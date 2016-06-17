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Современный дом для бескомпромиссных натур

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Modern Home Crichton, Baufritz (UK) Ltd. Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
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Как правило, с бескомпромиссными заказчиками работать интереснее и легче, так как они точно знают чего хотят и уверенно идут к своей цели. Именно с такими клиентами довелось поработать архитекторам из Baufritz, в результате чего получился этот замечательный дом. Возможно, всем нам полезно быть немного менее гибкими и уступчивыми, когда дело касается дизайна собственного дома!

Семья Cristons хотела непременно современный дом, который бы по максимуму взаимодействовал с потрясающим ландшафтом. В работе над проектам архитекторам пришлось отталкиваться от уже существующего дома и примыкающего к нему гаража. Им также пришлось учесть тот факт, что участок находится в зеленой зоне и имеет строгие нормы и правила относительно строительства и реконструкции.

Однако при помощи профессионалов заказчикам удалось превратить старое бунгало в стиле шале в современный дом с плоской кровлей. Таким образом довольно скучное место превратилось в то, о чем многие из нас могут только мечтать. Убедитесь сами!

Связь с природой

Exteriors Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Exteriors

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Чтобы связать дом с природой архитекторы часто используют дерево в отделке всего фасада или его части, как в данном случае. Это отличный прием, который делает общую картину более целостной. Горизонтальный деревянный сайдинг на фасаде – это идеальный способ разбавить большой белый объем и добавить ему немного тепла и уюта. Серые рамы панорамных окон отлично сочетаются как с белой так и с деревянной отделкой фасада. 

Яркая геометрическая форма

Exteriors Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Exteriors

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Дома геометрической формы становятся все более популярными, но дизайнерам каждый раз удается придавать им абсолютно уникальный вид, отвечающий запросам конкретного заказчика. Именно к таким мастерам своего дела относятся специалисты из Baufritz. Их дизайн приводит нас в восторг!

Перед нами большой дом, но ни в коем случае не гигантский. Он сочетает в себе оригинальность, современность и лаконичность. Белые прямые формы вписываются в зеленый ландшафт с естественной легкостью и все вместе выглядит очень гармонично.

Открытая планировка

Living room Baufritz (UK) Ltd. Гостиная в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Living room

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Первое, на что мы сразу обращаем внимание при входе в дом – это на то как прекрасно дизайн интерьера сочетается с экстерьером. Здесь как и на фасаде мы видим сочетание гладкой белой поверхности с деревом, которое без сомнения выглядит современно и изысканно.

Первый этаж имеет открытую планировку, за счет чего пространство наполнено еще большим воздухом и естественным светом. Из кухни-столовой в два шага по ступеням мы попадаем в просторную, но в тоже время уютную гостиную. Функциональное зонирование обеспечивается за счет разного уровня пола и его отделки, а также освещения. 

Безупречные пропорции

Kitchen Baufritz (UK) Ltd. Кухня в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Kitchen

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

При строительстве дома всегда есть опасность сделать его немного больше, чем нужно, просто потому что у вас есть такая возможность. В данном случае заказчики взяли себя в руки и в итоге мы видим идеальные пропорции и лаконичные формы. Размер этой кухни, например, можно назвать идеальным. Она не слишком большая, очень функциональная и стильная. 

Встроенные шкафы с гладким фасадом поддерживают современный стиль пространства. Открытые полки выполнены из дерева, которое играет одну из ключевых ролей в дизайне всего дома. Здесь имеется барный стол, он отлично подойдет для завтрака или небольшого перекуса. 

Спальня с потрясающим видом

Bedroom Baufritz (UK) Ltd. Спальня в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Bedroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Когда вы строите дом в таком потрясающем месте как это, вы стараетесь максимально взаимодействовать с природой и впустить ее в интерьер. Эта спальня была спроектирована таким образом, чтобы из нее открывались самые лучшие виды утром и вечером, а высокие деревья обеспечивают конфиденциальность.

Комната отделана без излишеств, но со вкусом, как и весь дом. Каждый был бы рад засыпать и просыпаться в комнате с таким прекрасным видом, не правда ли?

Современная и лаконичная ванная

Bathroom Baufritz (UK) Ltd. Ванная комната в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Bathroom

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Что действительно поражает нас в интерьере это дома так это его сдержанность. Но это совершенно не значит, что у него скучный дизайн. Главным достоинством дома является его функциональность, которая и легла в основу концепции.

В ванной есть все необходимое и ничего лишнего. Отделка – опять же белая штукатурка и дерево. Комната выглядит очень элегантно и современно. 

Еще больше интересных современных проектов вы найдете здесь.

​Стильный дом современной мечты

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