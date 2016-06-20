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Круглая пристройка без углов и грубых краев

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
erweiterung einer villa in reichenau an der rax, Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Дома в стиле модерн
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Если дом становится слишком мал для семьи, переезжать вовсе необязательно – пространство всегда можно расширить. Именно этим занялась команда австрийских архитекторов, поставившая перед собой необычную задачу – создать пристройку, которая бы резко контрастировала с остальным домом, но при этом гармонично вписывалась в общую картину. Результат вышел настолько чудесным, что проект удостоился престижной награды в 2010 году. 

Теперь и вы можете оценить его оригинальность и элегантность.

​Задний двор

erweiterung einer villa in reichenau an der rax, Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Дома в стиле модерн
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

Глядя на виллу со стороны заднего двора, любой наблюдатель сразу же заметит контраст между зданием и пристройкой. Дом, построенный еще на рубеже 19 и 20 веков, сильно изменился в течение многих десятилетий, но типичная крыша, окна и деревянное крыльцо выдают в нем образец традиционной архитектуры. Пристройка выглядит куда более современно со своей непритязательной овальной формой и плоской крышей. Обе конструкции соединяются застекленным вертикальным коридором с лестницей.

Фасад

erweiterung einer villa in reichenau an der rax, Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Дома в стиле модерн
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

Передняя сторона пристройки выглядит очень живо и ярко. Большие окна и раздвижные стеклянные двери делают ее более открытой, нежели старое здание, выполненное в традиционном консервативном стиле. Тем не менее, обе части дома объединены общим цветовым решением и этот тандем смотрится вполне гармонично

Гостиная

erweiterung einer villa in reichenau an der rax, Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn ГостинаяДиваны и кресла
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

На первом этаже пристройки расположена просторная открытая гостиная, которая, благодаря огромной стеклянной двери, неразрывно соединена с окружающим пространством. Дизайн комнаты выглядит столь же современно, сколь и внешняя отделка здания. Черная асфальтовая мастика на полу и массивная бетонная перегородка – атрибуты грубой промышленной эстетики – контрастируют здесь с уютным теплым освещением, мягкой мебелью и очаровательными ковриками в стиле пэчворк.

Лестничная клетка

erweiterung einer villa in reichenau an der rax, Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

В этом доме лестница не только соединяет два этажа, но и позволяет переходить из основного здания к пристройке. С обеих сторон она окружена большими окнами, сквозь которые льется мягкий естественный свет. Металлические перила отдают индустриальной грубостью, в то время как деревянные ступени радуют глаз природной теплотой. Такое необычное сочетание передает концепцию всего дома – принцип гармоничных контрастов.

Спальня

erweiterung einer villa in reichenau an der rax, Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Спальная комната Кровати и изголовья
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

На втором этаже находится спальня, имеющая свой неповторимый шарм благодаря изгибу внешней стены. Как и в гостиной, пол здесь черный, а стены – бежевые. Оживляет этот ансамбль совершенно невероятный ярко-зеленый шкаф, который дарит настоящий всплеск цвета.

Ванная комната

erweiterung einer villa in reichenau an der rax, Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Ванная комнатаРаковины
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

Рядом со спальней расположена ванная, также имеющая характерную форму благодаря закругленной стене. Выглядит она очень современно – настоящий контрапункт в искусстве дизайна. Конструкции с четкими прямыми углами конкурируют с округлой внешней стеной, но победа, как всегда, остается за гармонией форм. Большое зеркало визуально делает комнату более просторной.

Вечерний вид виллы

erweiterung einer villa in reichenau an der rax, Atelier Fürtner-Tonn Atelier Fürtner-Tonn Дома в стиле модерн
Atelier Fürtner-Tonn

Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn
Atelier Fürtner-Tonn

Особого шарма пристройке придает удачно подобранное освещение во дворе. Шарообразные светильники, расположенные на газоне, создают уникальную атмосферу и радуют глаз.

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