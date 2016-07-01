Современный дом для роскошной жизни

Сегодня наше путешествие будет в Сеул, где семья архитекторов построила удивительный дом. Создатели являются приверженцами корейского стиля архитектуры, основными особенностями, которого являются слияние жилища с природой. Постройки такого стиля часто называют дома-сады. В их основе лежит минимализм: просторные комнаты, широкие окна, внутреннее оформление интерьера – в светлых тонах. Взяв все самое изысканное из традиций этого стиля сеульские архитекторы построили свой дом мечты. Что же у них получилось? Шикарный, просторный, современный дом, который органично вписывается в окружающий его ландшафт. Давайте же посмотрим как им это удалось на небольшом участке земли, расположенном в густонаселенном районе Сеула.
Дом представляет собой одноэтажное строение с плоской крышей. Во внешних очертаниях угадывается веяние стиля Баухауз. Это направления в архитектуре, связанно с предпочтением геометрических форм, таких как треугольник и квадрат. Также в его дизайне преобладает использование базового белого цвета.
Вся конструкция имеет резкие геометрические очертания, выкрашена в белый цвет и содержит большое количество окон, отличающихся друг от друга размером. Как видно, окна, выходящие на улицу маленькие. Так корейцы стремятся сохранить конфиденциальность и скрыть от посторонних глаз свою жизнь. А вот окна, направленные в сад, наоборот, огромные. Их размер практически на всю стену, что позволяет быть все время ближе к природе. Вход в дом расположен со стороны, выходящей на улицу. С целью максимального использования пространства, крыльцо в доме отсутствует. Входная дверь как бы утоплена вглубь дома, а свисающая над ней плоская крыша является надежной защитой от осадков.
Архитекторы использовали большие окна, которые позволяют любоваться природой, не выходя из дома, а также являются выходом на небольшую террасу, расположенную вдоль всей стены. Терраса не имеет никаких ограничений и возвышается над землей всего на несколько десятков сантиметров. Она неширокая, места хватает лишь на то, чтобы поставить удобное кресло, небольшой столик и удобно расположившись, любоваться красотами здешних горизонтов. Отдельного навеса над террасой нет, она, как и крыльцо, находится под защитой одной общей крыши.
Освещение террасы проходит за счет внутреннего света помещения. Через огромные стеклянные окна-двери или за счет встроенных в потолок небольших светильников.
Гостиная является центральным помещением этого небольшого дома, общая площадь которого составляет всего сто квадратных метров. Помимо гостиной в доме есть три спальни, кухня и встроенный дворик. Гостиная выдержана в стиле минимализма. Одна стена гостиной – это описанные выше окна-двери, которые делают возможным проникновение в комнату большого количества солнечного света и позволяют в любой момент попасть из гостиной сразу на террасу или в уютный маленький дворик. Для освещения помещения в темное время суток в потолок встроено три небольших светильника.
Наличие мебели в данной комнате минимально: небольшой шкаф – пенал, диван и журнальный столик. Центральное место в комнате занимает большой телевизор. Пол заслан ковром с геометрическим рисунком. Интерьер комнаты, включая мебель и ковер, выдержаны в белой и светло-серой цветовой гамме. Из гостиной двери ведут во все остальные помещения дома. А чтобы сэкономить пространство, некоторые двери сделаны раздвижными.
Кухня представляет собой помещение геометрической формы с ярко выраженными углами и так же как все остальные комнаты выдержана в стиле минимализма. Здесь вы не найдете резных ручек на кухонных шкафчиках или завитушек на деревянной мебели.
С одной стороны кухни расположена функциональная зона, где разместилась вся кухонная мебель. Все шкафики расположены впритык друг к другу и представляют собой одну строгую прямую линию. Как уже было сказано ранее, все шкафы не имеют ручек и открываются с помощью небольших углублений на месте их стыков. Следует отметить, что все шкафы имеют одинаковый размер и форму, а нижний ряд накрывает одна общая кухонная поверхность – столешница.
Обеденная зона кухни представлена комплектом деревянной мебели строгой классической формы. Как и полагается при минимализме, отметим отсутствие всех лишних деталей: скатерти, украшений и различных аксессуаров. Освещение кухни происходит за счет наличия окон с двух сторон помещения и множества встроенных светильников на потолке. Основные цвета интерьера – традиционно белый и светло-серый.
Следует отметить, что кухня хорошо оборудована и оснащена множеством устройств бытовой техники, делающих жизнь комфортной.
Внутренний дворик – это один из наиболее характерных признаков корейского стиля в архитектуре. В этом современном доме внутренний дворик представляет собой атриум – закрытый внутренний двор, куда выходят все остальные помещения. В нашем доме внутренний дворик расположен между кухней и гостиной. Наличие такого дворика захватывает: ты находишься внутри дома и одновременно на открытом пространстве, наполненном солнечным светом и чистым воздухом.
Атриум позволяет внутри дома, не опасаясь посторонних глаз, наслаждаться природой. Такое место является неотъемлемой частью корейской архитектуры, пропагандирующей слияние жилища человека с окружающим его ландшафтом. Дворик выполнен в стиле, присущем всему дому. Вход в него происходит через раздвижные двери, ведущие на кухню и в гостиную. Пол изготовлен из дерева. Освещение в темное время суток может осуществляться за счет проникающего через стеклянные двери света из гостиной или кухни. Также следует отметить минимальное наличие мебели.
Таким увидели дом своей мечты сеульские архитекторы: расположенный на небольшом участке. Он простой, многофункциональный и позволяет даже в большом городе быть ближе к окружающей нас природе.