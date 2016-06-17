Cовременный дом c cюрпризом на крыше!

Белая штукатурка, стекло и дерево, покрашенное натуральной краской, представляют этот великолепный современный дом. Материалы и отделка самого высокого качества были выбраны для этой увлекательной геометрической формы, которая выделяется среди своих традиционных соседей.

Для ландшафта использовано множество современных материалов, которые создают актуальную схему, соответствующую имеющейся форме. Простая оградка построена из недорогих камней, которые огораживают сад от проезжей части.