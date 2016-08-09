Прекрасный дом с видом на море

О крупных японских городах, таких как Токио, Киото и Нагасаки, слышал каждый. Но ведь Страна Восходящего Солнца ими не ограничивается! В сельской местности на береговой линии есть множество очаровательных уголков. В одном из них находится изумительный дом, который вы можете увидеть на снимках, которые подготовил для вас Homify.

Создававшие его архитекторы хотели соорудить минималистичную конструкцию, и им это удалось в полной мере – еще нигде скромность и простота минимализма не выглядели так выигрышно, как на морском побережье.