, штанги и полочки. TV на одной из полок увеличивает функциональность пространства и при этом почти не занимает места
В ванной комнате редизайн был крайне простым. Здесь на площади менее 3 кв. метров есть унитаз, раковина и душ – слив встроен прямо в полу, в зоне раковины. Такое решение очень популярно для сверх-компактных душевых комнат.
В зоне прихожей мы найдем позитивные декоративные акценты – специальную сетку для ключей, вешалки, количество которых может быть увеличено. Рядом прекрасно поместиться и тумбочка для обуви на месте декоративного пакета с цветущей лавандой.
До реконструкции коридоры выглядят практически пугающе! Кажется, в таком доме никто не захочет жить.
После ремонта двери были покрашены в яркий синий цвет, а общая цветовая гамма напоминает узкие улочки греческого Санторини.
Общая комната имеет барную стойку, кондиционер, в ней можно с удобством провести прекрасное время в компании друзей.
Небольшая кухня располагает кофемашиной, плитой, микроволновкой, тостером и чайником, а также большим общим холодильником. В ней есть окно и находится она рядом с гостиной и столовой.
Еще один укромный уголок создан специально для того, чтобы провести время вдвоем за романтическим ужином. Здесь приятно открыть бутылку вина и насладиться выходным днем.
Шикарный вид с крыши здания на новый район высотных домов, горы и город позволяет реализовать здесь столовую для барбекю, где можно провести отличную вечеринку для друзей, отпраздновать День Рождения или успешную сдачу экзамена!
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