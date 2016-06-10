До и После: Из старого домика в коттедж!

Этот дом не раз переживал хорошие ремонты. Построен он был более 120 лет назад, но все еще выглядит красивым. Последний ремонт был проведен около 35 лет назад – тогда сюда были проведены системы электроснабжения, канализация и водоснабжение современного городского формата. Поэтому изначально дом уже был готов к тому, чтобы стать современным жильем.

Правда, еще 20 лет назад он показался бы вам самым обычным деревенским домом без воды, полноценной ванной комнаты внутри дома и без всяких удобств. Удивительно, но в Европе, в том числе в итальянском городе Реджо-Эмилия , где находится этот дом, старые постройки 1800-1900-х годов восстанавливаются и делают это постепенно. Каждое поколение вносит что-то свое и дом не перестает быть хорошим местом для жизни.

Так, в Париже, Милане, Ницце, Венеции и Цюрихе, Люксембурге и Мадриде мы видим, как старые дома преображаются, раз за разом становясь все более интересными. Сохраняя историческую архитектуру, мы не только позволяем будущим поколениям увидеть все прелести различных эпох и образов жизни, но и создаем уникальный микс из современных удобств и технологий и атмосферности старых домов и архитектуры. Для многих в Европе такое смешение является наиболее предпочтительным для жизни, тогда как другие проекты реконструируются для туристов и для проведения свадеб.