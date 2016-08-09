Прекрасный дом с видом на море

О крупных японских городах, таких как Токио, Киото и Нагасаки, слышал каждый. Но ведь Страна Восходящего Солнца ими не ограничивается! В сельской местности на береговой линии есть множество очаровательных уголков. В одном из них находится изумительный дом, который вы можете увидеть на снимках, которые подготовил для вас Homify.
Создававшие его архитекторы хотели соорудить минималистичную конструкцию, и им это удалось в полной мере – еще нигде скромность и простота минимализма не выглядели так выигрышно, как на морском побережье.
Уже с первого взгляда это здание очень впечатляет. Выстроено оно на живописном скалистом берегу. Дизайн дома представлен как особая игра – бетон и дерево контрастируют друг с другом, но при этом отлично интегрируются в единую композицию. Вместе они образуют весьма приятное сочетание! Со стороны кажется, что здание состоит из U-образных бетонных конструкций, в которых заключены деревянные стены. Общая картина весьма эклектична, но, безусловно, очень красива.
Местность, в которой расположен этот дом, имеет совершенно особый вид – кристально чистая морская вода, обрывистые скалы, изумрудные густые кроны деревьев… Вилла превосходно вписывается в окружающий ее ландшафт, образуя единую картину. Кажется, что грубые бетонные перемычки вытесаны из скалы, а неокрашенная древесина добыта непосредственно из окружающего леса. То, как гармонично минималистская современная архитектура сочетается с природными пейзажами, кажется поистине удивительным.
В уютной гостиной огромные окна обеспечивают панорамный вид на море – удобно устроившись на большом мягком диване, можно вдоволь насладиться роскошным морским пейзажем. Архитектурный стиль дома минималистичен, и гостиная ему соответствует. В этом нет никакой аскезы – просто невероятный вид из окна украшает собой комнату лучше, чем любые дизайнерские ухищрения.
Лаконичные бетонные лестницы – еще один образец чистейшего минимализма в дизайне виллы. При всей своей простоте, выглядят они весьма привлекательно! Особенно хороши «парящие» ступени, придающие конструкции оттенок сюрреализма.
Когда речь идет о дизайне кухни, трудно придерживаться принципов минимализма в полной мере, так как в ее стенах необходимо поместить множество функциональных деталей. Тем не менее, в этом доме и здесь не обошлось без оригинальных решений. Почти профессиональная кухня, напоминающая высококлассный суши-бар, скомбинирована со столовой, причем весьма необычным образом.
С одной стороны кухонного острова расположено оборудование для приготовления пищи, с другой – удобная стойка и стулья, где члены семьи и гости могут насладиться свежеприготовленными блюдами. Кроме того, большие окна и здесь открывают чудесный вид на живописные окрестности, которым можно любоваться во время готовки или трапезы.
Думаете, это крытый бассейн? Ничего подобного – это ванная комната! Здесь дизайнеры создали эклектичную картину, объединив современный минимализм с элементами деревенского стиля. Вода течет в ванну не из крана, а из настоящего маленького водопада – разве это не очаровательно? Кроме того, здесь, как и в остальных помещениях, открывается чудный вид на море, который помогает воедино слиться с водной стихией.
После захода солнца вилла приобретает совершенно иное очарование. Внутреннее освещение создает потрясающий визуальный эффект. После тяжелого трудового дня хозяева жилища, поднимаясь в сумерках по подъездной дороге, приходят в настоящий дом своей мечты, излучающий теплый, мягкий свет.
Этот архитектурный проект – очередной образец того, как удачно объединяются японские традиции с современными актуальными веяниями.