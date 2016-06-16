Проект террасы с кухней и бассейном

Для того, чтобы реализовать такую идею, вам понадобится опытный в строительстве человек, бюджет и проект, который мы обсудим в статье ниже. Реализация проекта выглядит очень современно и стильно, ориентирована под штукатурку и покраску фасадов и может быть прекрасным дополнением как к коттеджу, так и к даче.

Для создания такой постройки вам потребуется материал для строительства, например, бетонный блок, заранее подведенные коммуникации (электричество, вода, канализация) и достаточное место для возведения всего комплекса (минимум 60 кв. метров).

Кроме того, стоит заранее продумать реализацию кровли над летней кухней – она может быть плоская с водостоком, одно- или двускатная. Также нужно придумать формат навеса или кровли для зоны столовой справа, которую вы увидите на визуализациях проекта ниже. Она может и отсутствовать, а может быть выполнена в виде средиземноморского навеса, как на фотографии выше. На террасе могут быть специальные отверстия для посадки вьющихся кустарников, которые со временем оплетут навес (виноград, плетистые розы, бугенвиллия).