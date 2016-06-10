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7 идей для барбекю

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Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
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Сегодня всем очевидна сила того сегмента интернациональной, глобальной культуры, к которому относится и гастрономия – “культура потребления”. Что бы не имели ввиду, говоря о такой “культуре”, здесь нас интересует её “конструктивный” элемент – особая эмансипированная чувственность.

Ещё даже лет 15 назад нельзя было предположить, что на участках частных домов или на пикниках, произойдёт та неслыханная  перемена, даже революция, если и не потеснившая, то по крайней мере уравнявшая традиционные мангалы с новшеством в виде всеразличных “установок” для барбекю. Сегодня же такое замещение (или совмещение) не только очевидно, но и меняет привычный “ландшафт” лужаек и участков при загородных и частных домах.

Как разобраться в многообразии барбекю тому, кто погряз в “классичности” шашлычного ритуала? Попробуем слегка расширить границы горизонта!

Трансформации

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel Сад Грильницы
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

В иных же случаях образ уличной кухни развивается и в другом направлении. Как мы видим здесь, барбекю может трансформироваться по мере необходимости в род экстерьерного камина. Такая печь позволит вам не только обеспечить себя и гостей вкусной пищей, но так же устроить и весьма уютную среду для неспешного и радостного времяпрепровождении.

Летняя кухня

Barbacoas Fesfoc, Soc Bou Soc Bou Сад Грильницы
Soc Bou

Soc Bou
Soc Bou
Soc Bou

Барбекю – это далеко не всегда эстетика похода. Фактически полнофункциональная мини-кухня на открытом воздухе Barbacoas Fesfoc от испанской компании Soc Bou демонстрирует противоположный “походному” взгляд. 

Такой “агрегат” позволит вам не просто включить сад в символическое чередование пространств вашего дома, но обжить и присвоить его со всей возможной энергией. Здесь предусмотрено не только барбекю, но и мойка для рук и небольшая сервировочная зона. Лаконичный “минималистский” дизайн этого изделия позволяет не перегружая визуально области “кухни”, тем не менее предоставить вам все необходимые условия для комфортной и приятной готовки.

Причуды

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Производители печей для гриля и барбекю не чужды и причудливых экспериментов с формой. Свободные для интерпретации, очертания печи в этом примере вызывают в памяти попеременно то образ костра, то кочевья, а то и футуристической архитектуры. Что бы не тронуло вас в конкретном случае, можно с большой долей уверенности говорить, что такое барбекю самой визуальностью приумножает положительно расположение гостей – а ведь именно настрой и общение, как правило, являются главным содержанием всевозможных гастрономических вечеринок.

В дороге

barbecues portables, Raviday Barbecue Raviday Barbecue Сад Грильницы
Raviday Barbecue

Raviday Barbecue
Raviday Barbecue
Raviday Barbecue

Не следует также думать, что гриль – гастрономический аттракцион, требующий некой исключительной оседлости. И в той сфере, где за мангалом закрепилась слава незаменимого приспособления – то есть в пеших походах, – барбекю может потягаться с шашлыком. Подобного рода переносные печи, работающие на газу или углях, быть может, покажут себя ещё и выигрышнее традиционных ухищрений. Решившись приобщиться наднациональным измерениям в питании, вы так же принимаете и специфический образ воплощения этой культуры.

Деревенские сказки

Bamboo Terrace - Sintra, MUDA Home Design MUDA Home Design Сад в рустикальном стиле
MUDA Home Design

Bamboo Terrace – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

Однако гриль связан с культурой связями не достаточно авторитарными для того, чтобы раз и навсегда быть связанным с одним единственным образом. Почему бы не инкорпорировать гриль в интерьер? 

Изящная не большая печь, пробуждающая образы сказок из Андерсона, в этом примере ни в коем случае не нарушает логики интерьера и самой функциональности этой зоны. Однако специальным образом устроенное жерло печи, позволяет приготавливать барбекю непосредственно внутри дома – что невероятно удобно в зимнее время года или в тех местах, где разжигание открытого огня на улице слишком рьяно воспрещается.

Высота решеток

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Сегодня можно говорить не только о повсеместном распространении культуры барбекю, на также и о повышении уровня знаний в этой области и качества еды. Не последнюю роль играет здесь и то, что куда как доступнее стали профессиональные устройства, подобные этому. Система подвесов позволяет приподнимать и опускать решётку для гриля, благодаря чему куда проще становится контролировать степень готовности блюда.

“Садово-парковое зодчество”

Барбекю "Добрая" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Добрая

Barbecue
Barbecue
Barbecue

А бывает и так, что зона барбекю, точнее сама печь начинает служить не одной только своей прямой цели, но так же собирает вокруг себя и композицию сада в целом. Этому способствует эмансипация визуального опыта: сегодня мы значительно проще стали относиться к экспериментам в области пластических решений. Поэтому даже самый нарочитый пример может стать существенной и не банальной константой в сложноорганизованном пространстве.

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