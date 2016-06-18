Сегодня мы представим вам 12 схем для обустройства балкона – его дизайна, оформления, декора и озеленения. Уверены, что одна из них наверняка подойдет и под ваш балкон. Несмотря на то, что идеи на фотографиях выше реализованы на просторных балконах, они прекрасно годятся и для площади в 3-4 кв. метра.

Главное, что объединяет эти схемы – бюджетность воплощения и всего 2-3 главных элемента, повторив которые, вы добьетесь нужного результата.