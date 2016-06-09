Что может скрываться за кирпичной стеной?

Мексика у нас до сих пор почитается страной неизведанной, таинственной, и по большому счёту представления о ней формируются почти исключительно продукции мексиканской и американской киноиндустрии. Правда, в последнее время обилие информации, подстёгиваемое потоком туристов, тихим маршем истирает замшелые представления об этом крае, освобождая место для нового и истинного его образа.
Нас же, среди прочего, заинтересовал здесь, в Мексике, вернее в южном штате Мексики Oaxaca, один прелюбопытнейший архитектурный прецедент. Местная архитектурная студия RootStudio осуществило изумительный проект, тем более примечательный, что первоначальное его описание, данное в сверхкратком виде клиентом, заключалось в следующем: “быстро, стильная резиденция, низкий бюджет и (!) в центре (предполагаемого) внутреннего сада должно помещаться сохранным растущее на этой земле дерево.” Согласитесь, заказ не только не многословен, но и парадоксален.
К чести RootStudio следует сказать, что справилась команда с этой задачей отменно. Помимо того, что проект Г-образного дома соответствовал всем требованиям, то есть содержал вышеозначенное дерево в своих недрах, архитекторы предложили также учредить подобие патио, остекление вкруг которого создавало бы специальные связи между разрозненными функциональными зонами дома. Такое решение обещало обилие естественного света, а так же изысканное слияние стилей и вящий уют жильцов. Впрочем, обо всё по порядку.
Броский и грубоватый кирпичный фасад даже намёком не сообщает о том, что могло бы содержаться внутри здания. В особенности, эти цементные заплатки, свидетельствующие скорее об упадке, чем о расцвете.
Однако, под пеленой этих обманчивых простецких оболочек скрыто подлинное чудо: современный, яркий и даже уникальный дом. Что ж, проследуем внутрь, и постараемся сделать очевиднее – потаённое.
Войдя во двор, мы видим дерево, которое произвело на свет сам проект дома и Г-образный дизайн в частности. Вокруг него растут стены из рыжего кирпича – но как отличен это кирпич от брутального внешнего фасада, так и весь дом при взгляде из дворика меняет свой облик. Насаждения, взрывающие гравий двора, чередуются с теми, что вырастают из кадок и горшков – такая игра приёмов путает естественное, сиречь уличное, с домашним, искусственным, отчего сама грань внешнего и внутреннего слегка нивелируется.
Бетонные швы визуально продолжают площадку, усыпанную щебнем, в вертикальной плоскости, связывая не только дом со двором, но и закрытый фасад с той его частью, которая обращена к дороге. Множество окон, существенно разнящихся по форме и размеру, довершают картину слияния внутреннего и внешнего.
Присмотримся по внимательнее: что нас трогает здесь особо? Очевидно, что едва ли не первым делом – буде мы чутки и восприимчивы! – мы замечаем этот цветовой антагонизм! Естественный для жарких стран (а Мексика – куда как жаркая страна!) усугублённое различие голубых и сиреневых теней и нестерпимо жёлтого и алеющего света – этот истинный импрессионизм в нашем случае умело подчёркивается, доводится до грани, которую всё же умудряется не переступить.
Разделённые тонкой чёрной решёткой рамы, интерьер и экстерьер силятся проникнуть друг в друга, сочетаясь подобно витражным размашистым мазкам. Бетон противопоставлен гравию, стерильная белая штукатурка – кирпичной кладке, дерево мебели и потолка – живым и трепетным растениям.
Умелая игра, даже магия обращения с материалом не доводит этой борьбы крайностей до апогея, в котором пространство дома по логике вещей обратилось бы в склеп, а двор – в источающие сладострастные яды дремучие заросли. Мы зависаем в той точке, где дом обретает прохладу как благодать – оба пространства перетекают одно в другое, перемешивая, нивелируя и устраняя противоречие (чудеса диалектики!)
Избавленные от необходимости чётко соблюдать инструкцию (ибо инструкция была относительной), авторы проекта позволили себе разгуляться и устроили прекрасное в своём лаконизме общее пространство.
Связь приумножается сквозным декоративным решением. Таким образом функциональные зоны дома могут с большой свободой мигрировать в пределах этажа, не нарушая концепции и, стало быть, нисколько не повреждая гармонии.
Противоположная исследованной нами сторона помещения усложнена нетривиальным синтетическим светом: круглые глаза светильников посажены на параллель со световыми прорехами в потолке. В протяжённое отверстие вонзается прямая монолитная линия лестницы, нижним основанием водружённая на бетонный пьедестал, который в придачу служит её зачином.
Облик просторного зала в этом углу прямо ведёт свою генеалогию от клубов и общественных пространств, но эту интенцию эволюционно развивает в нечто принципиально отличное – подобие гостиной и даже гостевой комнаты – так сильно здесь ощущение приветливости и лёгкости.
Зона кухни, в отличие от прочих зон, несколько в большей степени зафиксирована в общем пространстве. И сегрегацию эту подчёркивает необычный кухонный остров, снабжённый изящным кованым основанием. Именно такого элемента совсем не ждёшь в это предельно строгом, почти минималистском интерьере – благодаря этому, остров и производит такое парадоксальное и сильное впечатление.
Изучив весь первый этаж, составляющий главное пространство дома, вы наверняка захотите подняться наверх, чтобы сопоставить своё впечатление от пространств условно общественных с местами совершенно личными. Но вы и не догадываетесь, что вас ждёт на пути восхождения. Не возможно было подкараулить этого появления, но вот из-за угла на лестничном пролёте пред вами предстаёт живая жизнь, будто партизан бескровного противоборства, означенной выше оппозиции внешнего и внутреннего. Это деликатный штришок эффектно завершает картину удивительного мексиканского дома.