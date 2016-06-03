Дом с космическим интерьером

В находящейся в Люксембурге общине Bertrange специалисты STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes реализовали проект дома для небольшой семьи. Основная ставка здесь сделана на удовлетворение требованиям экологичности. При чём визуальное решение этой задачи сущностно лежит в области фантастики 60-70х годов ХХ века: стиль интергалактической станции, какую можно было видеть в фильмах вроде “Космическая одиссея” или “Солярис”.

Разумеется, перед создателями не стояло задачи воплотить этот стиль идеально, скорее передать дух этого времени с его ожиданиями. Ведь параллельно космическим надеждам меланхоличное воспоминание выуживает из закромов второй половины прошлого века и другое чувство: романтику. Посмотрим, что из этого вышло.