Как украсить потолок

Потолок в спальне идеально подходит для установки различного типа освещения, которое можно регулировать в зависимости от настроения и времени суток. Для начала нам понадобится гипсокартон, которым мы оградим одну часть потолка. Затем мы вмонтируем несколько светодиодных лампочек. К слову, подобное освещение вполне может подойти и для других комнтат.

Если вы задумали создать действительно романтическую атмосферу в спальне, приобретите светодиодные лампочки в форме звезд. Если подобный способ украшения потолка кажется вам слишком сложным, воспользуйтесь наклейками в виде звезд, которые всегда будут светиться в ночи.