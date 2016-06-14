Сказочный дом, который превзошел все ожидания

Что делать с участком в 914 квадратных метров, окруженным со всех сторон соснами и оливковыми деревьями? Простор для фантазии просто огромный! Реализовать свою мечту обитатели дома решили, обратившись к креативным архитекторам, и поручили им создать настоящий сказочный дворец.
При строительстве специалисты объединили натуральные материалы и стильный современный дизайн. Изменилось не только само здание, но и двор – теперь там есть бассейн, искусственный пруд, просторный гараж и зеленый внутренний двор. Огромные окна дома создают визуальный эффект прозрачности, а необычная форма и комбинация разных материалов дарит особую сюрреальность.
Трудно поверить в то, что это действительно терраса – площадка напоминает скорее гостиную. Здесь есть все, что присуще этой комнате – большой диван, кресла, ковер, журнальный столик и даже уютные светильники с классическими плафонами. Но разве можно обвинять людей в том, что они создали открытую гостиную под золотым испанским солнцем? К тому же, благодаря навесу здесь можно отдыхать в любую погоду.
Свой виртуальный тур мы начнем с осмотра боковой стороны дома. Здесь особенно хорошо виден контраст материалов, которым отделан фасад. Комбинация древесины, натурального камня, сияющего стекла и безупречной белизны стен делают дом просто фантастическим.
Здесь мы снова видим натуральный камень, белую штукатурку и много стекла. С этой стороны кажется, будто дом представляет собой две отдельные постройки, соединенные между собой навесом, под которым расположена летняя площадка. Перед ней простирается газон – идеально ровный и ухоженный в противовес саду, который специально наделили несколько диковатым шармом.
Разве может дом мечты быть без бассейна? Здесь его узкая длинная прямоугольная чаша протягивается вдоль одной из сторон дома, поэтому он идеально подходит для спортивных заплывов. Но и рекреационные удовольствия никто не отменял! На удобных шезлонгах можно вздремнуть, почитать книгу или просто позагорать, а глубина бассейна позволяет без опаски прыгать в воду.
Помимо открытой гостиной, есть возле дома и столовая на свежем воздухе. На просторной площадке установлены два стола – большой и маленький, которые отлично подойдут и для скромных семейных обедов, и для больших праздников. В отличие от террасы, этот участок не закрыт навесом, но над ним можно натянуть тенты, которые спасут от палящего солнца и даже небольшого дождика.
Войдем в дом! Прихожая выглядит очень уютно и дружелюбно благодаря большим окнам и приятной цветовой гамме. Для стен выбрали лаконичную белизну, которая разбавлена древесными элементами. Узорчатый ковер придает интерьеру некоторую игривость и ослабляет строгость черного трюмо и оконных рам. Кроме того, здесь можно заметить одну из особенностей виллы – двойной потолок, создающий в помещении атмосферу воздушности
В коридоре мы видим тот же подход к оформлению. Белые стены образуют сдержанный, но очень стильный фон, который идеально дополняется кремовым полом. Использована здесь и древесина, из которой изготовлены ступени лестницы и удобная скамья. Как и во всем доме, здесь господствуют чистые линии и минималистичный декор.
В просторной столовой двойные потолки обеспечивают максимальный эффект. Подкрепляется он внушительными окнами и широкими стеклянными дверями, впускающими в комнату максимум света, делающими помещение еще более свободным и обеспечивающими неразрывную связь с внешним миром. Это ключевой момент, о котором заботились архитекторы, создавая для обитателей жилища дом их мечты. Чтобы подчеркнуть воздушную атмосферу, дизайнеры отдали предпочтение легкой светлой мебели, лаконичным линиям и скромному, неброскому декору.
По сравнению с другими помещениями, гостиная выглядит несколько по-деревенски, но оттого не менее стильно. Зона отдыха присоединена непосредственно к столовой, и здесь тоже можно оценить впечатляющую высоту потолка. Каменные стены, деревянные панели и особенно поленница у камина – классические элементы рустикального стиля, которые, вместе с более темной мебелью, были подобраны для создания уюта и противовеса прохладной стерильности остального интерьера.
В завершение нашего виртуального путешествия мы полюбуемся фасадом дома в ночное время. Сейчас внутренние и внешние пространства невероятно красиво подсвечены. Изнутри дом излучает теплый свет, приятно желтеющий в сумерках. Кроме того, в бассейне и на отдельных участках в саду установлены светильники. Глядя на это прекрасное зрелище, которое надолго останется в памяти, мы прощаемся с этим чудесным домом.