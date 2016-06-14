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До и После: городской дворик с двумя террасами

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UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
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Часть приусадебного участка позади дома называется бэкярдом, и если вы являетесь его счастливым обладателем, пора задуматься о его обустройстве, взяв на вооружение различные идеи ландшафтного дизайна. Создать уникальный, практичный и при этом приятный внешний вид пространства рядом с вашим домом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы поделимся с нашими читателями новым проектом, который способен послужить прекрасным примером, как должен выглядеть частный двор или участок на даче.

Сад ждет перемен

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Современные технологии, в том числе и в сфере агрокультуры, и обилие информации по обустройству земельных участков могут помочь расставить приоритеты и спланировать организацию пространства позади дома. Однако сад не всегда ассоциируется с  собственным огородом и цветочными клумбами. Здесь может располагаться бассейн, летняя кухня, пространство для барбекю или обычная беседка. В любом случае, каждый приусадебный участок или задний двор частного домовладения заслуживает внимания хозяев.

Новый сад

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Хороший и ровный газон смотрелся опрятно и благородно, тем не менее участок, который мы видели на предыдущей фотографии, слишком долго ждал своего звездного часа, успев наскучить своим хозяевам. Спустя несколько месяцев, он превратился в прекрасный сад.

Проекет сада

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Для организации пространства для отдыха не обойтись приобретением одной лишь садовой мебели. Освоение земельного участка всегда начинается с плана. Рациональное использование и его оформление возможны только в результате правильной и продуманной планировки с учетом природных и бытовых особенностей. Свой вариант нам представляют специалисты из Франции.

Новое пространство

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Весьма важно знать, что имеешь возможность с комфортом расположиться на свежем воздухе, чтобы почитать книгу, пообщаться с семьей или друзьями, принять солнечные ванны, пообедать или просто расслабиться. Таким образом и появился на свет проект, который предполагает специальную площадку для отдыха, окруженную растениями и настилом-дорожками из дерева.

Прекрасный результат

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

Помимо своего главного назначения (перемещение по участку), настил также выполняет функцию открытой террасы. Здесь находится большой обеденный стол, где, вероятно, хозяева будут проводить ужины и отдыхать в окружении многочисленных друзей. Французы ценят собственный комфорт, а также конфиденциальность, поэтому идея создания дополнительной обеденной зоны, окруженной цветами и деревьями, пришлась хозяевам по вкусу. Живая изгородь также смотрится намного приятнее, чем просто голые стены, а пространство с газоном идеально подходит для детских игр.

Освещение

UNJARDIN DE VILLE, GARDEN TROTTER GARDEN TROTTER Сад в стиле модерн
GARDEN TROTTER

GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER
GARDEN TROTTER

В процессе подготовки к озеленительным работам, было важно учесть установку осветительных приборов. Фонари идеально вписываются в экстерьер и практически незаметны среди густых растений. В то же время они являются не только элементом красоты в вечернее время суток, но и безопасности. Установленные по периметру участка вдоль деревянного настила, они прекрасно его освещают и позволяют передвигаться с комфортом даже ночью.

Совершенный жилой дом с панорамным видом

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