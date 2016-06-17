Комфортный и стильный таунхаус

Сегодня здесь представлены фото успешного фотографа William Eckersley. Он живет в Лондоне и фотографирует очень необычные по виду и наиболее впечатляющие дома и интерьеры в течение уже 10 лет. Его работы были представлены на многочисленных выставках, в журналах, книгах и в интернете.

Фотограф представляет великолепный городской дом, в котором мы ожидаем увидеть увлекательное сочетание стилей, создающий гармоничное целое, несмотря на различные современные элементы стиля. Современный таунхаус Warwick Place является особенным в работе фотографа, так как у этого потрясающего дома классический принцип архитектуры сочетается с современным.