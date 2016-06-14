Сказочный дом, который превзошел все ожидания

Что делать с участком в 914 квадратных метров, окруженным со всех сторон соснами и оливковыми деревьями? Простор для фантазии просто огромный! Реализовать свою мечту обитатели дома решили, обратившись к креативным архитекторам, и поручили им создать настоящий сказочный дворец.

При строительстве специалисты объединили натуральные материалы и стильный современный дизайн. Изменилось не только само здание, но и двор – теперь там есть бассейн, искусственный пруд, просторный гараж и зеленый внутренний двор. Огромные окна дома создают визуальный эффект прозрачности, а необычная форма и комбинация разных материалов дарит особую сюрреальность.