До и После: городской дворик с двумя террасами

Часть приусадебного участка позади дома называется бэкярдом, и если вы являетесь его счастливым обладателем, пора задуматься о его обустройстве, взяв на вооружение различные идеи ландшафтного дизайна. Создать уникальный, практичный и при этом приятный внешний вид пространства рядом с вашим домом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы поделимся с нашими читателями новым проектом, который способен послужить прекрасным примером, как должен выглядеть частный двор или участок на даче.