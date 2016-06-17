Cовременный дом c cюрпризом на крыше!

Этот роскошный и современный двухэтажный дом является прекрасным примером современной голландской архитектуры. Построенный дом специалистами из Paul Seuntjens Architecture, должен быть оценен по достоинству.
Внутри грандиозного жилища есть комнаты с открытой планировкой, которые представляют собой смелое выражение современных тенденций дизайна интерьера. Снаружи современная форма дома обернута в деревянные панели и огромные стекла, в результате чего дом становится незабываемым семейным местом как внутри, так и снаружи.
Хорошо ухоженный газон образует свежий, зеленый ковер в этом прекрасном саду. Структурированное расположение деревьев и небольших кустарников вдоль ограждения добавляет строгий вид озеленению.
Дорожка построена из каменных блоков, которые имеют естественный и ненавязчивый вид. Она ведет к мощеной территории, находящейся возле основного жилого пространства.
Белая штукатурка, стекло и дерево, покрашенное натуральной краской, представляют этот великолепный современный дом. Материалы и отделка самого высокого качества были выбраны для этой увлекательной геометрической формы, которая выделяется среди своих традиционных соседей.
Для ландшафта использовано множество современных материалов, которые создают актуальную схему, соответствующую имеющейся форме. Простая оградка построена из недорогих камней, которые огораживают сад от проезжей части.
Разнообразная палитра материалов, объемы жизненного пространства и фильтрация естественного света – все это подчеркивает разницу внутри жилых помещений.
Обратите внимание на то, как смотрится двойная высота этого помещения через стекло, расположенного на входе. Ритмично установленный свет освещает деревянное напольное покрытие, создавая интересные тени и игру света.
Кухня характеризуется сверкающими белыми поверхностями, выполненными в потрясающем минималистском стиле декорирования. Именно блестящие элементы и поверхности способны лучше всего подчеркнуть открытую планировку. Хорошо здесь смотрятся ящики и шкафы без ручек.
Владельцы дома оценили преимущества незагроможденной кухни. Это стало возможным благодаря большому количеству вариантов хранения. Все неприглядные вещи спрятаны благополучно, а парочка интересных элементов осталась на виду.
За частичной стеной находится гостиная. Размещенный внутри частичной стены невероятный ультра-современный камин, отлично контрастирует с остальной частью пространства. Мебель имеет современный вид, который соответствует всем требованиям теперешнего времени. Но кожаные кресла и журнальный деревянный столик у двери имеют винтажную нотку.
Эта просторная гостиная хорошо связана с природой. Эта связь обеспечивается большими раздвижными дверьми, открывающими вид на красивый пейзаж. Даже в холодные зимние дни двери от пола до потолка позволяют наслаждаться видами.
Ничего себе… Какой удивительный сюрприз! Кто мог ожидать увидеть спа на верхней части крыши?
Возведенное на деревянной платформе невероятное джакузи спа подходит примерно для шести человек. Плоская конструкция позволила использовать ее в качестве огромного развлекательного пространства. Многие хотели бы иметь у себя то же самое!