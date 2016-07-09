​До и После: Ремонт комнаты в коммуналке 14 метров

Микро-кондоминиум для студентов, спроектированный еще несколько десятилетий назад, оказался прекрасным вложением для создания современного жилого комплекса для студентов. Студия OUA реализовала идею современного, функционального, компактного, а главное – недорогого жилья на время учебы для нескольких десятков студентов.

В основе этого проекта лежало обычное здание – общежитие, которые уже давно было пора ремонтировать. Площадь каждой комнаты – около 17 кв. метров с ванной комнатой и прихожей, отсутствует балкон и отдельная кухня. Так, площадь самой комнаты равняется примерно 14 кв. метрам и еще 3 кв. метра занимает ванная комната. Посмотрим, что можно сделать на основе такой планировки?