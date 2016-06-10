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До и После: Из старого домика в коттедж!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
HOME STAGING - Maisonette in affitto nel cuore di Piacenza, homeswitchome homeswitchome
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Вы знаете, как они выглядят – покинутые, серые, грязные. Домики в деревне, в которых уже никто давно не живет… Есть ли у них шанс на новую жизнь?

Декораторы из студии HOMESWITCHOME считают, что есть и даже очень большой! Особенно у тех, что находятся в непосредственной близости к городу с вакансиями или курорту. В таких местах старые дома возрождают былую славу, экономят средства новому хозяину и при этом еще и попадают на страницы журналов!

​До: гостиная

HOME STAGING - Maisonette in affitto nel cuore di Piacenza, homeswitchome homeswitchome
homeswitchome

homeswitchome
homeswitchome
homeswitchome

Пустая гостиная выглядит безлюдно и тоскливо, а маленькое окно для такой большой комнаты смотрится непропорционально узким. Из-за данного ракурса съемки видна неровная стена с проходом в спальню.

​После: гостиная и столовая

HOME STAGING - Maisonette in affitto nel cuore di Piacenza, homeswitchome homeswitchome
homeswitchome

homeswitchome
homeswitchome
homeswitchome

После преображения в стиле стейджинг пара стен стали оливковыми – акцентными, добавилась новая современная мебель, а сам образ дома перестал был пустым и грустным.

​До: пустой, но красивый

HOME STAGING - Maisonette in affitto nel cuore di Piacenza, homeswitchome homeswitchome
homeswitchome

homeswitchome
homeswitchome
homeswitchome

Этот дом не раз переживал хорошие ремонты. Построен он был более 120 лет назад, но все еще выглядит красивым. Последний ремонт был проведен около 35 лет назад – тогда сюда были проведены системы электроснабжения, канализация и водоснабжение современного городского формата. Поэтому изначально дом уже был готов к тому, чтобы стать современным жильем.

Правда, еще 20 лет назад он показался бы вам самым обычным деревенским домом без воды, полноценной ванной комнаты внутри дома и без всяких удобств. Удивительно, но в Европе, в том числе в итальянском городе Реджо-Эмилия , где находится этот дом, старые постройки 1800-1900-х годов восстанавливаются и делают это постепенно. Каждое поколение вносит что-то свое и дом не перестает быть хорошим местом для жизни.

Так, в Париже, Милане, Ницце, Венеции и Цюрихе, Люксембурге и Мадриде мы видим, как старые дома преображаются, раз за разом становясь все более интересными. Сохраняя историческую архитектуру, мы не только позволяем будущим поколениям увидеть все прелести различных эпох и образов жизни, но и создаем уникальный микс из современных удобств и технологий и атмосферности старых домов и архитектуры. Для многих в Европе такое смешение является наиболее предпочтительным для жизни, тогда как другие проекты реконструируются для туристов и для проведения свадеб.

​После: аутентичный шарм

HOME STAGING - Maisonette in affitto nel cuore di Piacenza, homeswitchome homeswitchome
homeswitchome

homeswitchome
homeswitchome
homeswitchome

Данный проект на этом этапе не был капитально отремонтирован, а просто приведен в порядок для продажи. Данный тип оформления называется стейджинг и основан на минимальном бюджете.

Всего в доме мы найдем одну спальню на первом этаже и одну – на втором, две гостиных (одна возле столовой, другая в холле второго этажа) и две ванные комнаты на первом и втором этаже. Общая площадь дома – менее 150 кв. метров.

​До: спальня

HOME STAGING - Maisonette in affitto nel cuore di Piacenza, homeswitchome homeswitchome
homeswitchome

homeswitchome
homeswitchome
homeswitchome

Простейшая спальня с подтеками на стенах, но зато высокими потолками, выглядела до стейджинга достаточно непривлекательной. Облик ухудшало и маленькое окно, в которое нельзя посмотреть.

​После: спальня

HOME STAGING - Maisonette in affitto nel cuore di Piacenza, homeswitchome homeswitchome
homeswitchome

homeswitchome
homeswitchome
homeswitchome

После стейджинга стены были покрашены, акцентная стены за кроватью стала мятного цвета, а с самой кровати еще и открывается вид из окна на небо. Встроенный шкаф был отремонтирован в современной манере с любовью к историческом наследию.

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​До: мансарда

HOME STAGING - Maisonette in affitto nel cuore di Piacenza, homeswitchome homeswitchome
homeswitchome

homeswitchome
homeswitchome
homeswitchome

Старая мансарда в главной гостиной имела встроенные шкафы по периметру. Справа мы найдем еще одну спальню, а слева – ванную комнату. Данную гостиную можно использовать как детскую, игровую, кабинет, домашний кинотеатр.

​После: мансарда

HOME STAGING - Maisonette in affitto nel cuore di Piacenza, homeswitchome homeswitchome
homeswitchome

homeswitchome
homeswitchome
homeswitchome

После стейджинга встроенные шкафы покрашены в белый цвет и в этой комнате будто бы воцарилось гардеробное царство. В ванной комнате все осталось по-прежнему, но была добавлена подсветка, а правильный ракурс позволил показать дом в лучшем свете. 

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