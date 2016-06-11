Загородный дом для эко-отдыха

Возможно, имея обыкновение разделять жизнь за городом и в городе не только лишь топографически, но и усматривая некое сущностное различие в самом образе жизни, в манере, в самоощущении – возможно, относясь к этим двум мнимым полюсам с некоторых разнящихся позиций, вы, как человек (очень может быть) не чуждый тотальной тенденции сего дня к экологичности, найдёте небезынтересным один любопытный опыт по построению своего рода специальной эко-среды. Средоточием этого эксперимента станет чудесный дом, построенный по проекту барселонского бюро Ecospace España.

Ecospace España специализируются на модульных и готовых экологичных деревянных сооружениях, которые могут трансформироваться в соответствии с потребностями заказчика. И в этом случае они последовательно осуществляют принцип сохранения естественности окружающей среды и деликатного слияния с нею комфортабельной современной архитектуры.

Если вы стремитесь блюсти ответственность во взаимоотношениях с миром и природой, то проект Holidayspace2 не сможет вас не заинтриговать