До и после: новые возможности в старой квартире

В новой книге идей мы покажем нашим читателям ремонт квартиры, которая находится в центре Мадрида. Общая площадь работ – 80 кв. м, цель – оптимизация пространства. Местами изменения настолько значительны, что помещение едва узнаваемо. Давайте посмотрим на результаты стараний специалистов из Испании.
Перед нами изображение квартиры, которая и была отдана в руки дизайнеров интерьера. Можно представить, что ранее здесь находилась гостиная, а также столовая (потолок вполне мог выполнять функцию визуального зонирования). Справа находится небольшая кухня, а слева – спальня. Напольное покрытие отражает дух семидесятых во всей своей красе.
Отдать сою квартиру во власть специалистов, избавив себя от ответственности принятия неправильного решения в процессе ремонта – вот то, что стоит сделать, если не уверен в собственных силах или боишься переборщить с фантазиями. Какие только варианты оформления помещения не приходили на ум заказчику… Однако результат доказывает, что элегантность идет в ногу с чувством меры, а красота может скрываться в несложных, но рискованных цветовых сочетаниях.
Ремонт – это тоже своего рода творческий процесс. Предположим, мы годами использовали одни и те же рабочие поверхности на кухне, привыкли к ее меблировке и можем с закрытыми глазами найти необходимые специи на самой дальней полке верхнего шкафа. После ремонта даже неудобное помещение может потерять свой функциональный шарм. Если у заказчика существует такая сильная привязанность к прежним интерьерам, реставрационные работы требуют скрупулёзного, внимательного обдумывания.
Современные стандарты жизни диктуют нам новые правила обустройства собственного жилья. Давно в прошлое ушла мода на межкомнатные двери и перегородки. Прислушавшись к архитекторам, хозяева квартиры «дали добро» на снос некоторых стен. В результате получилось открытое пространство с кухней и островом, выполняющим также и функцию бара. Стоит обратить внимание на новую мебель: шкафы имеют столь же простой, но более современный дизайн, их расположение абсолютно идентично старому. Отсутствие межкомнатных перегородок позволило организовать больше пространства для хранения. Часть старой стены отныне служит основой для кухонного острова.
Развернувшись на 180 градусов, мы попадаем в зону для отдыха, которая обозначена диванной группой, журнальным стоиком и телевизором. Отсутствие декора на стенах позволяет ощутить масштаб комнаты. Как бы то ни было, но у заказчика появилось собственное поле для фантазий и творчества – их еще только предстоит реализовать.
Обезличенный санузел. Так можно охарактеризовать типичный для 70-х интерьер ванной комнаты. Не вдаваясь в его детали, просто перейдем к следующей фотографии.
Для новой ванной комнаты характерно настроение комфортной сосредоточенности, которое передается благодаря кофейно-сливочной палитре. Раковина берет на себя роль стилеобразующего элемента, и её выбор задает необходимый тон интерьеру. Больше фотографий этого проекта «До и после» можно увидеть, перейдя по этой ссылке.