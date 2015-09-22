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Недорого и со вкусом: скандинавский стиль

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Квартира в скандинавском стиле, студия Дизайн Квадрат студия Дизайн Квадрат
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Ни для кого не секрет, что скандинавский стиль интерьера очень демократичен. Он объединяет прошлые и современные тенденции, находит место для винтажных предметов декора, не спорит с эклектикой.

Наиболее важными принципами интерьера в скандинавском стиле можно назвать простоту и естественность. Специалисты студии дизайна Квадрат показывают нам одну из своих работ, привлекательность которой проявляется в её незатейливости и доступности.

Привлекательный, простой, функциональный

Спальня в скандинавском стиле. студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Спальня в скандинавском стиле.

студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

На создание интерьеров в этом стиле можно потратить немалые средства, однако это не значит, что скандинавский стиль доступен не всем. На страницах homify уже не раз рассказывалось об истории возникновения этого направления в дизайне, но стоит вспомнить, что он приобрел всемирную популярность исключительно благодаря возможности неплохо сэкономить и при этом остаться с хорошим результатом. Так, к примеру, скандинавский стиль подходит для съемных квартир или молодым семьям, привыкшим к частым переездам.

Праздник контраста

Спальня в скандинавском стиле. студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Спальня в скандинавском стиле.

студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Классический скандинавский стиль отличается строгостью форм и цвета, современный — позволяет склоняться к изяществу линий и экспериментам. Его узнаваемость проявляется в сочетании мебели, аксессуаров и предметов декора – предпочтение всегда отдается натуральным материалам. Следуя задаче создать максимально просторное помещение при затрате разумных средств, дизайнеры решили свести к минимуму декор количество мебели, сделав акценты при помощи цветовых контрастов.

Существенная экономия

Кухня в скандинавском стиле. студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Кухня в скандинавском стиле.

студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Покраска стен и потолков в белый цвет, использование половой доски эконом класса и небольшие аксессуары — вот и готовое решение для молодой семейной пары с детьми. Спустя время стены можно выкрасить самостоятельно в любой другой цвет, тем самым просто привнеся в жилье новое настроение. Надоевшую мебель при необходимости легко заменить на новую, отдав её друзьям или другим молодым семьям. 

Приумножить свет

Кухня в скандинавском стиле. студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Кухня в скандинавском стиле.

студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Стены кухни выкрашены в белоснежный цвет, акценты сделаны при помощи темной мебели и светильников. Стоит обратить отдельное внимание на большое количество источников света – это характерная черта скандинавского стиля, которая подразумевает их использование не только по своему функциональному назначению, но и в качестве декора. Часто используются источники света необычной формы, которые могут выглядеть достаточно привлекательно. Зеркало над столешницей придает помещению законченный вид.

Эта территория зовется акватория, ребята

Детская в скандинавском стиле. студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Детская в скандинавском стиле.

студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Просторная детская комната напоминает корабль, который вот-вот покинет порт, направляясь в кругосветное путешествие. Площадь не перегружена яркими цветами и мебелью. Здесь дизайнеры отдали предпочтение закрытой системе хранения, чтобы позволить поддерживать идеальный порядок и чистоту. Дополнительным свойством скандинавского стиля является возможность внесения изменений или его обновления. Так, например, разлитая на пол краска в детской комнате может стать своеобразным арт-объектом.

Москва литературная

Детская в скандинавском стиле. студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Детская в скандинавском стиле.

студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат
студия Дизайн Квадрат

Этот (на первый взгляд простой) проект таит в себе множество продуманных деталей. Словно пазл мы можем с легкостью составить список предпочтений и интересов каждого члена семьи. Среди занимательных, необычных вещей и предметов декора была замечена даже литературная карта Москвы, созданная при помощи 300 уникальных шрифтов. Вместо названий переулков и улиц здесь используются нетленные строки известных литературных произведений.

Рекомендуем посмотреть все фото этого проекта.

Спальня с двуспальной кроватью
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