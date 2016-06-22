Преимущества добавления карниза в дизайн дома

Для тех из вас, кто не очень хорошо знаком с нюансами архитектуры, обсуждение применения карниза для дома может показаться на первый взгляд немного пугающим! Так давайте проясним некоторые вещи в первую очередь. Края крыши, выходящие за пределы стороны здания, называются карнизами, и они выполняют 2 функции – декоративную, а также защитную. Они использовались в течение многих столетий владельцами домов, чтобы не только определить архитектуру своих обителей, а также защитить стороны здания от дождя и солнечного света.
Карнизы также помогают в поддержании температуры дома путем затенения окна от прямых солнечных лучей. Карнизы, которые хорошо спланированы, не только обеспечивают затенение окнам в течение лета, но и гарантируют поступление достаточного солнечного света через окно зимой.
Одна очень важная причина включения карниза является предотвращение ущерба, который может возникнуть на внешних стенах из-за дождя. Карнизы помогают защитить наружные стены и двери и окна от натиска света до сильных дождей. Если вы любите открывать окна даже в то время, когда льется дождь, то карнизы являются идеальным решением для вас.
Еще одна причина для установки карнизов по мнению архитекторов – это контроль над количеством поступления в интерьер солнечного света. Такое решение идеально для получения затенения, особенно в летний период.
Поскольку большая часть тепла, которая входит и выходит из дома, проходит через окна, карниз будет служить в качестве своеобразного ограничителя света, поступающего в ваш дом и, следовательно, сможет снизить температуру в доме на градус или два.
Вам, конечно, не нравятся уродливые пятна, остающиеся от дождя на наружных стенах дома. К тому же без карниза тяжело сохранить свежий вид краски на стенах. Поэтому во избежание трудностей стоит обратить внимание на данный элемент и вы оцените, насколько он окажется необходимым. Использование карнизов в дизайне вашего дома поможет вам снизить затраты на техническое обслуживание наружных стен в долгосрочной перспективе и сохранить внешний вид вашего дома свежим и чистым в течение длительного времени.
Наличие карниза вокруг вашего дома дает вам больше места, которые вы могли бы использовать как вам угодно. Можно его применять для парковки вашего велосипеда, для создания сада. То есть пространство под карнизом может предложить много возможностей.
Оно может просто предоставить достаточно места для ваших гостей, чтобы укрыться от дождей или палящего солнца, пока вы идете, чтобы открыть дверь. Эти варианты зависят от имеющихся размеров. Если карниз такой же, как показано выше, то вы можете создать открытую зону отдыха для тех времен, когда погода станет благоприятной.
Как мы уже говорили ранее, карнизы предотвращают ненужное проникновение солнечного света внутрь вашего дома. Так что если ваша гостиная или спальня залиты солнечным светом, который может ускорить износ мебели в вашей комнате, карниз станет вашим спасением. Карнизы также особенно хороши для комнат, имеющих окна и двери из дерева, которые восприимчивы к повреждениям из-за длительного воздействия солнечных лучей. Этот элемент может продлить их жизнь и тем самым помочь сократить расходы на техническое обслуживание. Даже если у вас есть уличная мебель, то карниз может защитить ее от такого воздействия.
Наличие карниза поможет вам иметь открытое окно в любую погоду, при этом вам не нужно будет переживать о дверях, окнах, наружных стенах. Вы сможете распахнуть окно и наслаждаться каплями дождя. И прозрачные стеклянные карнизы, и деревянные сберегут пространство и позволят вам наслаждаться красотой природы беспрепятственно.