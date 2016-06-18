Сегодня мы представим вам 12 схем для обустройства балкона – его дизайна, оформления, декора и озеленения. Уверены, что одна из них наверняка подойдет и под ваш балкон. Несмотря на то, что идеи на фотографиях выше реализованы на просторных балконах, они прекрасно годятся и для площади в 3-4 кв. метра.
Главное, что объединяет эти схемы – бюджетность воплощения и всего 2-3 главных элемента, повторив которые, вы добьетесь нужного результата.
Такой балкон отлично подойдет для приватного отдыха. Вместо стандартного ограждения мы советуем вам установить деревянные экраны с металлической опорой – они создадут приватность, но оставят возможность пейзажного вида.
Маленькая пергола в виде реальной перголы или пары деревянных колонн от потолка к полу и декоративных балок на стенах помогут создать менее урбанистичное настроение.
Важной частью этого проекта являются высокие кустарники в кадках, нависающие над зоной отдыха и шезлонгом, а также вьющиеся по деревянным балкам растения в контейнерах. Эффект в том, что именно над вами, а не рядом с вами или сбоку растут растения.
Всего лишь пара растений в высоких клумбах, мощение деревянной доской и столовая группа на двоих сделают из самого обычного балкончика шикарное место для отдыха!
Теплый керамический пол на городском балконе превратит это место в уголок для отдыха в любое время года. Отсюда, с любимого кресла, будет приятно наблюдать за снегопадом или дождем, попивая чай.
На одной из стен балкона вы можете реализовать идею вертикального сада – это будет единственная часть озеленения в вашем проекте. На самом балконе создайте деревянное мощение террасной доской, добавьте мебель по вкусу (пуфик, два стула со столом или кресло).
Деревянный декоративный экран поможет вам в деле создания приватности и посадки вьющихся растений. Клумба по периметру обеспечит красивое зеленое обрамление балкона, а деревянный пол позволит детям играть здесь в свое удовольствие.
Этот удивительный балкон-терраса на крыше создан на основе деревянного мощения, перголы и растений в кадках. Раньше на этом месте был лишь бетон и пейзажный вид на город, теперь – райский сад, как в фильме «Между небом и землей».
Потрясающий азиатский балкончик можно создать на основе глянцевой керамической плитки, современных геометричных кашпо и растений со строгой формой, структурой или декоративными листьями.
Добавив в уголок балкона подиум с матрасами и подушками, проведя сюда освещение и создав здесь привлекательную атмосферу с помощью декора, можно сделать балкон прекрасным местом для чтения.
Этот уникальный вариант оформления балкона основан на кашпо, которые поставлены на ограждение в 60 см от уровня пола. В них посажены как мелкие кустарники, так и вьющиеся растения, позволяющие сделать из сетки над ними зеленый экран для приватности комнаты.
Если вы хотите по-максимуму создать настроение природы и зелени, стоит выбирать пышные растения, крупные кашпо и кадки, реализовать как можно больше крупных и глубоких клумб для кустарников.
Современный балкон можно создать и на основе рулонного искусственного газона, пуфика и подушек и нескольких кашпо с вашими любимыми растениями. Практично, удобно и похоже на парк!
Этот импровизированный балкон сделан на основе железных прутьев, интегрированных в каменную кладку дома. Такой балкон создается на основе старого разрушенного, либо формируется вокруг окна с массивным подоконником.
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