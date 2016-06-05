Очаровательный дом с элегантной планировкой

Не каждый предпочитает для себя дом с плоской крышей, с большими стеклянными поверхностями и четкими линиями, с отделкой из облицовочного бетона. Для некоторых из нас дом мечты выглядит совсем иначе. Например, так было и с клиентами наших бразильских специалистов из VNK Arquitetura E Interiores. Они хотели живописный лесной участок земли, дом в альпийском стиле, который будет иметь романтические и деревенские детали, придающие особенный характер. Результат несколько напоминает очаровательный сказочный дом, в то время как внутри на удивление он просторный и современный с комфортом первого класса.
Мы начинаем нашу прогулку с террасы и сразу же видим гармоничное взаимодействие традиционной архитектуры с деревенским оттенком и современной, индивидуальной интерпретации, которая так явна в большом зимнем саду. Дерево здесь играет важную роль в оформлении фасада. Таким образом, этот элемент выделяется в качестве оконных и дверных коробок, особенно на фоне фахверковых деталей, светлого фасада и темной крыши.
При взгляде спереди дом действительно выглядит как забытый, магический коттедж в хвойном лесу. Кремовый фасад дополняется на этой стороне не только фахверком, но и характерным камином, сделанным из каменной кладки.
Когда вы стоите в саду, вы чувствуете всю величину дома, его грандиозность. Благодаря имеющемуся склону хорошо видны все этажи. Подвал считается первым этажом, а зимний сад на самом верху дает великолепный вид. Ступени ведут на террасу прямо и налево к входной двери.
Мы входим в дом через зимний сад, где также была создана гостиная. Фантастический вид на сельскую местность находится в центре внимания здесь. Все выполнено в темных тонах, дизайн имеет четкие линии. Журнальный столик со встроенным камином и кожаными диванами создают очень современное впечатление, только люстра приносит нотку гламура.
Столовая полностью элегантна. Квадратный деревянный стол вмещает восемь мест, а его цвет идеально подходит к полу и темно-коричневым кожаным креслам. Картина на стене и лампы добавляют деревенскую атмосферу загородного дома.
В ванной комнате классическая элегантность и современный комфорт идут рука об руку. Песочного цвета плитка образует нейтральный и дружественный фон для мебели. В то время как отдельно стоящая ванна с изогнутыми ножками, душ на уровне пола, большое зеркало с четкими линиями выглядят очень современно и стильно. Яркий деревянный потолок создает чувство деревенской естественности и теплоты.
В подвале, в котором открывается вид на сад, есть СПА и тренажерный зал. Здесь вы можете позаниматься на кардио–тренажерах или расслабиться в гидромассажной ванне, любуясь затем красотами имеющейся местности.