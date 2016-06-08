Фантастическая люксовая вилла в ЮАР

Зачастую, помышляя о строительстве дома – разумеется, дома мечты! – будущие счастливые хозяева устраивают некое подобие смотрин: выезды в близлежащие посёлки частной застройки, желательно – престижные, с целью разведать, что, да как. Интерес к преходящим модам, новейшим трендам, равно как и простой интерес заставляют людей порой совершать значительные по продолжительности и активности рейды. Но виды через забор на фасад, а то и пол фасада – не слишком информативный источник! Редко случается “проникнуть” в жилище, а стало быть и исследовать что-либо обстоятельно на этом поприще надеется не приходится.

Что же! Мы постараемся компенсировать это неудобство, и позволим себе подсмотреть за внутренней жизнью совершенно удивительного дома.