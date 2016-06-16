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Проект террасы с кухней и бассейном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CF317 | área de lazer e piscina, .Villa arquitetura e algo mais .Villa arquitetura e algo mais Бассейн в стиле модерн
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Для всех тех, кто давно мечтает устроить на даче настоящий праздник жизни, мы предлагаем ознакомиться с проектом террасы с летней кухней и бассейном, который предлагает нам студия VILLA ARQUITETURA E ALGO MAIS.

Давайте вместе рассмотрим вариант такой пристройки, который по минимальным расчетам обойдется в 300 тыс. рублей. Чтобы уложиться в эту сумму, нужно знать некоторые хитрости и использовать собственные руки. И помните – никто не становился мастером за один день, все приходило с практикой!

​Реализация

CF317 | área de lazer e piscina, .Villa arquitetura e algo mais .Villa arquitetura e algo mais Бассейн в стиле модерн
.Villa arquitetura e algo mais

.Villa arquitetura e algo mais
.Villa arquitetura e algo mais
.Villa arquitetura e algo mais

Для того, чтобы реализовать такую идею, вам понадобится опытный в строительстве человек, бюджет и проект, который мы обсудим в статье ниже. Реализация проекта выглядит очень современно и стильно, ориентирована под штукатурку и покраску фасадов и может быть прекрасным дополнением как к коттеджу, так и к даче.

Для создания такой постройки вам потребуется материал для строительства, например, бетонный блок, заранее подведенные коммуникации (электричество, вода, канализация) и достаточное место для возведения всего комплекса (минимум 60 кв. метров).

Кроме того, стоит заранее продумать реализацию кровли над летней кухней – она может быть плоская с водостоком, одно- или двускатная. Также нужно придумать формат навеса или кровли для зоны столовой справа, которую вы увидите на визуализациях проекта ниже. Она может и отсутствовать, а может быть выполнена в виде средиземноморского навеса, как на фотографии выше. На террасе могут быть специальные отверстия для посадки вьющихся кустарников, которые со временем оплетут навес (виноград, плетистые розы, бугенвиллия).

​Проект террасы

CF317 | área de lazer e piscina, .Villa arquitetura e algo mais .Villa arquitetura e algo mais Бассейн в стиле модерн
.Villa arquitetura e algo mais

.Villa arquitetura e algo mais
.Villa arquitetura e algo mais
.Villa arquitetura e algo mais

На этой визуализации вы видим общий вид террасы. Начинается она с двух открытых зон – для столовой под навесом и для шезлонгов на открытой террасе. Далее идет зона бассейна и летней кухни. Последний блок – терраса со ступенями с выходом в сад и туалетная и душевая комнаты.

Для такого проекта вам понадобится два различных фундамента: отдельно для площади, мощеной керамической плиткой, и отдельно – для террасы. Также потребуется возвести стену от туалета до дома, с колоннами для навесов, крышей для летней кухни и туалетной комнатой и душевой. Общая площадь зоны с мощением плиткой – минимум 30 кв. метров, в идеале – около 45 кв. метров. Например, туалет+душ и коридор – 10 кв. метров, летняя кухня – 22 кв. метра, столовая – еще 22 кв. метра.

​Зона кухни-туалета

CF317 | área de lazer e piscina, .Villa arquitetura e algo mais .Villa arquitetura e algo mais Бассейн в стиле модерн
.Villa arquitetura e algo mais

.Villa arquitetura e algo mais
.Villa arquitetura e algo mais
.Villa arquitetura e algo mais

Для данной зоны вам нужно подведение канализации, водоснабжения, электричества. Также нужно позаботиться о сохранности кухни и бытовой техники на ней – закрытые ящики или остекление со стороны бассейна от дождя. Стоит подумать и о кладке мангала своими руками или его покупке. В данном проекте мы видим печь барбекю + мангал (с шампурами и сеткой), где достаточно места, чтобы приготовить за один раз ужин на 10 персон. Столовая должна быть рассчитана минимум на 6 человек, в идеале – иметь место и на 10 человек для домашнего праздника или барбекю для соседей.

​Проект террасы с бассейном

CF317 | área de lazer e piscina, .Villa arquitetura e algo mais .Villa arquitetura e algo mais Бассейн в стиле модерн
.Villa arquitetura e algo mais

.Villa arquitetura e algo mais
.Villa arquitetura e algo mais
.Villa arquitetura e algo mais

Цена террасы очень сильно зависит от типа выбранного бассейна. Бетонные получаются дороже из-за найма строительной силы, композитные немного дешевле, но все равно не являются самым бюджетным вариантом. Есть вариант создания террасы с каркасным бассейном в нише с оформлением бортиков. Нужно сделать так, чтобы терраса нависала над бассейном так, чтобы его края заходили за бортики бассейна. Тогда такая терраса автоматически уменьшает свою стоимость примерно с 400 тыс. рублей до 50 тыс. рублей!

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