Что может скрываться за кирпичной стеной?

Мексика у нас до сих пор почитается страной неизведанной, таинственной, и по большому счёту представления о ней формируются почти исключительно продукции мексиканской и американской киноиндустрии. Правда, в последнее время обилие информации, подстёгиваемое потоком туристов, тихим маршем истирает замшелые представления об этом крае, освобождая место для нового и истинного его образа.

Нас же, среди прочего, заинтересовал здесь, в Мексике, вернее в южном штате Мексики Oaxaca, один прелюбопытнейший архитектурный прецедент. Местная архитектурная студия RootStudio осуществило изумительный проект, тем более примечательный, что первоначальное его описание, данное в сверхкратком виде клиентом, заключалось в следующем: “быстро, стильная резиденция, низкий бюджет и (!) в центре (предполагаемого) внутреннего сада должно помещаться сохранным растущее на этой земле дерево.” Согласитесь, заказ не только не многословен, но и парадоксален.

К чести RootStudio следует сказать, что справилась команда с этой задачей отменно. Помимо того, что проект Г-образного дома соответствовал всем требованиям, то есть содержал вышеозначенное дерево в своих недрах, архитекторы предложили также учредить подобие патио, остекление вкруг которого создавало бы специальные связи между разрозненными функциональными зонами дома. Такое решение обещало обилие естественного света, а так же изысканное слияние стилей и вящий уют жильцов. Впрочем, обо всё по порядку.