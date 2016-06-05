До и после: новые возможности в старой квартире

Отдать сою квартиру во власть специалистов, избавив себя от ответственности принятия неправильного решения в процессе ремонта – вот то, что стоит сделать, если не уверен в собственных силах или боишься переборщить с фантазиями. Какие только варианты оформления помещения не приходили на ум заказчику… Однако результат доказывает, что элегантность идет в ногу с чувством меры, а красота может скрываться в несложных, но рискованных цветовых сочетаниях.