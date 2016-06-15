Современный дом с потрясающей террасой

homify представляет вам захватывающий проект из Нидерландов. Архитекторы отремонтировали, расширили и модернизировали одноэтажное бунгало, построенное еще в 60-х годах прошлого столетия. В результате у здания появился еще один этаж, новая крыша, большие окна и более современный, свежий вид.

Теперь это красивый прохладный дом, в котором много свободного пространства и света. А дополняют его великолепие утонченный стиль и прекрасный вид на сельскую местность. Насладитесь нашим маленьким виртуальным туром!