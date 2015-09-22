Недорого и со вкусом: скандинавский стиль

Ни для кого не секрет, что скандинавский стиль интерьера очень демократичен. Он объединяет прошлые и современные тенденции, находит место для винтажных предметов декора, не спорит с эклектикой.
Наиболее важными принципами интерьера в скандинавском стиле можно
назвать простоту и естественность. Специалисты студии дизайна
Квадрат показывают нам одну
из своих работ, привлекательность которой проявляется в её незатейливости и
доступности.
На создание интерьеров в этом стиле можно потратить немалые средства, однако это не значит, что скандинавский стиль доступен не всем. На страницах homify уже не раз рассказывалось об истории возникновения этого направления в дизайне, но стоит вспомнить, что он приобрел всемирную популярность исключительно благодаря возможности неплохо сэкономить и при этом остаться с хорошим результатом. Так, к примеру, скандинавский стиль подходит для съемных квартир или молодым семьям, привыкшим к частым переездам.
Классический скандинавский стиль отличается строгостью форм и цвета, современный — позволяет склоняться к изяществу линий и экспериментам. Его узнаваемость проявляется в сочетании мебели, аксессуаров и предметов декора – предпочтение всегда отдается натуральным материалам. Следуя задаче создать максимально просторное помещение при затрате разумных средств, дизайнеры решили свести к минимуму декор количество мебели, сделав акценты при помощи цветовых контрастов.
Покраска стен и потолков в белый цвет, использование половой доски эконом класса и небольшие аксессуары — вот и готовое решение для молодой семейной пары с детьми. Спустя время стены можно выкрасить самостоятельно в любой другой цвет, тем самым просто привнеся в жилье новое настроение. Надоевшую мебель при необходимости легко заменить на новую, отдав её друзьям или другим молодым семьям.
Стены кухни выкрашены в белоснежный цвет, акценты сделаны при помощи темной мебели и светильников. Стоит обратить отдельное внимание на большое количество источников света – это характерная черта скандинавского стиля, которая подразумевает их использование не только по своему функциональному назначению, но и в качестве декора. Часто используются источники света необычной формы, которые могут выглядеть достаточно привлекательно. Зеркало над столешницей придает помещению законченный вид.
Эта территория зовется акватория, ребята
Просторная детская комната напоминает корабль, который вот-вот покинет порт, направляясь в кругосветное путешествие. Площадь не перегружена яркими цветами и мебелью. Здесь дизайнеры отдали предпочтение закрытой системе хранения, чтобы позволить поддерживать идеальный порядок и чистоту. Дополнительным свойством скандинавского стиля является возможность внесения изменений или его обновления. Так, например, разлитая на пол краска в детской комнате может стать своеобразным арт-объектом.
Этот (на первый взгляд простой) проект таит в себе множество продуманных деталей. Словно пазл мы можем с легкостью составить список предпочтений и интересов каждого члена семьи. Среди занимательных, необычных вещей и предметов декора была замечена даже литературная карта Москвы, созданная при помощи 300 уникальных шрифтов. Вместо названий переулков и улиц здесь используются нетленные строки известных литературных произведений.
Рекомендуем посмотреть все фото этого проекта.