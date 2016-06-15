Современный дом с потрясающей террасой

homify представляет вам захватывающий проект из Нидерландов. Архитекторы отремонтировали, расширили и модернизировали одноэтажное бунгало, построенное еще в 60-х годах прошлого столетия. В результате у здания появился еще один этаж, новая крыша, большие окна и более современный, свежий вид.
Теперь это красивый прохладный дом, в котором много свободного пространства и света. А дополняют его великолепие утонченный стиль и прекрасный вид на сельскую местность. Насладитесь нашим маленьким виртуальным туром!
Дом стоит на большом земельном участке, который также был несколько изменен в процессе модернизации и восстановительных работ. В саду преобладают четкие линии, что выглядит очень современно и стильно в сочетании с небольшим искусственным водоемом и просторной солнечной террасой.
При реконструкции старого бунгало архитекторы не только построили второй этаж, но и удлинили первый. В новой его части теперь находится кухня, откуда через раздвижную стеклянную дверь можно сразу выйти на задний двор.
Нашу прогулку мы начнем с парадной стороны дома. Подъездной путь слегка присыпан мелким гравием, который приятно шуршит под ногами или колесами автомобиля. Цвет его гармонирует с бежевым кирпичным фасадом и двери гаража, изготовленной из кедра. Это же дерево использовано для отделки окон второго этажа и навеса, заглянув под который, вы найдете входную дверь.
Деревянный козырек крыши закрывает террасу от летнего зноя и дождя. Большие окна обеспечивают плавный переход между внутренним и внешним пространством, заполняют гостиную естественным солнечным светом и дарят великолепный вид на идиллический сад.
В доме преобладает открытая планировка, которая дарит простор и позволяет яркому свету беспрепятственно проникать во все уголки. Кухня и столовая объединены в одно помещение, тогда как гостиная при необходимости может быть отгорожена раздвижной дверью. Главные принципы интерьера – современный дизайн, чистые линии и сдержанная цветовая гамма.
Кухня выглядит очень современно и предлагает все необходимое для комфортного и приятного приготовления пищи: большой блестящий остров с объемными ящиками без постоянно мешающих ручек, высокотехнологичное оборудование и множество места для хранения продуктов. Одна из главных деталей в интерьере – встроенный в стену газовый камин, делающий атмосферу особенно уютной.
Просторная уютная гостиная с удобной мягкой мебелью одним своим видом приглашает человека немного задержаться и отдохнуть. Благодаря огромной стеклянной раздвижной двери комната буквально сливается с окружающим пространством и постоянно затапливается естественным солнечным светом. Здесь не приходится выбирать между телевизором и живописным видом на сад.