14 идей для любимого сада

Если вам предстоит озеленить прилегающий к дому участок, но не особенно есть время ухаживать за растениями, то лучше отдавать предпочтение тем из них, которые не нужно пересаживать на зиму. К слову, приют спокойствия и умиротворения можно найти в японском каменном саду. Здесь всегда можно укрыться от городской суеты.