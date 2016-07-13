Бассейн в саду – что нужно об этом знать?

Раньше бассейн на своем участке в саду могли позволить себе только состоятельные люди. Теперь же времена меняются, и это удовольствие для тела и души можно сделать даже самому. К тому же установка бассейна сейчас стала более доступной. В этой статье вы узнаете основные важные моменты, касающиеся бассейна на участке.
Физический уход за водой в бассейне начинают с того, что разными приспособлениями (сачками, специальными пылесосами) с поверхности воды удаляют весь мусор. Но в таком случае можно избавиться только от видимых твердых частиц. Все, что невидимо, должен устранить специальный фильтр. Какой бы фильтр вы ни приобрели, насос надо включать минимум на 6 часов. Иначе качественной очистки не добиться. Существуют разные фильтры.
Песочный фильтр стоит дешевле остальных типов, так как фильтрацию воды внутри аппарата осуществляет кварцевый песок. Через этот фильтр идет загрязненная вода, и частички мусора остаются в кварцевом слое. Такие фильтры рекомендованы только для небольших надувных бассейнов, в которых часто меняется вода. Картриджные фильтры – в этой системе очистки участвует несколько картриджей, расположенных внутри корпуса. Они способны убрать из воды частицы до 10 микрон. Диатомовые фильтры – самые дорогие. Они появились недавно, но зарекомендовали себя хорошо.
Главной проблемой при сооружении бассейна являются не его размеры или какие-либо технические аспекты, а проблема качества воды. Если ваш бассейн используется часто семьей или друзьями, то вопрос надлежащего качества воды стоит очень остро.
Даже если имеется дорогая система фильтрации, циркуляционные насосы, то все равно время от времени определенное количество хлора добавляют в воду в бассейн, чтобы убить бактерии, содержащиеся в воде. Также для борьбы с бактериями можно купить состав, в котором одним из компонентов будет активный кислород или бром. Самый дешевый, но со специфическим запахом – хлорный препарат. У брома степень обеззараживания не хуже, но запаха нет, а цена дороже. Самый дорогой, но безопасный – это кислород. Он убивает бактерии практически на 100%, не нанося вред ни воде, ни человеку.
Кроме бактерий, проблемой бассейнов являются водоросли. Купив и засыпав специальные препараты, вы сохраните стенки чаши от зеленения, а дно — от заиливания. Препараты для устранения частиц менее 3 микрон должны завершить работу, начатую фильтрами, уничтожив жировые, протеиновые молекулы. Такие вещества называются флокулянтами.
Для поддержания качества воды в бассейне на должном уровне могут быть приняты различные варианты, они включают в себя простые и сложные, недорогие и дорогие средства.
Новейший метод очистки, при котором не нужны химические препараты, является электрофизическим. В набор приборов входят ультрафиолетовые лампы, озонаторы и аппараты, выделяющие ионы меди и серебра. Каждый из аппаратов убирает определенный вид загрязнений, а все вместе они дают максимальную степень очистки воды.
Два других важных параметра, на которые владельцу бассейна стоит обратить внимание, если он хочет сохранить здоровье семьи, это рН и щелочность воды в бассейне.
Под щелочностью воды подразумевают результат довольно сложного метаболического процесса. Постоянный солнечный свет нагревает воду в бассейне и постепенно углекислый газ выбрасывается в воду. Средства для регулирования щелочности и сохранения ее в пределах нормы включают в себя гипохлорит кальция, хлорный отбеливатель. Вода обрабатывается простым добавлением вещества в бассейн.
Если температура воды бассейна искусственно регулируется, к примеру, даже в холодные осенние дни, то вам будет приятно плавать, поэтому необходимо подавать энергию непрерывно в очень значительных количествах. Эксперты давно подсчитали, что количество энергии затрачивается около 300 кВ\ч на квадратный метр поверхности бассейна, этого необходимо будет в течение одного купального сезона для бассейна в саду, чтобы поддерживать температуру постоянно 23 градусов по Цельсию! С намерением сократить значительные энергетические затраты и экономить средства нужно использовать теплоизоляционную крышку. Таким образом, снизятся и уменьшатся дорогостоящие потери тепла воды в бассейне до 80%.
Бассейн на сегодняшний день может быть любого размера нужного вам, любого вида, подходящего под имеющийся у вас бюджет. Создать его можно при помощи ландшафтного архитектора или же все сделать самому. Исходя из возможных вариантов видов, можно сделать настоящий бассейн, а можно использовать надувной.