Очаровательный дом с элегантной планировкой

Не каждый предпочитает для себя дом с плоской крышей, с большими стеклянными поверхностями и четкими линиями, с отделкой из облицовочного бетона. Для некоторых из нас дом мечты выглядит совсем иначе. Например, так было и с клиентами наших бразильских специалистов из VNK Arquitetura E Interiores. Они хотели живописный лесной участок земли, дом в альпийском стиле, который будет иметь романтические и деревенские детали, придающие особенный характер. Результат несколько напоминает очаровательный сказочный дом, в то время как внутри на удивление он просторный и современный с комфортом первого класса.