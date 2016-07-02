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Урбанистический стиль с яркими акцентами

Перла Вереника Перла Вереника
Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Гостиная в стиле модерн
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Архитектура, цветовая гамма, лаконичность деталей  - все в этом проекте на первый взгляд кажется по-деловому сдержанным, закрытым от посторонних взглядов и унифицированным. Но этот дом не так прост, как кажется, а за скромным белым фасадом скрывается пространство продуманное и роскошное.

Белоснежный фасад

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Дома в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Закрытый фасад дома напоминает собой таинственный особняк доктора Сальватора из фантастического романа Человек-Амфибия. Что же скрывается за этими светлыми стенами и четкой геометрией архитектурных форм? Легкий намек на радушный и стильный интерьер дает деревянная входная дверь охристо-медного цвета, спрятанная в глубине крыльца. Широкий двор выложен светлой плиткой разнообразных песочно-серых оттенков и свежая зелень газона приглашает гостей к тенистому навесу рядом с домом. 

Просторная гостиная

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Гостиная в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Сразу за основательными стенами фасада нас встречает просторный, светлый и удивительно комфортный интерьер гостиной. Открытая планировка пространства помогает визуально расширить узкое и длинное помещение. Функциональное разделение частей комнаты делает плавный переход от одного диванчика к другому, из мягкой зоны отдыха с широким экраном дальше в глубь дома, к столовой и тенистой веранде во внутреннем дворике. 

Элегантные детали

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Гостиная в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Стилевым решением интерьера стало сочетание минимализма общего оформления и экстравагантности отдельных деталей. Мягкие бежевые оттенки интерьера гостиной зоны оттеняет глянцевая поверхность шкафа и полки под черным квадратом экрана на стене. Эту же квадратную историю повторяет узор ковра на полу.

Зона кухни: столешницы цвета графит и медные оттенки стен

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Кухня в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Кухонный остров с изысканно-черной глянцевой столешницей служит и барной стойки для гостиной, и разделителем пространства. В нише возле стены расположено все необходимое для приготовления ужинов и обедов. Эргономичное размещение плиты, мойки, холодильника позволяет организовать этот комплекс компактно и функционально. Боковые части занимают холодильник и плита, а между ними – большая рабочая поверхность с мойкой в центре и полупрозрачными шкафами для посуды на стене.

Винтажный декор

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Кухня в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Во всем доме стиль и индивидуальность интерьеру придают необычные, сочные детали. Так и на кухне, нетривиальным украшением технологичного интерьера стало мозаичное панно в винтажном стиле. Мелкие разноцветные квадраты с потертыми логотипами и картинками в духе 60-х годов прошлого века, привнесли яркую ноту домашнего уюта, столь свойственную этой эпохе.

Ванная комната в бирюзовых тонах

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Ванная комната в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Оформление ванной комнаты выделяется яркими красками, сочно-бирюзовой плиткой на стенах и в целом настроением свежести, бодрости и оптимизма. Не обошлось здесь и без интересных деталей: полупрозрачная чаша умывальника словно парит над белой столешницей. Да и сам шкафчик завис в воздухе, что придало достаточно объемной конструкции и легкость, и оригинальность.

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Солнечная столовая

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Балкон и терраса в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Постепенно дом, столь закрытый с внешней стороны, раскрывает перед гостями все свои уютные комнаты. Словно затейливая шкатулка с потайными ящичками, каждое помещение радует глаз оригинальными интерьерными решениями и неизменно высоким уровнем комфортности. Например, в  столовой янтарно-солнечный деревянный стол - подчеркнуто домашний и даже деревенский, большой и основательный,  вопреки все ожиданиям прекрасно сочетается с контрастными темными, легкими  стульями. 

Цветная мозаика

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Балкон и терраса в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Изюминкой интерьера кухни можно назвать и сочетание узоров плитки настенного панно с медными деталями отделки, куполом вытяжки из нержавеющей стали и другими технологическими новинками.

Зона отдыха для полного релакса

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Бассейн в стиле модерн
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Внутренний дворик спрятал от посторонних глаз главную жемчужину дома – великолепный бассейн на террасе. Округлые очертания бассейна действительно делают его форму похожей на и на морскую раковину, и на белые песчаные пляжи лазурного морского побережья.

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