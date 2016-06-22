Преимущества добавления карниза в дизайн дома

Для тех из вас, кто не очень хорошо знаком с нюансами архитектуры, обсуждение применения карниза для дома может показаться на первый взгляд немного пугающим! Так давайте проясним некоторые вещи в первую очередь. Края крыши, выходящие за пределы стороны здания, называются карнизами, и они выполняют 2 функции – декоративную, а также защитную. Они использовались в течение многих столетий владельцами домов, чтобы не только определить архитектуру своих обителей, а также защитить стороны здания от дождя и солнечного света.

Карнизы также помогают в поддержании температуры дома путем затенения окна от прямых солнечных лучей. Карнизы, которые хорошо спланированы, не только обеспечивают затенение окнам в течение лета, но и гарантируют поступление достаточного солнечного света через окно зимой.