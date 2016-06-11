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До и После: Из трешки в четырешку

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
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Ищем вместе и находим… отличный вариант перепланировки трехкомнатной квартиры! Студия ARCHITETTO LAURA LISBO решила все проблемы хозяев, добавив им мест для хранения, современного удобства и практичности!

​До: простая квартира

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Эта квартира была прекрасным аристократичным жильем в конце 18-ого века, когда этот дом был построен. Сейчас же она имеет неудобную (для современной жизни) планировку и, что еще более важно, недостаточное количество спален для семьи новых владельцев с двумя взрослыми детьми разного пола.

​После: эклектичное смешение

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

В новом варианте владельцы получили дополнительный кабинет, прачечную и спальню будто из воздуха! Благодаря продуманным решениям не пострадали места для организации хранения, а главный сьют получил свою гардеробную.

​До: трешка в старом доме

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Аристократичное наследие итальянского городка Генуя, который находится недалеко от легендарного Портофино и Канн на Лигурийском море, составлено из потрясающих исторических зданий в старом центре города. Здесь квартиры имеют высокие потолки, вид на узкие мощеные улочки с кафе и маленькими магазинчиками.

Данная планировка наглядно показывает формат угловой квартиры в таком доме. Здесь есть гостиная, столовая и кухня, расположенные в левой части апартаментов. Две спальни и две ванные комнаты расположены в правой части. Эти две зоны соединены коридором в верхней части плана.

​После: четырешка мечты

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

После перепланировки главной деталью стало использование коридора для создания прачечной, ванной комнаты и зоны кабинета. Так, на месте одной из старых ванных комнат получилась маленькая детская. Гостиная, столовая и кухня остались на прежних местах, но были объединены в открытую планировку с дверьми-слайдерами. Прихожая получилась более удобной – со встроенным шкафом-купе и козеткой.

Так, после перепланировки в квартире получились три спальни и две ванные комнаты с прачечной. Коридор был использован для создания вместительной системы хранения для вещей всех членов семьи. Мастер-сьют имеет собственный гардероб и ванную комнату, а одна из детских – красивый балкончик.

Еще один балкон остался в зоне кухни-столовой и будет использоваться как место для отдыха и как летняя кухня. Красиво вписалась в общей план и галерейная развеска картин в гостиной, вид которой вы сможете оценить на фотографии ниже. Общая площадь квартиры – 135 кв. метров.

Столовая

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Стильная столовая имеет распашные двери с выходом на балкон и отделку акцентной стены особенным типом штукатурки в виде дыма. А прозрачные акриловые стулья добавляют этой квартире особенного блеска.

​Галерейная развеска

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Асимметричная развеска картин в этой эклектичной квартире в особенном городке, Генуе, помогает нам проникнуться атмосферой жизни в творческой богемной тусовке.

​Ванная комната

ristrutturazione radicale, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Ванная комната в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Три современных ванных комнаты – одна для двух детей, одна для родителей или еще одна для гостей с зоной прачечной – оформлены в стиле модерн. Для ванных комнат это наиболее рациональный вариант отделки и оформления, который делает маленькие комнаты максимально эргономичными.

Обратите внимание на организацию подиума для встроенного слива унитаза с биде и душевой кабины. Таким образом, даже квартиры в старых домах могут выглядеть именно так, как хотят их владельцы.

Если вы собираетесь отремонтировать свою трехкомнатную квартиру и сделать ее более удобной, составьте список того, что вы хотели бы видеть в своих новых апартаментах, и обратитесь к местному дизайнеру интерьеров, найдя его на homify в специальном разделе. После регистрации вы сможете собирать Книги Идей, чтобы сохранять решения и идеи, которые вам особенно понравились! Удачи!

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