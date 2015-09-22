Недорого и со вкусом: скандинавский стиль

Ни для кого не секрет, что скандинавский стиль интерьера очень демократичен. Он объединяет прошлые и современные тенденции, находит место для винтажных предметов декора, не спорит с эклектикой.

Наиболее важными принципами интерьера в скандинавском стиле можно назвать простоту и естественность. Специалисты студии дизайна Квадрат показывают нам одну из своих работ, привлекательность которой проявляется в её незатейливости и доступности.