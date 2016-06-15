Дом будущего

Умный и безопасный, комфортный и экономичный, экологичный и современный – такие характеристики стали ключевыми в создании проекта Smart Homes. iHaus – это инновационная концепция жилищного строительства, которая стремится наполнить дом комфортом нового уровня.
Внешний вид этого дома сочетает и проверенные классические решения, и современные архитектурные приемы: мансардная крыша с окнами и панорамное остекление, гладкие бетонные стены и деревянные панели в отделке фасадов, простую форму дома и тенистый уголок для веранды. Ну и, что самое главное, при проектировании и строительстве этого дома сразу были реализованы многочисленные возможности
умных технологий: управление с помощью компьютерной системы настройками дома, возможность удаленного контроля процессов с помощью смартфона, создание нужного вам микроклимата в доме.
Интерьеры комнат полностью отыгрывают все плюсы архитектуры: потоки света из панорамных окон, прекрасные пейзажи за широкими створками стеклянных дверей, простая и элегантная мебель подчеркивает современный стиль этого дома.
К базовой комплектации комплекс SmartHome включает в себя настройки системы безопасности, освещения, отопления и целостного медиа-пространства в доме. Все эти функции доступны для управления также со смартфона или планшета. Система ’умного дома’ за основу своих настроек берет данные из Интернета о погодных и климатических условиях, что позволяет регулировать к примеру мощность отопления в соответствии с прогнозом погоды.
На втором этаже дома расположены уютные, светлые спальни. Балкон из комнаты открывает вид на зеленые сады, окно на мансардной крыше наполняет комнату светом и визуально увеличивает пространство. Позаботился
умный дом и о безопасности всей семьи: комнаты оборудованы системой пожарной сигнализации и защитой от несанкционированного проникновения в жилище. А если никого нет дома, жалюзи автоматически опускаются и поднимаются, периодически включается свет, чтобы создавалось впечатление присутствие людей в доме. Также при попытке проникновения
умный дом оповестит вас с помощью смартфона в режиме реального времени о возможной опасности.
Ванная комната в этом доме столь же комфортна, как и весь интерьер в целом. Особую роль в этом играет не только оформление интерьера, но и создание оптимального микроклимата во всех помещениях. Благодаря функции Coming-Home
умный дом гарантировано с порога встречает своих жителей приятным уютным теплом в любое время года. При этом лишняя энергия не расходуется, наоборот дополнительная экономия с современными технологиями энергоснабжения составляет до 30% в год.