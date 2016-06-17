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Cовременный дом c cюрпризом на крыше!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Villa Amsterdam Zuid, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Дома в стиле модерн
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Этот роскошный и современный двухэтажный дом является прекрасным примером современной голландской архитектуры. Построенный дом специалистами из Paul Seuntjens Architecture, должен быть оценен по достоинству. 

Внутри грандиозного жилища есть комнаты с открытой планировкой, которые представляют собой смелое выражение современных тенденций дизайна интерьера. Снаружи современная форма дома обернута в деревянные панели и огромные стекла, в результате чего дом становится незабываемым семейным местом как внутри, так и снаружи.

Геометрия в игре

Villa Amsterdam Zuid, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Дома в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Хорошо ухоженный газон образует свежий, зеленый ковер в этом прекрасном саду. Структурированное расположение деревьев и небольших кустарников вдоль ограждения добавляет строгий вид озеленению.

Дорожка построена из каменных блоков, которые имеют естественный и ненавязчивый вид. Она ведет к мощеной территории, находящейся возле основного жилого пространства.

Внешний вид

Villa Amsterdam Zuid, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Дома в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Белая штукатурка, стекло и дерево, покрашенное натуральной краской, представляют этот великолепный современный дом. Материалы и отделка самого высокого качества были выбраны для этой увлекательной геометрической формы, которая выделяется среди своих традиционных соседей. 

Для ландшафта использовано множество современных материалов, которые создают актуальную схему, соответствующую имеющейся форме. Простая оградка построена из недорогих камней, которые огораживают сад от проезжей части.

Пространственный интерес

Villa Amsterdam Zuid, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Кухня в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Разнообразная палитра материалов, объемы жизненного пространства и фильтрация естественного света – все это подчеркивает разницу внутри жилых помещений.

Обратите внимание на то, как смотрится двойная высота этого помещения через стекло, расположенного на входе. Ритмично установленный свет освещает деревянное напольное покрытие, создавая интересные тени и игру света.

Особенности кухни

Villa Amsterdam Zuid, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Кухня в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Кухня характеризуется сверкающими белыми поверхностями, выполненными в потрясающем минималистском стиле декорирования. Именно блестящие элементы и поверхности способны лучше всего подчеркнуть открытую планировку. Хорошо здесь смотрятся ящики и шкафы без ручек. 

Владельцы дома оценили преимущества незагроможденной кухни. Это стало возможным благодаря большому количеству вариантов хранения. Все неприглядные вещи спрятаны благополучно, а парочка интересных элементов осталась на виду.

Гостиная с открытой планировкой

Villa Amsterdam Zuid, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Гостиная в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

За частичной стеной находится гостиная. Размещенный внутри частичной стены невероятный ультра-современный камин, отлично контрастирует с остальной частью пространства. Мебель имеет современный вид, который соответствует всем требованиям теперешнего времени. Но кожаные кресла и журнальный деревянный столик у двери имеют винтажную нотку. 

Эта просторная гостиная хорошо связана с природой. Эта связь обеспечивается большими раздвижными дверьми, открывающими вид на красивый пейзаж. Даже в холодные зимние дни двери от пола до потолка позволяют наслаждаться видами.

Сюрприз

Villa Amsterdam Zuid, paul seuntjens architectuur en interieur paul seuntjens architectuur en interieur Спа в стиле модерн
paul seuntjens architectuur en interieur

paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur
paul seuntjens architectuur en interieur

Ничего себе… Какой удивительный сюрприз! Кто мог ожидать увидеть спа на верхней части крыши?

Возведенное на деревянной платформе невероятное джакузи спа подходит примерно для шести человек. Плоская конструкция позволила использовать ее в качестве огромного развлекательного пространства. Многие хотели бы иметь у себя то же самое!

​Фантастический особняк 21-ого века

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