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Как украсить потолок

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Kieferorthopädie Maier, [lu:p] Architektur GmbH [lu:p] Architektur GmbH Аэропорты
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Уделять внимание декору пола и стенок – дело привычное. Для пола мы можем купить несколько небольших ковриков и менять их в зависимости от настроения, на стены можно повесить картины, габелены или прикрепить стильный торшер. Как же украсить потолок и стоит ли вообще этим заниматься. В этой Книге идей мы решили продемонстрировать как с помощью света, цвета и наклеек можно преобразить эту ранее ничем не выделяющуюся поверхность.

Звездное небо

Camera Luxury, LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING Стены и полОбои
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

Потолок в спальне идеально подходит для установки различного типа освещения, которое можно регулировать в зависимости от настроения и времени суток. Для начала нам понадобится гипсокартон, которым мы оградим одну часть потолка. Затем мы вмонтируем несколько светодиодных лампочек. К слову, подобное освещение вполне может подойти и для других комнтат. 

Если вы задумали создать действительно романтическую атмосферу в спальне, приобретите светодиодные лампочки в форме звезд. Если подобный способ украшения потолка кажется вам слишком сложным, воспользуйтесь наклейками в виде звезд, которые всегда будут светиться в ночи.

Классический деревянный потолок

INTERIOR DESIGN: una seconda casa di montagna,ispirazioni moderne accolgono dettagli della tradizione, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL Гостиная в стиле модерн Дерево Серый
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

Дерево является безусловным фаворитом при выборе материала для декорирования потолка. Этот теплый материал сразу же создает атмосферу уюта и защищенности, к тому же с ним прекрасно сочетаются деревянная мебель и спокойные цвета обивки мягкой мебели.

Смешение стилей

U:BA house, Comoglio Architetti Comoglio Architetti Гостиная
Comoglio Architetti

U:BA house

Comoglio Architetti
Comoglio Architetti
Comoglio Architetti

На фоне белых стен потолок из темного дерева выглядит более чем впечатляюще. Занимаясь реконструкцией этого в недалеком прошлом стандартного деревенского дома итальянский архитектор решился на смелый шаг и не стал менять в нем потолок. В результате получилось очень удачное смешение на первый взгляд несовместимых стилей минимализм и рустикального. Немаловажную роль в успехе этого проекта сыграл темный цвет древесины потолка. Темное дерево всегда выглядит благороднее светлого, и в данном случае оно не упростило интерьер, а, наоборот, наделило его аристократическим шармом.

Освещение деревянного потолка

homify Гостиная в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Если к потолку из тонких досок дополнительно прикреплены балки, воспользуйтесь пространством между ними, повесив туда один или несколько светильников. Это невероятным образом преобразит вашу комнату.

Отраженный свет

Villa in St. Wendel, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 ГостинаяОсвещение
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Отраженный свет – один из наиболее популярных видов освещения. По сравнению с прямым светом он не ослепляет, наоборот, создает атмосферу комфорта и легкой таинственности. На изображении мы видим подвесной потолок, в отверстие которого вставлены цветные светодиоды. Обязательным условием является использование светодиодных лампочек высокого качества, которые не нагреваются.

Линии из света

Dream, Mybeautifulife Mybeautifulife Столовая комната в стиле модерн
Mybeautifulife

Dream

Mybeautifulife
Mybeautifulife
Mybeautifulife

Упомянутый выше чудо-материал гипсокартон позволяет осуществлять самые невероятные творческие проекты.  Благодаря ему на ваших стенах можно рисовать самые невероятные линии и узоры и бесконечно удивлять гостей.

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Игра со светом на потолке

Kieferorthopädie Maier, [lu:p] Architektur GmbH [lu:p] Architektur GmbH Аэропорты
[lu:p] Architektur GmbH

[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH

Сочетание осветительных приборов и необычных украшений может привести к очень необычным и очень привлекательным результатам. С потолка приемной немецкого врача-ортопеда свисают более 2500 бумажных листьев, некоторые из которых подсвечены прячущимися внутри них лампами. Пожалуй, лучшего дизайнерского решения как передать атмосферу леса найти просто невозможно.

Трехмерные обои

Brooklyn Tins Wallpaper de Merci, ROOMSERVICE DESIGN GALLERY ROOMSERVICE DESIGN GALLERY Стены и полОбои
ROOMSERVICE DESIGN GALLERY

ROOMSERVICE DESIGN GALLERY
ROOMSERVICE DESIGN GALLERY
ROOMSERVICE DESIGN GALLERY

Показанные здесь обои обладают столь модным нынче трехмерным эффектом. На изображении они украшают стену, однако, при желании их можно поместить и на потолок, что только усилит ощущения того что вы находитесь не в квартире, а в 3D фильме.

5 интересных проектов по реконструкции

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