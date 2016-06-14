Дом мечты: умный и красивый

Фронтальный фасад дома сразу демонстрирует нам возможности современных технологий строительства. На сводах крыши размещены накопительные фотоэлементы, которые дают дополнительный источник энергии в доме. Широкий навес вдоль стены проходит от крыльца дома к дорожке. Так что даже в дождливый день можно пройти от припаркованной рядом с домом машины до входной двери, не промокнув. Кроме того, выступающий край навеса визуально увеличивает фасадную часть дома, уравновешивая объем стен с высокой черной крышей.