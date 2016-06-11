До и После: Из трешки в четырешку

После перепланировки главной деталью стало использование коридора для создания прачечной, ванной комнаты и зоны кабинета. Так, на месте одной из старых ванных комнат получилась маленькая детская. Гостиная, столовая и кухня остались на прежних местах, но были объединены в открытую планировку с дверьми-слайдерами. Прихожая получилась более удобной – со встроенным шкафом-купе и козеткой.

Так, после перепланировки в квартире получились три спальни и две ванные комнаты с прачечной. Коридор был использован для создания вместительной системы хранения для вещей всех членов семьи. Мастер-сьют имеет собственный гардероб и ванную комнату, а одна из детских – красивый балкончик.

Еще один балкон остался в зоне кухни-столовой и будет использоваться как место для отдыха и как летняя кухня. Красиво вписалась в общей план и галерейная развеска картин в гостиной, вид которой вы сможете оценить на фотографии ниже. Общая площадь квартиры – 135 кв. метров.