Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

14 идей для любимого сада

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Вам не нужно быть членом Королевского садоводческого общества или ежегодно посещать ботанические сады Кью, отстаивая длинные очереди, чтобы вдохновиться самыми последними тенденциями оформления приусадебного участка. В нашей новой книге идей – самые лучшие примеры работ ландшафтных дизайнеров.

1. Яркие акценты

Moroccan style garden Gullaksen Architects Сад в средиземноморском стиле
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Не все сады должны «пестрить» цветущими растениями. Подарить своим владениям праздничное настроение можно при помощи яркой мебели, контрастирующей с зеленым цветом. Для этого идеально подходит насыщенный пурпурный или канареечный желтый.

2. Уютный уголок

Slim & Subtle Rear Garden homify Сад в стиле модерн
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Собственный сад может иметь весьма компактные размеры, однако это не значит, что вы не сможете проводить время на открытом воздухе в свое удовольствие. Центральную часть занимает обеденный стол со скамейками, растения же в цветочных клумбах и кадках расположены по периметру вдоль изгороди. Окружив себя зеленью, вы сможете позабыть о городском шуме и суете.

3. В Зазеркалье

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Сад в стиле модерн
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Живая изгородь может смотреться еще более изысканно, если декорировать её зеркалами, картинами или картинными рамами разных цветов и размеров! Перед нами фантастический результат!

4. Нескучный сад

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Глянцевые цветочные кадки и зеркальные садовые экраны с подсветкой творят чудеса. В вечернее время ваш участок может превратиться в таинственный уголок современного искусства. Интересный декоративный эффект можно создать, подсвечивая декоративные экраны. Для этого на землю устанавливаются мини-прожекторы. Примечательно, что таким способом вы можете скрыть неровный рельеф.

5. Натуральные материалы

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В городе практически невозможно обзавестись собственным садом. Самое большое, на что можно рассчитывать – это внутренний двор и собственный балкон. Если фасад дома выполнен из стекла и бетона, то идеальным способом облагородить участок возле него – использовать исключительно природные материалы.

6. Каменный сад

Japanese Style Garden Unique Landscapes Сад в азиатском стиле
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Если вам предстоит озеленить прилегающий к дому участок, но не особенно есть время ухаживать за растениями, то лучше отдавать предпочтение тем из них, которые не нужно пересаживать на зиму. К слову, приют спокойствия и умиротворения можно найти в японском каменном саду. Здесь всегда можно укрыться от городской суеты.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Беседки и не только

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/ homify Сад в стиле кантри
homify

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/

homify
homify
homify

Беседка – это, как говорят английские дизайнеры, эстетика и функциональность в одном лице. Вам достаточно просто представить, как именно она должна выглядеть и какие функции выполнять. Более подробную информацию можно получить из нашей специальной книги идей «Разговоры о беседках».

8. Благородный фонтан

Grand Terrace , Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Сад в стиле кантри
Cool Gardens Landscaping

Grand Terrace

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Мы не могли обойти стороной такую важную идею, как создание собственного водоема в декоративных целях. Присутствие воды на участке добавляет пространству умиротворенный и расслабляющий настрой, привнося еще один элемент связи человеческого жилища с природой.

9. Смелые эксперименты

A Modern Garden with Traditional Materials Yorkshire Gardens Сад в стиле модерн
Yorkshire Gardens

A Modern Garden with Traditional Materials

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

9. Отчаянные эксперименты Безусловно, вы можете попытаться создать свою версию садово-паркового ансамбля Версаля. Или же пуститься с головой в эксперименты, позабыв о классических правилах садового декора.

10. В саду прерий

A wild garden in Washington State USA, Bowles & Wyer Bowles & Wyer Сад в стиле модерн
Bowles &amp; Wyer

A wild garden in Washington State USA

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

Прейные растения отражают интерес к садам природного и пейзажного стиля. Основная задача — воссоздать в саду очарование обширных, диких степных пространств, пересеченных петляющими дорожками и тропинками.

11. На крыше дома

A space to relax in Cameron Landscapes and Gardens Сад в классическом стиле
Cameron Landscapes and Gardens

A space to relax in

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

Некоторые находчивые городские жители благоустраивают даже крыши —  это один из способов увеличения полезной площади своего жилища, которая может использоваться в различных целях, в том числе для обустройства солярия, спортивных площадок и тренажерных залов.

12. Терраса на крыше

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia Сад в стиле модерн Железо / Сталь Серый roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

В большинстве  случаев терраса на крыше — прекрасное дополнение современной квартиры в виде площадки для отдыха с небольшим садом в условиях мегаполиса.  Она позволяет наслаждаться солнцем в дневное время и прекрасным видом на городской пейзаж в вечернее. 

13. Искусственный водоем

Garden Feature Wildblood Macdonald Сад в эклектичном стиле
Wildblood Macdonald

Garden Feature

Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald

Сад должен располагать к спокойному и комфортному отдыху в тени деревьев, а небольшой фонтан и журчание воды подарит бесценное чувство единения с природой.

14. В поисках идиллии

Porthcothan Responsive Home, Innes Architects Innes Architects Сад в стиле модерн
Innes Architects

Porthcothan Responsive Home

Innes Architects
Innes Architects
Innes Architects

Каким бы ни был ваш сад, он нуждается в постоянном уходе. Даже самые неприхотливые растения будут чувствовать себя намного лучше, если вы прислушаетесь к советам ландшафтных дизайнеров и опытных садоводов.

Скромный красавец
Возникли вопросы? Задайте их в комментариях к этой книге идей специалистам homify.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо