Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Новая инкарнация традиционной скамьи

Мой Homify Мой Homify
PIET HEIN EEK, ROOMSERVICE DESIGN GALLERY ROOMSERVICE DESIGN GALLERY Столовая комнатаСтолы
Loading admin actions …

Всем нам знакома ситуация, когда семья торжественно оправляется поужинать в ресторане, но, вместо приятного времяпрепровождения, родственники начинают ссориться за места, самое желанное из которых – это, конечно же, длинная скамья. На ней не только удобнее всего сидеть, она еще и предоставляет идеальный угол обзора, с которого можно наблюдать за посетителями и работниками ресторана.   Более того, стульев и табуреток хватает в каждой квартире, но где у нас еще появится возможность посидеть на длинной скамье, как не в ресторане или кафе. 

Если вам нравятся скамейки, почему бы не обзавестись собственной современной скамьей дома или на даче и наслаждаться долгими семейными трапезами на широком сиденье.

Рустикальная скамья

PIET HEIN EEK, ROOMSERVICE DESIGN GALLERY ROOMSERVICE DESIGN GALLERY Столовая комнатаСтолы
ROOMSERVICE DESIGN GALLERY

ROOMSERVICE DESIGN GALLERY
ROOMSERVICE DESIGN GALLERY
ROOMSERVICE DESIGN GALLERY

Классическая скамья из баварских таверн и русских народных сказок обрела вторую жизнь, с тех пор как в моду вошел рустикальный стиль. С левой стороны мы видим скамью со спинкой, а с правой без спинки, скорее всего это сделано намерянно, чтобы гости могли сидеть спиной к столу и лицом к двери. Чтобы придать столь громоздкому и массивному предмету мебели некоторую мягкость и показать, что хозяева этого помещения следят за самыми последними тенценциями в дизайне интерьера, над столом висят три одинаковых стильных светильника.

Использовать скат крыши

PIET HEIN EEK, ROOMSERVICE DESIGN GALLERY ROOMSERVICE DESIGN GALLERY Столовая комнатаСтолы
ROOMSERVICE DESIGN GALLERY

ROOMSERVICE DESIGN GALLERY
ROOMSERVICE DESIGN GALLERY
ROOMSERVICE DESIGN GALLERY

Магия уюта этой комнаты заключается в едва виднеющейся за распахнутой дверью скамьей. Подобные скамьи не стоит ставить в центре комнтаты, они гораздо лучше смотряться в углу, поскольку, в отличие от кресла, не обладают возможностью свободно перемещаться по комнате. Необходимо также помнить, что такие скамейки стоит красить в светлые тона, чтобы они не смотрелись как реликвии из бабушкиного дома.

Filo

FILO, ALL PLUS ALL PLUS Офисные помещения и магазины
ALL PLUS

FILO

ALL PLUS
ALL PLUS
ALL PLUS

Наконец-то мы подолшли к обзору ультрасовременной скамьи, ровные и четкие линии которой  особенно понравятся поклонникам модерна. Filo родилась в мастерской итальянского дизайнера Ивана Палмини в качестве опровержения убеждения некоторых мебельщиков о том, что скамья – безнадежно устаревший предмет интерьера, которому не место в пантеоне современной мебели. Ножки Filo сделаны из прочной стали, а спинка и сиденье – из легкого алюминия. Скамья доступна в различных цветах и легко сочетается практически с любым мебельным ансамблем.

Пуризм с участием природы

Scamillus, minimalistische Möbel nach alpinen Vorbildern, mherweg design mherweg design Столовая комнатаСтолы
mherweg design

mherweg design
mherweg design
mherweg design

Первое, что бросается в глаза на этой моделе скамьи, это узкие сиденья, ширина которых была максимально уменьшена. Возможно, сидеть на них не слишком удобно, зато скамья легко поместится в любой гостиной или на веранде. Минималистичная скамейка была  изготовлена из надежной и стабильной древесины из тирольских лесов. Кстати, спроектирована она была с учетом региональных традиций Тироля. Примечательно, что вы можете выбрать одинаковые скамьи, сделанные при этом из трех различных пород дерева: дуб, ель и лиственница.

Присаживайтесь

SIT-IN, ALL PLUS ALL PLUS Балкон, веранда и террасаМебель
ALL PLUS

SIT-IN

ALL PLUS
ALL PLUS
ALL PLUS

Перед нами – очень необычная интерпретация традиционной парковой скамьи. Эти скамейки были специально разработаны для залов ожидания,  рядом с сиденьем можно поставить багаж, включить свет и преспокойно погрузиться в чтение, ожидая поезда или автобуса. Впрочем, такие скамейки могли бы отлично смотреться и в городских парках, главное, чтобы никому не пришло в голову утащить это диковинное изобретение к себе домой.

Эклектика материалов

Villa Amanzi, Original Vision Original Vision Столовая комната в стиле модерн
Original Vision

Original Vision
Original Vision
Original Vision

Эта примечательная скамья состоит из нескольких различных материалов. Столешница и сиденья изготовлены из массива дерева, а опора – из металла. В результате мы получаем приятную смесь классического стиля и модерна. Такая скамья прекрасно впишется в большие помещения торговых центров и вряд ли когда-нибудь ей придется пустовать.

Ломаная клетка в интерьере

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо