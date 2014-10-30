Новая инкарнация традиционной скамьи

Всем нам знакома ситуация, когда семья торжественно оправляется поужинать в ресторане, но, вместо приятного времяпрепровождения, родственники начинают ссориться за места, самое желанное из которых – это, конечно же, длинная скамья. На ней не только удобнее всего сидеть, она еще и предоставляет идеальный угол обзора, с которого можно наблюдать за посетителями и работниками ресторана. Более того, стульев и табуреток хватает в каждой квартире, но где у нас еще появится возможность посидеть на длинной скамье, как не в ресторане или кафе.
Если вам нравятся скамейки, почему бы не обзавестись собственной современной скамьей дома или на даче и наслаждаться долгими семейными трапезами на широком сиденье.
Классическая скамья из баварских таверн и русских народных сказок обрела вторую жизнь, с тех пор как в моду вошел рустикальный стиль. С левой стороны мы видим скамью со спинкой, а с правой без спинки, скорее всего это сделано намерянно, чтобы гости могли сидеть спиной к столу и лицом к двери. Чтобы придать столь громоздкому и массивному предмету мебели некоторую мягкость и показать, что хозяева этого помещения следят за самыми последними тенценциями в дизайне интерьера, над столом висят три одинаковых стильных светильника.
Магия уюта этой комнаты заключается в едва виднеющейся за распахнутой дверью скамьей. Подобные скамьи не стоит ставить в центре комнтаты, они гораздо лучше смотряться в углу, поскольку, в отличие от кресла, не обладают возможностью свободно перемещаться по комнате. Необходимо также помнить, что такие скамейки стоит красить в светлые тона, чтобы они не смотрелись как реликвии из бабушкиного дома.
Наконец-то мы подолшли к обзору ультрасовременной скамьи, ровные и четкие линии которой особенно понравятся поклонникам модерна. Filo родилась в мастерской итальянского дизайнера Ивана Палмини в качестве опровержения убеждения некоторых мебельщиков о том, что скамья – безнадежно устаревший предмет интерьера, которому не место в пантеоне современной мебели. Ножки Filo сделаны из прочной стали, а спинка и сиденье – из легкого алюминия. Скамья доступна в различных цветах и легко сочетается практически с любым мебельным ансамблем.
Первое, что бросается в глаза на этой моделе скамьи, это узкие сиденья, ширина которых была максимально уменьшена. Возможно, сидеть на них не слишком удобно, зато скамья легко поместится в любой гостиной или на веранде. Минималистичная скамейка была изготовлена из надежной и стабильной древесины из тирольских лесов. Кстати, спроектирована она была с учетом региональных традиций Тироля. Примечательно, что вы можете выбрать одинаковые скамьи, сделанные при этом из трех различных пород дерева: дуб, ель и лиственница.
Перед нами – очень необычная интерпретация традиционной парковой скамьи. Эти скамейки были специально разработаны для залов ожидания, рядом с сиденьем можно поставить багаж, включить свет и преспокойно погрузиться в чтение, ожидая поезда или автобуса. Впрочем, такие скамейки могли бы отлично смотреться и в городских парках, главное, чтобы никому не пришло в голову утащить это диковинное изобретение к себе домой.
Эта примечательная скамья состоит из нескольких различных материалов. Столешница и сиденья изготовлены из массива дерева, а опора – из металла. В результате мы получаем приятную смесь классического стиля и модерна. Такая скамья прекрасно впишется в большие помещения торговых центров и вряд ли когда-нибудь ей придется пустовать.