Загородный дом для эко-отдыха

Возможно, имея обыкновение разделять жизнь за городом и в городе не только лишь топографически, но и усматривая некое сущностное различие в самом образе жизни, в манере, в самоощущении – возможно, относясь к этим двум мнимым полюсам с некоторых разнящихся позиций, вы, как человек (очень может быть) не чуждый тотальной тенденции сего дня к экологичности, найдёте небезынтересным один любопытный опыт по построению своего рода специальной эко-среды. Средоточием этого эксперимента станет чудесный дом, построенный по проекту барселонского бюро Ecospace España.
Ecospace España специализируются на модульных и готовых экологичных деревянных сооружениях, которые могут трансформироваться в соответствии с потребностями заказчика. И в этом случае они последовательно осуществляют принцип сохранения естественности окружающей среды и деликатного слияния с нею комфортабельной современной архитектуры.
Если вы стремитесь блюсти ответственность во взаимоотношениях с миром и природой, то проект Holidayspace2 не сможет вас не заинтриговать
Пейзаж проникает в дом и самым непосредственным образом – через почти сплошное остекление передней части фасада, соответствующей зоне просторного салона. Вдоль него же тянется скромная терраска, в компании с навесом образующая род ниши, где должно быть приятно пройтись на свежем воздухе, не теряя при этом визуального контакта с товарищами по беседе.
Скромность всех решений делает возможным условное неразличение между внешним и внутренним – баланс, соответствующий сути эко-дома
Вопреки ориентации на готовые дома, в случае с Holidayspace2 бюро Ecospace España сотрудничала с заказчиком, выполняя сугубо специальный, уникальный проект. Компактный “стелющийся” дизайн позволяет соблюсти все требования комфорта, предписанные современностью, не нарушая при этом строгого, даже аскетичного пейзажа.
Простой четырёхугольный объём здания венчается асимметричным кокошником, частым, как гребень, вертикальным ритмом расчёсывающим лёгкое и пустое пространство над ним. Такое навершие позволяет скрыть линию кровли, ограняющую массив дома, размывая таким образом само его присутствие в пейзаже. Дом как бы стремится соблюсти некую стилистическую, почти духовную “экологию”, мимикрируя под окружение.
Мы входим внутрь. Здесь мы не ощущаем себя в ловушке среди стенами. Напротив – удивительно, но здесь значительно ярче, резче обозначается наше присутствие в окружении самой простой, “натуральной” а не картинной природы. Простой деревянный пол естественно и ненавязчиво продолжает план такого же простого, даже “фамильярного” поля. Лёгкая эклектика, не отягощающая “большого”, общего замысла, проходит мелкой, тёплой рябью в разреженном пространстве от предмета к предмету. Всё чинно и как-то особенно гостеприимно.
Отгороженная от досужих взглядов, эта небольшая веранда производит смешанное чувство: открытое ли, или закрытое перед нами пространство? Деревянный монолит стен и настила присваивают себе материальность обеденного гарнитура, делая его своею частью. Но эта безраздельная гегемония рассеивается противоположной стеной, зарешёченной тем же профилем, что украшает всё здание сверху – и эфемерность кажущегося засилья дерева, помноженная на эфемерность “укрощённого” света, начинают производит совершенно ирреальное впечатление.
Фрагмент, заслуживающий особого упоминания – вид спальни. Мощный контраст, создаваемый соседством массивной, тёмной и чурающейся изящества рамы фронтального фасада дома и светлой и истончённой, как будто рыхлой, спальни, покоящейся за витриной, держит всю композицию фасада. Не менее роскошным и парадоксальным, следует ожидать, является и обратный вид: изнутри наружу.
В тёмное же время суток резная стена узкого фасада, доселе камуфлирующаяся под окружение, начинает служить своеобразным маяком. За светом этого фонаря проступают очертания как будто совсем другого дома.
Таким образом, простой и один и тот же приём позволяет решать подчас сильно различающиеся задачи. И такой строгий отбор средств делает возможным организацию максимально уютного и в то же время нетривиального эко-дома.