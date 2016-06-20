Круглая пристройка без углов и грубых краев

Если дом становится слишком мал для семьи, переезжать вовсе необязательно – пространство всегда можно расширить. Именно этим занялась команда австрийских архитекторов, поставившая перед собой необычную задачу – создать пристройку, которая бы резко контрастировала с остальным домом, но при этом гармонично вписывалась в общую картину. Результат вышел настолько чудесным, что проект удостоился престижной награды в 2010 году.

Теперь и вы можете оценить его оригинальность и элегантность.