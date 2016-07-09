Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​До и После: Ремонт комнаты в коммуналке 14 метров

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Микро-кондоминиум для студентов, спроектированный еще несколько десятилетий назад, оказался прекрасным вложением для создания современного жилого комплекса для студентов. Студия OUA реализовала идею современного, функционального, компактного, а главное – недорогого жилья на время учебы для нескольких десятков студентов.

В основе этого проекта лежало обычное здание – общежитие, которые уже давно было пора ремонтировать. Площадь каждой комнаты – около 17 кв. метров с ванной комнатой и прихожей, отсутствует балкон и отдельная кухня. Так, площадь самой комнаты равняется примерно 14 кв. метрам и еще 3 кв. метра занимает ванная комната. Посмотрим, что можно сделать на основе такой планировки?

​До: обычная комната

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

Удивительно, как могут преображаться старые виллы, заброшенные здания, квартиры в панельных домах! Но сегодня на homify мы впервые публикуем проект реконструкции общежития и его редизайна.

Для основы был выбран современный скандинавский стиль, модульная мебель, умные решения и эксклюзивный подход. Посмотрим, что из этого получилось?

​После: модульная мебель спасает малогабаритку

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 Спальня в стиле модерн
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

Та же самая комната теперь выглядит совершенно по-другому! Спальное место разместилось вдоль длинной стены слева, имеет встроенные системы хранения под ней (три больших ящика для вещей). Справа вдоль окна находится кухня, в ней встроен маленький холодильник. Сама тумба имеет откидной стол для письменной работы или работы за ноутбуком, а сидеть в данном случае получается на кровати.

​После: индивидуальный подход

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 Кухня в стиле модерн
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

С другого ракурса этот модуль кухни выглядит именно так. Справа – еще одна полочка для хранения вещей, на ней стоит поднос для кофе и чая. В доме есть общая кухня, столовая и еще одна столовая на крыше, а также гостиная. Они оборудованы необходимой мелкой бытовой техникой.

​После: система хранения

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 Спальня в стиле модерн
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

Модуль гардероба расположен рядом с кроватью. Здесь всего четыре модуля для хранения вещей, правда, есть отдельные для сумок, штанги и полочки. TV на одной из полок увеличивает функциональность пространства и при этом почти не занимает места

​После: компактность и бюджетность

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 Ванная комната в стиле модерн
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

В ванной комнате редизайн был крайне простым. Здесь на площади менее 3 кв. метров есть унитаз, раковина и душ – слив встроен прямо в полу, в зоне раковины. Такое решение очень популярно для сверх-компактных душевых комнат.

​После: позитивные акценты

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 Спальня в стиле модерн
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

В зоне прихожей мы найдем позитивные декоративные акценты – специальную сетку для ключей, вешалки, количество которых может быть увеличено. Рядом прекрасно поместиться и тумбочка для обуви на месте декоративного пакета с цветущей лавандой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: коридоры

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

До реконструкции коридоры выглядят практически пугающе! Кажется, в таком доме никто не захочет жить.

​После: коридоры

마이크로하우스 리모델링, OUA 오유에이 OUA 오유에이 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
OUA 오유에이

마이크로하우스 리모델링

OUA 오유에이
OUA 오유에이
OUA 오유에이

После ремонта двери были покрашены в яркий синий цвет, а общая цветовая гамма напоминает узкие улочки греческого Санторини.

​После: гостиная-столовая

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Общая комната имеет барную стойку, кондиционер, в ней  можно с удобством провести прекрасное время в компании друзей.

​После: кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Небольшая кухня располагает кофемашиной, плитой, микроволновкой, тостером и чайником, а также большим общим холодильником. В ней есть окно и находится она рядом с гостиной и столовой.

​После: укромный уголок

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один укромный уголок создан специально для того, чтобы провести время вдвоем за романтическим ужином. Здесь приятно открыть бутылку вина и насладиться выходным днем.

​После: терраса на крыше

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Шикарный вид с крыши здания на новый район высотных домов, горы и город позволяет реализовать здесь столовую для барбекю, где можно провести отличную вечеринку для друзей, отпраздновать День Рождения или успешную сдачу экзамена!

Лучшие материалы для вас на homify:

— Однушка вашей мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Интересные идеи для дизайна спальни.

Шесть оригинальных идей для сада
А вам понравился встроенный TV?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо