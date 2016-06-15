Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Современный дом с потрясающей террасой

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Renovatie en verbouwing villa in Ruitersbos te Breda, van Os Architecten van Os Architecten Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

homify представляет вам захватывающий проект из Нидерландов. Архитекторы отремонтировали, расширили и модернизировали одноэтажное бунгало, построенное еще в 60-х годах прошлого столетия. В результате у здания появился еще один этаж, новая крыша, большие окна и более современный, свежий вид.

Теперь это красивый прохладный дом, в котором много свободного пространства и света. А дополняют его великолепие утонченный стиль и прекрасный вид на сельскую местность. Насладитесь нашим маленьким виртуальным туром!

Задний двор

Renovatie en verbouwing villa in Ruitersbos te Breda, van Os Architecten van Os Architecten Дома в стиле модерн
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Дом стоит на большом земельном участке, который также был несколько изменен в процессе модернизации и восстановительных работ. В саду преобладают четкие линии, что выглядит очень современно и стильно в сочетании с небольшим искусственным водоемом и просторной солнечной террасой.

При реконструкции старого бунгало архитекторы не только построили второй этаж, но и удлинили первый. В новой его части теперь находится кухня, откуда через раздвижную стеклянную дверь можно сразу выйти на задний двор.

Фасад

Renovatie en verbouwing villa in Ruitersbos te Breda, van Os Architecten van Os Architecten Дома в стиле модерн
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Нашу прогулку мы начнем с парадной стороны дома. Подъездной путь слегка присыпан мелким гравием, который приятно шуршит под ногами или колесами автомобиля. Цвет его гармонирует с бежевым кирпичным фасадом и двери гаража, изготовленной из кедра. Это же дерево использовано для отделки окон второго этажа и навеса, заглянув под который, вы найдете входную дверь.

Терраса

Renovatie en verbouwing villa in Ruitersbos te Breda, van Os Architecten van Os Architecten Сад в стиле модерн
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Деревянный козырек крыши закрывает террасу от летнего зноя и дождя. Большие окна обеспечивают плавный переход между внутренним и внешним пространством, заполняют гостиную естественным солнечным светом и дарят великолепный вид на идиллический сад.

Современный интерьер

Renovatie en verbouwing villa in Ruitersbos te Breda, van Os Architecten van Os Architecten Кухня в стиле модерн
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

В доме преобладает открытая планировка, которая дарит простор и позволяет яркому свету беспрепятственно проникать во все уголки. Кухня и столовая объединены в одно помещение, тогда как гостиная при необходимости может быть отгорожена раздвижной дверью. Главные принципы интерьера – современный дизайн, чистые линии и сдержанная цветовая гамма.

Дизайн кухни

Renovatie en verbouwing villa in Ruitersbos te Breda, van Os Architecten van Os Architecten Кухня в стиле модерн
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Кухня выглядит очень современно и предлагает все необходимое для комфортного и приятного приготовления пищи: большой блестящий остров с объемными ящиками без постоянно мешающих ручек, высокотехнологичное оборудование и множество места для хранения продуктов. Одна из главных деталей в интерьере – встроенный в стену газовый камин, делающий атмосферу особенно уютной.

Гостиная

Renovatie en verbouwing villa in Ruitersbos te Breda, van Os Architecten van Os Architecten Гостиная в стиле модерн
van Os Architecten

van Os Architecten
van Os Architecten
van Os Architecten

Просторная уютная гостиная с удобной мягкой мебелью одним своим видом приглашает человека немного задержаться и отдохнуть. Благодаря огромной стеклянной раздвижной двери комната буквально сливается с окружающим пространством и постоянно затапливается естественным солнечным светом. Здесь не приходится выбирать между телевизором и живописным видом на сад.

Дом будущего
А вам по нраву роскошный современный дом родом из 60-х?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо