Осенние аксессуары для кухни

Осень окончательно вступила в свои владения. На улице становится все холоднее, и нам невольно хочется как можно больше времени проводить дома. Мы все чаще подходим к плите и принимаемся готовить горячие супы, жаркое, печь пироги и приглашаем друзей отужинать за большим столом у себя дома. Для всех, кто прямо сейчас размышляет, чем, помимо вкусной еды, порадовать себя и любимых друзей осенними вечерами, мы предлагаем небольшой обзор аксессуаров для кухни, которые лучше всего подойдут для этой поры года.
Все мы знаем, что вырастить кулинарные травы самостоятельно в период осень-зима, дело непростое. Балкон в это время для них слишком холодное место, да и дождь может пойти в любое время, что недопустимо для базилика и мяты. К счастью, на помощь нам пришли эксперты из дизайнерского бюро Bulbo, разработавшие аппарат, в котором пищевые травы будут расти с помощью света, вызывающего резкое увеличение интенсивности фотосинтеза. Таким образом, посаженные растения будут развиваться на протяжении всего холодного периода года, а также всегда вовремя окажутся в наших тарелках.
Осень – время пить вино. Не забывайте, что подлинное наслаждение от напитка богов можно получить, если пить его из необычной посуды. Графин для вина, изображенный на фото, наверняка усилит радость и эстетическое наслаждение от этого чудесного напитка и подарит вам и вашим друзьям немало приятных вечеров.
Если летом мы предпочитаем красочную посуду с золотой каемкой для веселых пикников и вечеринок, то осенью, пожалуй, больше подойдет фарфор с орнаментами, соотвествующими поре года. Такая посуда будет превосходно сочетаться с осенними узорами за окном, которые безвозмездно дарит нам природа.
Все мы любим кухонные приборы, которые, обладая небольшим размером, способны выполнять множество полезных функций. А если они еще и выглядят забавно и всегда вызовут теплую улыбку у зашедших гостей, то просто цены им нет. Таким вот маленьким и талантливым приборчиком оказался изображенные на фото СandleCup. Утром он поможет вам разбить яйцо, вечером превратится в подставку для свечки и еще сэкономит много место в кухонном шкафу.
Поваренные книги мы сейчас воспринимаем как пришельцев из прошлого. Cовременные повара уже давно ищут все рецепты в интернете и пользуются планшетом. Планшет, представленный на фото, не только поможем вам отыскать любые рецепты, он также может служить в качестве поддерживателя подставки для ножей, на него можно повесить полотенце, а еще он развлечет вас фильмами и видео, пока на сковородке жарятся котлеты, а в духовке печется пирог.
Осенью даже самые отчаянные приверженцы кофе время от времени начинают пить чай, что неудивительно, ведь, этот напиток, как никакой другой, обладает не только превосходными вкусовыми качествами, но и целебными свойствами. Чтобы пакетики с чаем не лежали разбросанными по всем углам кухни, дизайнер Андрей Кувшинов придумал ящик с чаем, разделенный на ячейки, в которые можно складывать пакетики чая в зависимости от их сорта.
Фрукты – это здоровье и множество витаминов, которые так необходимы нам осенью. Кто как ни они помогут нам справиться с плохим настроением и избежать простуды. В холодный период года любимые фрукты должны всегда быть под рукой. В этом нам поможет стильная плошка, необычный дизайн которой украсит любую кухню.
Летом мы любим украшать кухонный стол яркими скатертями, а осенью стараемся использовать приглушенные тона. Спокойный серый цвет украсит любой интерьер, а нежный узор из листьев прекрасно впишется в цветовую гамму за окном.