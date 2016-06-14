До и После: городской дворик с двумя террасами

Часть приусадебного участка позади дома называется бэкярдом, и если вы являетесь его счастливым обладателем, пора задуматься о его обустройстве, взяв на вооружение различные идеи ландшафтного дизайна. Создать уникальный, практичный и при этом приятный внешний вид пространства рядом с вашим домом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы поделимся с нашими читателями новым проектом, который способен послужить прекрасным примером, как должен выглядеть частный двор или участок на даче.
Современные технологии, в том числе и в сфере агрокультуры, и обилие информации по обустройству земельных участков могут помочь расставить приоритеты и спланировать организацию пространства позади дома. Однако сад не всегда ассоциируется с собственным огородом и цветочными клумбами. Здесь может располагаться бассейн, летняя кухня, пространство для барбекю или обычная беседка. В любом случае, каждый приусадебный участок или задний двор частного домовладения заслуживает внимания хозяев.
Хороший и ровный газон смотрелся опрятно и благородно, тем не менее участок, который мы видели на предыдущей фотографии, слишком долго ждал своего звездного часа, успев наскучить своим хозяевам. Спустя несколько месяцев, он превратился в прекрасный сад.
Для организации пространства для отдыха не обойтись приобретением одной лишь садовой мебели. Освоение земельного участка всегда начинается с плана. Рациональное использование и его оформление возможны только в результате правильной и продуманной планировки с учетом природных и бытовых особенностей. Свой вариант нам представляют специалисты из Франции.
Весьма важно знать, что имеешь возможность с комфортом расположиться на свежем воздухе, чтобы почитать книгу, пообщаться с семьей или друзьями, принять солнечные ванны, пообедать или просто расслабиться. Таким образом и появился на свет проект, который предполагает специальную площадку для отдыха, окруженную растениями и настилом-дорожками из дерева.
Помимо своего главного назначения (перемещение по участку), настил также выполняет функцию открытой террасы. Здесь находится большой обеденный стол, где, вероятно, хозяева будут проводить ужины и отдыхать в окружении многочисленных друзей. Французы ценят собственный комфорт, а также конфиденциальность, поэтому идея создания дополнительной обеденной зоны, окруженной цветами и деревьями, пришлась хозяевам по вкусу. Живая изгородь также смотрится намного приятнее, чем просто голые стены, а пространство с газоном идеально подходит для детских игр.
В процессе подготовки к озеленительным работам, было важно учесть установку осветительных приборов. Фонари идеально вписываются в экстерьер и практически незаметны среди густых растений. В то же время они являются не только элементом красоты в вечернее время суток, но и безопасности. Установленные по периметру участка вдоль деревянного настила, они прекрасно его освещают и позволяют передвигаться с комфортом даже ночью.