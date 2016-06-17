Современный дом для бескомпромиссных натур

Как правило, с бескомпромиссными заказчиками работать интереснее и легче, так как они точно знают чего хотят и уверенно идут к своей цели. Именно с такими клиентами довелось поработать архитекторам из Baufritz, в результате чего получился этот замечательный дом. Возможно, всем нам полезно быть немного менее гибкими и уступчивыми, когда дело касается дизайна собственного дома!

Семья Cristons хотела непременно современный дом, который бы по максимуму взаимодействовал с потрясающим ландшафтом. В работе над проектам архитекторам пришлось отталкиваться от уже существующего дома и примыкающего к нему гаража. Им также пришлось учесть тот факт, что участок находится в зеленой зоне и имеет строгие нормы и правила относительно строительства и реконструкции.

Однако при помощи профессионалов заказчикам удалось превратить старое бунгало в стиле шале в современный дом с плоской кровлей. Таким образом довольно скучное место превратилось в то, о чем многие из нас могут только мечтать. Убедитесь сами!