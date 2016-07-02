Урбанистический стиль с яркими акцентами

Кухонный остров с изысканно-черной глянцевой столешницей служит и барной стойки для гостиной, и разделителем пространства. В нише возле стены расположено все необходимое для приготовления ужинов и обедов. Эргономичное размещение плиты, мойки, холодильника позволяет организовать этот комплекс компактно и функционально. Боковые части занимают холодильник и плита, а между ними – большая рабочая поверхность с мойкой в центре и полупрозрачными шкафами для посуды на стене.