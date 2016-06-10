До и После: Из старого домика в коттедж!

Вы знаете, как они выглядят – покинутые, серые, грязные. Домики в деревне, в которых уже никто давно не живет… Есть ли у них шанс на новую жизнь?
Декораторы из студии HOMESWITCHOME считают, что есть и даже очень большой! Особенно у тех, что находятся в непосредственной близости к городу с вакансиями или курорту. В таких местах старые дома возрождают былую славу, экономят средства новому хозяину и при этом еще и попадают на страницы журналов!
Пустая гостиная выглядит безлюдно и тоскливо, а маленькое окно для такой большой комнаты смотрится непропорционально узким. Из-за данного ракурса съемки видна неровная стена с проходом в спальню.
После преображения в стиле стейджинг пара стен стали оливковыми – акцентными, добавилась новая современная мебель, а сам образ дома перестал был пустым и грустным.
Этот дом не раз переживал хорошие ремонты. Построен он был более 120 лет назад, но все еще выглядит красивым. Последний ремонт был проведен около 35 лет назад – тогда сюда были проведены системы электроснабжения, канализация и водоснабжение современного городского формата. Поэтому изначально дом уже был готов к тому, чтобы стать современным жильем.
Правда, еще 20 лет назад он показался бы вам самым обычным деревенским домом без воды, полноценной ванной комнаты внутри дома и без всяких удобств. Удивительно, но в Европе, в том числе в итальянском городе Реджо-Эмилия , где находится этот дом, старые постройки 1800-1900-х годов восстанавливаются и делают это постепенно. Каждое поколение вносит что-то свое и дом не перестает быть хорошим местом для жизни.
Так, в Париже, Милане, Ницце, Венеции и Цюрихе, Люксембурге и Мадриде мы видим, как старые дома преображаются, раз за разом становясь все более интересными. Сохраняя историческую архитектуру, мы не только позволяем будущим поколениям увидеть все прелести различных эпох и образов жизни, но и создаем уникальный микс из современных удобств и технологий и атмосферности старых домов и архитектуры. Для многих в Европе такое смешение является наиболее предпочтительным для жизни, тогда как другие проекты реконструируются для туристов и для проведения свадеб.
Данный проект на этом этапе не был капитально отремонтирован, а просто приведен в порядок для продажи. Данный тип оформления называется стейджинг и основан на минимальном бюджете.
Всего в доме мы найдем одну спальню на первом этаже и одну – на втором, две гостиных (одна возле столовой, другая в холле второго этажа) и две ванные комнаты на первом и втором этаже. Общая площадь дома – менее 150 кв. метров.
Простейшая спальня с подтеками на стенах, но зато высокими потолками, выглядела до стейджинга достаточно непривлекательной. Облик ухудшало и маленькое окно, в которое нельзя посмотреть.
После стейджинга стены были покрашены, акцентная стены за кроватью стала мятного цвета, а с самой кровати еще и открывается вид из окна на небо. Встроенный шкаф был отремонтирован в современной манере с любовью к историческом наследию.
Старая мансарда в главной гостиной имела встроенные шкафы по периметру. Справа мы найдем еще одну спальню, а слева – ванную комнату. Данную гостиную можно использовать как детскую, игровую, кабинет, домашний кинотеатр.
После стейджинга встроенные шкафы покрашены в белый цвет и в этой комнате будто бы воцарилось гардеробное царство. В ванной комнате все осталось по-прежнему, но была добавлена подсветка, а правильный ракурс позволил показать дом в лучшем свете.
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