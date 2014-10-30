Новая инкарнация традиционной скамьи

Всем нам знакома ситуация, когда семья торжественно оправляется поужинать в ресторане, но, вместо приятного времяпрепровождения, родственники начинают ссориться за места, самое желанное из которых – это, конечно же, длинная скамья. На ней не только удобнее всего сидеть, она еще и предоставляет идеальный угол обзора, с которого можно наблюдать за посетителями и работниками ресторана. Более того, стульев и табуреток хватает в каждой квартире, но где у нас еще появится возможность посидеть на длинной скамье, как не в ресторане или кафе.

Если вам нравятся скамейки, почему бы не обзавестись собственной современной скамьей дома или на даче и наслаждаться долгими семейными трапезами на широком сиденье.