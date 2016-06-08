Фантастическая люксовая вилла в ЮАР

Зачастую, помышляя о строительстве дома – разумеется, дома мечты! – будущие счастливые хозяева устраивают некое подобие смотрин: выезды в близлежащие посёлки частной застройки, желательно – престижные, с целью разведать, что, да как. Интерес к преходящим модам, новейшим трендам, равно как и простой интерес заставляют людей порой совершать значительные по продолжительности и активности рейды. Но виды через забор на фасад, а то и пол фасада – не слишком информативный источник! Редко случается “проникнуть” в жилище, а стало быть и исследовать что-либо обстоятельно на этом поприще надеется не приходится.
Что же! Мы постараемся компенсировать это неудобство, и позволим себе подсмотреть за внутренней жизнью совершенно удивительного дома.
Здесь логика “корабельного” монолита размыкается – мы видим, как наше движение разрывает цельность фронтального рисунка, усугубляя ритмическую плотность тех самых простых объёмов. “Стелющиеся” балконы и одиноко и строго воздвигнутые вертикали будят первые завязи с окружающим пейзажем.
Фасад выдержан в строгих цветах: будто кроме земли и камней, с их множеством вариаций, здесь ничего и нет. Впечатление “схлопывания”, намерение мимекрировать, раствориться в окружающей природе становится явственней от обилия стеклянных поверхностей, перемежающихся не одним лишь бетоном, но так же и облицовкой под натуральный камень и открытыми деревянными элементами конструкции под крышей.
Дом производит изрядное впечатление одним своим масштабом. Возможно, мысль о том, что здание, достигая некоторой критической массы, автоматически превращается в монумент, здесь и не уместна, но нельзя не заметить, как внушительные размеры производят некую “ценностную трансформацию”: всё начинает звучать значительнее, интенсивнее – бесхитростный и эффектный ход архитектора!
Двухэтажный дом с традиционной двускатной крышей – едва ли подходящее (даже в самом общем смысле) описание для этого проекта. Да, дом безусловно имеет два этажа, и крыша его совершенно так же безусловно обладает двумя скатами. Однако, разве можно констатировать это, обходя стороною сложносочинённый, будто наборный объём? Асимметричная, массивная конструкция составлена из простых прямолинейных элементов, взаиморасположение которых производит определённую метрическую динамику вертикальных остеклённых плоскостей и горизонтальных “плато”, рифмующихся с террасой и садом. Всё просто, но крайне эффектно!
И вот – мы проникаем внутрь. Массивная самоуверенность и сентиментальный конструктивизм фасада сменяются лирическим ретро-футуризмом, элегантным, нетривиальным и очень личным. Здесь наше внимание начинают привлекать мелочи: причудливая игра света, неожиданное соседство поверхностей и материалов, соотношение масс предметов меблировки и измерений гостиной.
Свет, выступающий здесь одним из главных выразительных средств, проникает в салон буквально со всех сторон, отражается, преломляется, но при этом не производит впечатления мельтешащего блеска диско-шара. Отнюдь: надо всем довлеет рассеянная нега, матовая и отвлечённая.
Кухня, расположенная рядом с террасой, где летом коротают часы праздности хозяева, представляет собой тихий триумф гедонизма. Сквозное остекление здесь так же способствует рождению чувства близости с окружающей природой. Чистота стиля, эклектичного, но ясного и не замутнённого, становится ещё очевиднее, когда мы опять и опять обращаем внимание на игру глянцевых и матовых плоскостей, рассеивающих свет так, что всё исполняется естественного свечения.
Ритмические волнения уровней горизонтальных плоскостей стола, острова, прочей мебели, рассекаемые мнимыми вертикальными плоскостями, намеченными перегородками и несущими элементами потолка – эта геометрическая завязь превращает помещение кухни в некий фантомный, бесконечный портал, будто отражение зеркал, помещённых друг против друга. А тёплый электрический свет и тёплые деревянные панели и фурнитура не дают этой “прохладной” зацикленности превратиться в образ обсессии, останавливая её в конце концов материальной правдоподобностью вида за окном.
Идея прозрачности, проницаемости светом проходит сквозь весь интерьер. Лестница становится здесь будто приманкой для света, с этой стеклянной балюстрадой и ясными, простыми акцентами ступеней. Облицовка натуральным камнем вторит фасаду, и эта перекличка приумножается эффектным введением в пространство под лестницей эдакого атриума-колодца, высаженного зеленью. Отражённый в стекле балюстрады пейзаж удачно подчёркивает уместность такого рифмованного включения. Естественность как идея здесь порхает из помещения в помещение, легко и непринуждённо.
Второй этаж местами обрывается вниз, определяя профиль антресоли. Вид, открывающийся отсюда, располагает на сладострастные размышления о неге, в которую с радостью можно погрузиться даже не выходя из дому. Перспектива же раскрывает масштаб террасы с бассейном, которого до этого нельзя было рассмотреть.
Спальня, повинуясь главенствующему сегодня представлению о долженствовании смены пространств, соседствует с ванной комнатой. Здесь мы можем пересчитать все те же элементы выразительности, но насколько разительно отличие! Акцент делается на очевидно глянцевые поверхности, к тому же тёмные, что, в сочетании с фиолетовым текстилем и элементами декора, производит эффект несколько нарочитой фешенебельности, или иными словами, – пикантности.
Покидая дом, как полагается, поздним вечером, вы можете лицезреть последнее превращение этого современного дворца. В этом случае последний реверанс теряет свою нарочитость – дом, который и при дневном свете производил впечатление роскоши, теперь явно претендует на полный комплект регалий. Свет, очерчивающий кроны деревьев, будто руины колонн с парадного ракурса, развивается в глубине пространственной ниши, образованной п-образным объёмом дома, намекающим на паладианский канон. Всё это уже слишком помпезно для того, чтобы сохранить беспристрастность!