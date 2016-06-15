Дом будущего

Ванная комната в этом доме столь же комфортна, как и весь интерьер в целом. Особую роль в этом играет не только оформление интерьера, но и создание оптимального микроклимата во всех помещениях. Благодаря функции Coming-Home умный дом гарантировано с порога встречает своих жителей приятным уютным теплом в любое время года. При этом лишняя энергия не расходуется, наоборот дополнительная экономия с современными технологиями энергоснабжения составляет до 30% в год.