Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Осенние аксессуары для кухни

Мой Homify Мой Homify
Quadra, Bulbo® Bulbo® КухняОсвещение
Loading admin actions …

Осень окончательно вступила в свои владения. На улице становится все холоднее, и нам невольно хочется как можно больше времени проводить дома. Мы все чаще подходим к плите и принимаемся готовить горячие супы, жаркое, печь пироги и приглашаем друзей отужинать за большим столом у себя дома. Для всех, кто прямо сейчас размышляет, чем, помимо вкусной еды, порадовать себя и любимых друзей осенними вечерами, мы предлагаем небольшой обзор аксессуаров для кухни, которые лучше всего подойдут для этой поры года.

Зимний домик для специй

Quadra, Bulbo® Bulbo® КухняОсвещение
Bulbo®

Bulbo®
Bulbo®
Bulbo®

Все мы знаем, что вырастить кулинарные травы самостоятельно в период осень-зима, дело непростое. Балкон в это время для них слишком холодное место, да и дождь может пойти в любое время, что недопустимо для базилика и мяты. К счастью, на помощь нам пришли эксперты из дизайнерского бюро Bulbo, разработавшие аппарат, в котором пищевые травы будут расти с помощью света, вызывающего резкое увеличение интенсивности фотосинтеза. Таким образом, посаженные растения будут развиваться на протяжении всего холодного периода года, а также всегда вовремя окажутся в наших тарелках.

Время пить вино

homify КухняХранение
homify

homify
homify
homify

Осень – время пить вино. Не забывайте, что подлинное наслаждение от напитка богов можно получить, если пить его из необычной посуды. Графин для вина, изображенный на фото, наверняка усилит радость и эстетическое наслаждение от этого чудесного напитка и подарит вам и вашим друзьям немало приятных вечеров.

Осенняя посуда

Nature, Inès de Nicolaÿ Inès de Nicolaÿ
Inès de Nicolaÿ

Inès de Nicolaÿ
Inès de Nicolaÿ
Inès de Nicolaÿ

Если летом мы предпочитаем красочную посуду с золотой каемкой для веселых пикников и вечеринок, то осенью, пожалуй, больше подойдет фарфор с орнаментами, соотвествующими поре года. Такая посуда будет превосходно сочетаться с осенними узорами за окном, которые безвозмездно дарит нам природа.

Большой талант

CandleCup, Gregor Faubel Produktdesign Gregor Faubel Produktdesign КухняКухонная мебель
Gregor Faubel Produktdesign

Gregor Faubel Produktdesign
Gregor Faubel Produktdesign
Gregor Faubel Produktdesign

Все мы любим кухонные приборы, которые, обладая небольшим размером, способны выполнять множество полезных функций. А если они еще и выглядят забавно и всегда вызовут теплую улыбку у зашедших гостей, то просто цены им нет.  Таким вот маленьким и талантливым приборчиком оказался изображенные на фото СandleCup. Утром он поможет вам разбить яйцо, вечером превратится в подставку для свечки и еще сэкономит много место в кухонном шкафу.

Готовим 2.0

Tablio, Gregor Faubel Produktdesign Gregor Faubel Produktdesign КухняХранение
Gregor Faubel Produktdesign

Gregor Faubel Produktdesign
Gregor Faubel Produktdesign
Gregor Faubel Produktdesign

Поваренные книги мы сейчас воспринимаем как пришельцев из прошлого. Cовременные повара уже давно ищут все рецепты в интернете и пользуются планшетом. Планшет, представленный на фото, не только поможем вам отыскать любые рецепты, он также может служить в качестве поддерживателя подставки для ножей, на него можно повесить полотенце, а еще он развлечет вас фильмами и видео, пока на сковородке жарятся котлеты, а в духовке печется пирог.

Чайная церемония

Tea Box Woodquail КухняХранение
Woodquail

Tea Box

Woodquail
Woodquail
Woodquail

Осенью даже самые отчаянные приверженцы кофе время от времени начинают пить чай, что неудивительно, ведь, этот напиток, как никакой другой, обладает не только превосходными вкусовыми качествами, но и целебными свойствами. Чтобы пакетики с чаем не лежали разбросанными по всем углам кухни, дизайнер Андрей Кувшинов придумал ящик с чаем, разделенный на ячейки, в которые можно складывать пакетики чая в зависимости от их сорта.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Пирамида из фруктов

Fruit pyramide Shigeki Yamamoto Столовая комнатаАксессуары и декор
Shigeki Yamamoto

Fruit pyramide

Shigeki Yamamoto
Shigeki Yamamoto
Shigeki Yamamoto

Фрукты – это здоровье и множество витаминов, которые так необходимы нам осенью. Кто как ни они помогут нам справиться с плохим настроением и избежать простуды. В холодный период года любимые фрукты должны всегда быть под рукой. В этом нам поможет стильная плошка, необычный дизайн которой украсит любую кухню.

Скатерть с осенними мотивами

collection Automne Hiver 2014 2015, FLEUR DE SOLEIL FLEUR DE SOLEIL Домашнее хозяйство Текстиль
FLEUR DE SOLEIL

FLEUR DE SOLEIL
FLEUR DE SOLEIL
FLEUR DE SOLEIL

Летом мы любим украшать кухонный стол яркими скатертями, а осенью стараемся использовать приглушенные тона. Спокойный серый цвет украсит любой интерьер, а нежный узор из листьев прекрасно впишется в цветовую гамму за окном.

Удивительные книжные шкафы

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо