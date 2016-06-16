Проект террасы с кухней и бассейном

Для всех тех, кто давно мечтает устроить на даче настоящий праздник жизни, мы предлагаем ознакомиться с проектом террасы с летней кухней и бассейном, который предлагает нам студия VILLA ARQUITETURA E ALGO MAIS.
Давайте вместе рассмотрим вариант такой пристройки, который по минимальным расчетам обойдется в 300 тыс. рублей. Чтобы уложиться в эту сумму, нужно знать некоторые хитрости и использовать собственные руки. И помните – никто не становился мастером за один день, все приходило с практикой!
Для того, чтобы реализовать такую идею, вам понадобится опытный в строительстве человек, бюджет и проект, который мы обсудим в статье ниже. Реализация проекта выглядит очень современно и стильно, ориентирована под штукатурку и покраску фасадов и может быть прекрасным дополнением как к коттеджу, так и к даче.
Для создания такой постройки вам потребуется материал для строительства, например, бетонный блок, заранее подведенные коммуникации (электричество, вода, канализация) и достаточное место для возведения всего комплекса (минимум 60 кв. метров).
Кроме того, стоит заранее продумать реализацию кровли над летней кухней – она может быть плоская с водостоком, одно- или двускатная. Также нужно придумать формат навеса или кровли для зоны столовой справа, которую вы увидите на визуализациях проекта ниже. Она может и отсутствовать, а может быть выполнена в виде средиземноморского навеса, как на фотографии выше. На террасе могут быть специальные отверстия для посадки вьющихся кустарников, которые со временем оплетут навес (виноград, плетистые розы, бугенвиллия).
На этой визуализации вы видим общий вид террасы. Начинается она с двух открытых зон – для столовой под навесом и для шезлонгов на открытой террасе. Далее идет зона бассейна и летней кухни. Последний блок – терраса со ступенями с выходом в сад и туалетная и душевая комнаты.
Для такого проекта вам понадобится два различных фундамента: отдельно для площади, мощеной керамической плиткой, и отдельно – для террасы. Также потребуется возвести стену от туалета до дома, с колоннами для навесов, крышей для летней кухни и туалетной комнатой и душевой. Общая площадь зоны с мощением плиткой – минимум 30 кв. метров, в идеале – около 45 кв. метров. Например, туалет+душ и коридор – 10 кв. метров, летняя кухня – 22 кв. метра, столовая – еще 22 кв. метра.
Для данной зоны вам нужно подведение канализации, водоснабжения, электричества. Также нужно позаботиться о сохранности кухни и бытовой техники на ней – закрытые ящики или остекление со стороны бассейна от дождя. Стоит подумать и о кладке мангала своими руками или его покупке. В данном проекте мы видим печь барбекю + мангал (с шампурами и сеткой), где достаточно места, чтобы приготовить за один раз ужин на 10 персон. Столовая должна быть рассчитана минимум на 6 человек, в идеале – иметь место и на 10 человек для домашнего праздника или барбекю для соседей.
Цена террасы очень сильно зависит от типа выбранного бассейна. Бетонные получаются дороже из-за найма строительной силы, композитные немного дешевле, но все равно не являются самым бюджетным вариантом. Есть вариант создания террасы с каркасным бассейном в нише с оформлением бортиков. Нужно сделать так, чтобы терраса нависала над бассейном так, чтобы его края заходили за бортики бассейна. Тогда такая терраса автоматически уменьшает свою стоимость примерно с 400 тыс. рублей до 50 тыс. рублей!
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