Совершенный жилой дом с панорамным видом

Дом на юго-западном склоне живописного холма – идиллическая мечта многих людей. В нашем случае при ее реализации возникла непростая задача – выстроить здание на крутом склоне с перепадом высот почти в двенадцать метров. Неожиданно для самих себя специалисты не только столкнулись с проблемами и хлопотами при строительстве, но и обнаружили весомые преимущества такого расположения дома.

Homify подготовил для вас фотографии, на которых вы можете увидеть впечатляющий результат тяжелой, но интересной работы.