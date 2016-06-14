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Дом мечты: умный и красивый

Перла Вереника Перла Вереника
neues Musterhaus Simmern, massa haus GmbH massa haus GmbH Дома в стиле модерн
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Эксперты  МАССА-HAUS GMBH в этом проекте сделали ставку на энергоэффективность, архитектурные особенности и оснащение дома последними новинками техники. Все технологии, использованные в этом проекте соответствуют высокому уровню качества DGNB и сертифицированы. Умные системы  и экологичность конструкций помогли создать в доме сбалансированную и невероятно комфортную для современной жизни обстановку. 

Террасы вокруг дома

neues Musterhaus Simmern, massa haus GmbH massa haus GmbH Дома в стиле модерн
massa haus GmbH

massa haus GmbH
massa haus GmbH
massa haus GmbH

С помощью террас, навесов и оригинального озеленения зона вокруг дома приобрела четкость границ, аккуратность и  стильный минимализм. Деревянный настил из темных досок образует дорожки, опоясывающие весь периметр дома подобно палубе корабля, подчеркивая белизну фасада. Светлые камушки гравийного покрытия площадки уберут лишнюю воду после дождя, предохраняя доски от сырости. 

Инновации заметны уже с первого взляда

neues Musterhaus Simmern, massa haus GmbH massa haus GmbH
massa haus GmbH

massa haus GmbH
massa haus GmbH
massa haus GmbH

Фронтальный фасад дома сразу демонстрирует нам возможности современных технологий строительства. На сводах крыши размещены накопительные фотоэлементы, которые дают дополнительный источник энергии в доме. Широкий навес вдоль стены проходит от крыльца дома к дорожке. Так что даже в дождливый день можно пройти от припаркованной рядом с домом машины до входной двери, не промокнув. Кроме того, выступающий край навеса визуально увеличивает фасадную часть дома, уравновешивая объем стен с высокой черной крышей.

Гостиная: свежесть акцентов

neues Musterhaus Simmern, massa haus GmbH massa haus GmbH Гостиная в стиле модерн
massa haus GmbH

massa haus GmbH
massa haus GmbH
massa haus GmbH

Интерьер дома выглядит свежим и теплым одновременно, что достигается сочетанием нейтральной цветовой гаммы с яркими коралловыми акцентами. Так, в гостиной, сдержанное оформление в светлых тонах, оживляет солнечно-красный диван и плетеный круглый стол-солнце в центре пушистого серого ковра.

Умные решения и стильный дизайн кухни

neues Musterhaus Simmern, massa haus GmbH massa haus GmbH Кухня в стиле модерн
massa haus GmbH

massa haus GmbH
massa haus GmbH
massa haus GmbH

Пространство кухни отделено от гостиной легкой перегородкой по центру помещения и продолжает тот же лаконичный и элегантный стиль. Здесь также на фоне светлой цветовой палитры ярко выделяются кораллово-яркие стулья и аксессуары.  Дополнительное зонирование комнаты на кухню и столовую достигается белым двухсторонним островом. Со стороны столовой части он выглядит как шкафчики с посудой, а со стороны кухни – как широкая рабочая поверхность стола. 

Ванная комната: просто и со вкусом

neues Musterhaus Simmern, massa haus GmbH massa haus GmbH Ванная комната в стиле модерн
massa haus GmbH

massa haus GmbH
massa haus GmbH
massa haus GmbH

Умная архитектура дома помогла сделать ванную комнату удивительно светлым и солнечным уголком. Солнечный свет из мансардных окон крыши прибавляет этому небольшому помещению легкости и объема. 

Арт-галерея вдоль лестницы

neues Musterhaus Simmern, massa haus GmbH massa haus GmbH
massa haus GmbH

massa haus GmbH
massa haus GmbH
massa haus GmbH

Белые стены – отличный фон для выделения мельчайших деталей. И теплые тона ажурных деревянных светильников, и черные квадраты живописи вдоль лестницы – все приобретает особо яркое и свежее звучание.

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