Современный дом для бескомпромиссных натур

Как правило, с бескомпромиссными заказчиками работать интереснее и легче, так как они точно знают чего хотят и уверенно идут к своей цели. Именно с такими клиентами довелось поработать архитекторам из Baufritz, в результате чего получился этот замечательный дом. Возможно, всем нам полезно быть немного менее гибкими и уступчивыми, когда дело касается дизайна собственного дома!
Семья Cristons хотела непременно современный дом, который бы по максимуму взаимодействовал с потрясающим ландшафтом. В работе над проектам архитекторам пришлось отталкиваться от уже существующего дома и примыкающего к нему гаража. Им также пришлось учесть тот факт, что участок находится в зеленой зоне и имеет строгие нормы и правила относительно строительства и реконструкции.
Однако при помощи профессионалов заказчикам удалось превратить старое бунгало в стиле шале в современный дом с плоской кровлей. Таким образом довольно скучное место превратилось в то, о чем многие из нас могут только мечтать. Убедитесь сами!
Чтобы связать дом с природой архитекторы часто используют дерево в отделке всего фасада или его части, как в данном случае. Это отличный прием, который делает общую картину более целостной. Горизонтальный деревянный сайдинг на фасаде – это идеальный способ разбавить большой белый объем и добавить ему немного тепла и уюта. Серые рамы панорамных окон отлично сочетаются как с белой так и с деревянной отделкой фасада.
Дома геометрической формы становятся все более популярными, но дизайнерам каждый раз удается придавать им абсолютно уникальный вид, отвечающий запросам конкретного заказчика. Именно к таким мастерам своего дела относятся специалисты из Baufritz. Их дизайн приводит нас в восторг!
Перед нами большой дом, но ни в коем случае не гигантский. Он сочетает в себе оригинальность, современность и лаконичность. Белые прямые формы вписываются в зеленый ландшафт с естественной легкостью и все вместе выглядит очень гармонично.
Первое, на что мы сразу обращаем внимание при входе в дом – это на то как прекрасно дизайн интерьера сочетается с экстерьером. Здесь как и на фасаде мы видим сочетание гладкой белой поверхности с деревом, которое без сомнения выглядит современно и изысканно.
Первый этаж имеет открытую планировку, за счет чего пространство наполнено еще большим воздухом и естественным светом. Из кухни-столовой в два шага по ступеням мы попадаем в просторную, но в тоже время уютную гостиную. Функциональное зонирование обеспечивается за счет разного уровня пола и его отделки, а также освещения.
При строительстве дома всегда есть опасность сделать его немного больше, чем нужно, просто потому что у вас есть такая возможность. В данном случае заказчики взяли себя в руки и в итоге мы видим идеальные пропорции и лаконичные формы. Размер этой кухни, например, можно назвать идеальным. Она не слишком большая, очень функциональная и стильная.
Встроенные шкафы с гладким фасадом поддерживают современный стиль пространства. Открытые полки выполнены из дерева, которое играет одну из ключевых ролей в дизайне всего дома. Здесь имеется барный стол, он отлично подойдет для завтрака или небольшого перекуса.
Когда вы строите дом в таком потрясающем месте как это, вы стараетесь максимально взаимодействовать с природой и впустить ее в интерьер. Эта спальня была спроектирована таким образом, чтобы из нее открывались самые лучшие виды утром и вечером, а высокие деревья обеспечивают конфиденциальность.
Комната отделана без излишеств, но со вкусом, как и весь дом. Каждый был бы рад засыпать и просыпаться в комнате с таким прекрасным видом, не правда ли?
Что действительно поражает нас в интерьере это дома так это его сдержанность. Но это совершенно не значит, что у него скучный дизайн. Главным достоинством дома является его функциональность, которая и легла в основу концепции.
В ванной есть все необходимое и ничего лишнего. Отделка – опять же белая штукатурка и дерево. Комната выглядит очень элегантно и современно.
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