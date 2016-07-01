Современный дом для роскошной жизни

Дом представляет собой одноэтажное строение с плоской крышей. Во внешних очертаниях угадывается веяние стиля Баухауз. Это направления в архитектуре, связанно с предпочтением геометрических форм, таких как треугольник и квадрат. Также в его дизайне преобладает использование базового белого цвета.

Вся конструкция имеет резкие геометрические очертания, выкрашена в белый цвет и содержит большое количество окон, отличающихся друг от друга размером. Как видно, окна, выходящие на улицу маленькие. Так корейцы стремятся сохранить конфиденциальность и скрыть от посторонних глаз свою жизнь. А вот окна, направленные в сад, наоборот, огромные. Их размер практически на всю стену, что позволяет быть все время ближе к природе. Вход в дом расположен со стороны, выходящей на улицу. С целью максимального использования пространства, крыльцо в доме отсутствует. Входная дверь как бы утоплена вглубь дома, а свисающая над ней плоская крыша является надежной защитой от осадков.