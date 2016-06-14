Совершенный жилой дом с панорамным видом

Дом на юго-западном склоне живописного холма – идиллическая мечта многих людей. В нашем случае при ее реализации возникла непростая задача – выстроить здание на крутом склоне с перепадом высот почти в двенадцать метров. Неожиданно для самих себя специалисты не только столкнулись с проблемами и хлопотами при строительстве, но и обнаружили весомые преимущества такого расположения дома.
Homify подготовил для вас фотографии, на которых вы можете увидеть впечатляющий результат тяжелой, но интересной работы.
Осмотр мы начнем с задней части дома, где расположена солнечная терраса и просторный бассейн. Поскольку эта сторона обращена к югу, солнечный свет здесь используется по максимуму. Отсюда открывается фантастический панорамный вид на городские крыши и живописные окрестности.
С этого ракурса мы можем оценить лаконичную, но в то же время оригинальную геометрию здания – ассиметричная крутая крыша, окна разной формы. На балконах первого и второго этажа установлены прозрачные стеклянные перила, которые придают конструкции визуальный эффект легкости и невесомости. Именно с этой стороны можно лучше всего рассмотреть перепад высот и то, как архитекторы подошли к решению этой проблемы.
Только глядя на здание с улицы, мы можем оценить его истинный размер. Визуально оно разделяется на две части – первый этаж, отчасти являющийся и подвальным, снаружи отделан темными антрацитовыми панелями, а второй – ослепительно белым гипсом. Из-за особенностей расположения дома двор пришлось сделать многоуровневым, но именно это и придает всему участку неповторимый шарм.
Лаконичные бетонные плиты и минималистичная ступени контрастируют здесь с натуральными камнями, грубая красота которых не может остаться без внимания. Однако валуны выполняют не только эстетическую функцию – они также обеспечивают безопасность, укрепляя почву и предотвращая оползни.
Внутри, как и снаружи, дом выглядит современно и стильно. Его владельцы отдали предпочтение открытой планировке, которая обеспечивает плавный переход между разными функциональными зонами. На фото мы видим гостиную и столовую, являющие собой единое помещение – просторное и щедро залитое естественным светом благодаря огромным окнам. Таким образом, экстерьер и интерьер дома гармонируют друг с другом, создавая атмосферу целостности.
Здесь мы видим открытую стилизованную кухню, которая поражает своим утонченным дизайном и комфортом. Кроме того, в техническом плане это настоящая жемчужина дома. Помещение имеет сложную систему отопления и охлаждения, которая питается от геотермальной энергии. Для этого были установлены специальные зонды, работающие по особой схеме. В системе терморегуляции циркулирует жидкость, которая, в зависимости от нужд, приобретает необходимую температуру и отдает ее окружающему пространству.
На втором этаже находятся спальни, гардеробная и ванная комната, которые также были созданы по принципу открытого пространства. Здесь главный эстетический акцент – роскошный вид на окрестности. В ванной, к примеру, громадное окно со стены плавно переходит на потолок – ночью можно наслаждаться великолепием звездного неба.