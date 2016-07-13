Бассейн в саду – что нужно об этом знать?

Физический уход за водой в бассейне начинают с того, что разными приспособлениями (сачками, специальными пылесосами) с поверхности воды удаляют весь мусор. Но в таком случае можно избавиться только от видимых твердых частиц. Все, что невидимо, должен устранить специальный фильтр. Какой бы фильтр вы ни приобрели, насос надо включать минимум на 6 часов. Иначе качественной очистки не добиться. Существуют разные фильтры.

Песочный фильтр стоит дешевле остальных типов, так как фильтрацию воды внутри аппарата осуществляет кварцевый песок. Через этот фильтр идет загрязненная вода, и частички мусора остаются в кварцевом слое. Такие фильтры рекомендованы только для небольших надувных бассейнов, в которых часто меняется вода. Картриджные фильтры – в этой системе очистки участвует несколько картриджей, расположенных внутри корпуса. Они способны убрать из воды частицы до 10 микрон. Диатомовые фильтры – самые дорогие. Они появились недавно, но зарекомендовали себя хорошо.