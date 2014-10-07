Как украсить потолок

Уделять внимание декору пола и стенок – дело привычное. Для пола мы можем купить несколько небольших ковриков и менять их в зависимости от настроения, на стены можно повесить картины, габелены или прикрепить стильный торшер. Как же украсить потолок и стоит ли вообще этим заниматься. В этой Книге идей мы решили продемонстрировать как с помощью света, цвета и наклеек можно преобразить эту ранее ничем не выделяющуюся поверхность.
Потолок в спальне идеально подходит для установки различного типа освещения, которое можно регулировать в зависимости от настроения и времени суток. Для начала нам понадобится гипсокартон, которым мы оградим одну часть потолка. Затем мы вмонтируем несколько светодиодных лампочек. К слову, подобное освещение вполне может подойти и для других комнтат.
Если вы задумали создать действительно романтическую атмосферу в спальне, приобретите светодиодные лампочки в форме звезд. Если подобный способ украшения потолка кажется вам слишком сложным, воспользуйтесь наклейками в виде звезд, которые всегда будут светиться в ночи.
Дерево является безусловным фаворитом при выборе материала для декорирования потолка. Этот теплый материал сразу же создает атмосферу уюта и защищенности, к тому же с ним прекрасно сочетаются деревянная мебель и спокойные цвета обивки мягкой мебели.
На фоне белых стен потолок из темного дерева выглядит более чем впечатляюще. Занимаясь реконструкцией этого в недалеком прошлом стандартного деревенского дома итальянский архитектор решился на смелый шаг и не стал менять в нем потолок. В результате получилось очень удачное смешение на первый взгляд несовместимых стилей минимализм и рустикального. Немаловажную роль в успехе этого проекта сыграл темный цвет древесины потолка. Темное дерево всегда выглядит благороднее светлого, и в данном случае оно не упростило интерьер, а, наоборот, наделило его аристократическим шармом.
Если к потолку из тонких досок дополнительно прикреплены балки, воспользуйтесь пространством между ними, повесив туда один или несколько светильников. Это невероятным образом преобразит вашу комнату.
Отраженный свет – один из наиболее популярных видов освещения. По сравнению с прямым светом он не ослепляет, наоборот, создает атмосферу комфорта и легкой таинственности. На изображении мы видим подвесной потолок, в отверстие которого вставлены цветные светодиоды. Обязательным условием является использование светодиодных лампочек высокого качества, которые не нагреваются.
Упомянутый выше чудо-материал гипсокартон позволяет осуществлять самые невероятные творческие проекты. Благодаря ему на ваших стенах можно рисовать самые невероятные линии и узоры и бесконечно удивлять гостей.
Сочетание осветительных приборов и необычных украшений может привести к очень необычным и очень привлекательным результатам. С потолка приемной немецкого врача-ортопеда свисают более 2500 бумажных листьев, некоторые из которых подсвечены прячущимися внутри них лампами. Пожалуй, лучшего дизайнерского решения как передать атмосферу леса найти просто невозможно.
Показанные здесь обои обладают столь модным нынче трехмерным эффектом. На изображении они украшают стену, однако, при желании их можно поместить и на потолок, что только усилит ощущения того что вы находитесь не в квартире, а в 3D фильме.