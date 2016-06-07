14 идей для любимого сада

Вам не нужно быть членом Королевского садоводческого общества или ежегодно посещать ботанические сады Кью, отстаивая длинные очереди, чтобы вдохновиться самыми последними тенденциями оформления приусадебного участка. В нашей новой книге идей – самые лучшие примеры работ ландшафтных дизайнеров.
Не все сады должны «пестрить» цветущими растениями. Подарить своим владениям праздничное настроение можно при помощи яркой мебели, контрастирующей с зеленым цветом. Для этого идеально подходит насыщенный пурпурный или канареечный желтый.
Собственный сад может иметь весьма компактные размеры, однако это не значит, что вы не сможете проводить время на открытом воздухе в свое удовольствие. Центральную часть занимает обеденный стол со скамейками, растения же в цветочных клумбах и кадках расположены по периметру вдоль изгороди. Окружив себя зеленью, вы сможете позабыть о городском шуме и суете.
Живая изгородь может смотреться еще более изысканно, если декорировать её зеркалами, картинами или картинными рамами разных цветов и размеров! Перед нами фантастический результат!
Глянцевые цветочные кадки и зеркальные садовые экраны с подсветкой творят чудеса. В вечернее время ваш участок может превратиться в таинственный уголок современного искусства. Интересный декоративный эффект можно создать, подсвечивая декоративные экраны. Для этого на землю устанавливаются мини-прожекторы. Примечательно, что таким способом вы можете скрыть неровный рельеф.
В городе практически невозможно обзавестись собственным садом. Самое большое, на что можно рассчитывать – это внутренний двор и собственный балкон. Если фасад дома выполнен из стекла и бетона, то идеальным способом облагородить участок возле него – использовать исключительно природные материалы.
Если вам предстоит озеленить прилегающий к дому участок, но не особенно есть время ухаживать за растениями, то лучше отдавать предпочтение тем из них, которые не нужно пересаживать на зиму. К слову, приют спокойствия и умиротворения можно найти в японском каменном саду. Здесь всегда можно укрыться от городской суеты.
Беседка – это, как говорят английские дизайнеры, эстетика и функциональность в одном лице. Вам достаточно просто представить, как именно она должна выглядеть и какие функции выполнять. Более подробную информацию можно получить из нашей специальной книги идей «Разговоры о беседках».
Мы не могли обойти стороной такую важную идею, как создание собственного водоема в декоративных целях. Присутствие воды на участке добавляет пространству умиротворенный и расслабляющий настрой, привнося еще один элемент связи человеческого жилища с природой.
9. Отчаянные эксперименты Безусловно, вы можете попытаться создать свою версию садово-паркового ансамбля Версаля. Или же пуститься с головой в эксперименты, позабыв о классических правилах садового декора.
Прейные растения отражают интерес к садам природного и пейзажного стиля. Основная задача — воссоздать в саду очарование обширных, диких степных пространств, пересеченных петляющими дорожками и тропинками.
Некоторые находчивые городские жители благоустраивают даже крыши — это один из способов увеличения полезной площади своего жилища, которая может использоваться в различных целях, в том числе для обустройства солярия, спортивных площадок и тренажерных залов.
В большинстве случаев терраса на крыше — прекрасное дополнение современной квартиры в виде площадки для отдыха с небольшим садом в условиях мегаполиса. Она позволяет наслаждаться солнцем в дневное время и прекрасным видом на городской пейзаж в вечернее.
Сад должен располагать к спокойному и комфортному отдыху в тени деревьев, а небольшой фонтан и журчание воды подарит бесценное чувство единения с природой.
Каким бы ни был ваш сад, он нуждается в постоянном уходе. Даже самые неприхотливые растения будут чувствовать себя намного лучше, если вы прислушаетесь к советам ландшафтных дизайнеров и опытных садоводов.