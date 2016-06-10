7 идей для барбекю

Сегодня всем очевидна сила того сегмента интернациональной, глобальной культуры, к которому относится и гастрономия – “культура потребления”. Что бы не имели ввиду, говоря о такой “культуре”, здесь нас интересует её “конструктивный” элемент – особая эмансипированная чувственность.

Ещё даже лет 15 назад нельзя было предположить, что на участках частных домов или на пикниках, произойдёт та неслыханная перемена, даже революция, если и не потеснившая, то по крайней мере уравнявшая традиционные мангалы с новшеством в виде всеразличных “установок” для барбекю. Сегодня же такое замещение (или совмещение) не только очевидно, но и меняет привычный “ландшафт” лужаек и участков при загородных и частных домах.

Как разобраться в многообразии барбекю тому, кто погряз в “классичности” шашлычного ритуала? Попробуем слегка расширить границы горизонта!