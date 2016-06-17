Комфортный и стильный таунхаус

Сегодня здесь представлены фото успешного фотографа William Eckersley. Он живет в Лондоне и фотографирует очень необычные по виду и наиболее впечатляющие дома и интерьеры в течение уже 10 лет. Его работы были представлены на многочисленных выставках, в журналах, книгах и в интернете.
Фотограф представляет великолепный городской дом, в котором мы ожидаем увидеть увлекательное сочетание стилей, создающий гармоничное целое, несмотря на различные современные элементы стиля. Современный таунхаус Warwick Place является особенным в работе фотографа, так как у этого потрясающего дома классический принцип архитектуры сочетается с современным.
Дом характеризуется четким дизайном и современным стилем. Использование окон оптимально приспособлено к потребностям отдельных помещений. Довольно темный цвет фасада создает захватывающий контраст с яркой общей картиной различных интерьеров. В дизайне фасада использованы вертикальные линии, которые придают дому динамический характер. Искусный разрыв образуют горизонтальные линии кирпичей массивной дымовой трубы, которая предлагает достаточно места для двух больших каминов в доме, что в то же время подчеркивает вертикальный характер. Маленькие зеленые участки сада также имеют строго геометрическую форму.
В гостиной мы сталкиваемся с многочисленными захватывающими контрастами: открытая жилая площадь таунхауса дополняется современной кухней в камне и металле. Это подчеркивает эффект просторного и открытого пространства. Органическая мебель привносит прохладную, но современную атмосферу. Различные элементы в стиле индастриал-шик, такие как остатки металлических балок, игривое расположение промышленного освещения и элементов металла, придают гостиной прохладное настроение, которое разбавляется теплым трендовым цветом стены Марсала. Благодаря умелому использованию окон комната светлая и залита светом.
В полуподвальном помещении впечатляющего таунхауса мы видим такие неожиданности: много отраженного света, оранжевый диван, темные настенные полки, золотой светильник в форме листа, шкуры и гостеприимный камин. Все это создает модный вид в стиле ретро. Мансардное окно обеспечивает необходимое количество света.
Натуральные материалы, такие как дерево, камень и стекло в зоне купания придают уют и комфорт. Деревянные балки, панели с красивыми кассетами и ностальгическая эмалированная ванна, современные светильники и различные элементы из стекла умело подобраны для создания этого дизайна. Стеклянные элементы элегантно разделяют зоны, при этом не уменьшая пространство, а делая его одновременно большим и воздушным.
Теперь вы узнаете секрет зоны купания - она находится прямо над кроватью, это достаточно смелое и умное решение специалистов. Здесь пространство в вертикальном направлении используется по максимуму, благодаря большой высоте потолка. Высокие окна и стекло в комнату обеспечивают достаточное количество света, несмотря на разные загромождающие элементы. Еще одно преимущество заключается в том, что для комнаты такое расположение кровати очень продумано. Опять же мы видим обшивку деревянными панелями и декоративный паркет для романтического настроения.