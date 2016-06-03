Дом с космическим интерьером

В находящейся в Люксембурге общине Bertrange специалисты STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes реализовали проект дома для небольшой семьи. Основная ставка здесь сделана на удовлетворение требованиям экологичности. При чём визуальное решение этой задачи сущностно лежит в области фантастики 60-70х годов ХХ века: стиль интергалактической станции, какую можно было видеть в фильмах вроде “Космическая одиссея” или “Солярис”.
Разумеется, перед создателями не стояло задачи воплотить этот стиль идеально, скорее передать дух этого времени с его ожиданиями. Ведь параллельно космическим надеждам меланхоличное воспоминание выуживает из закромов второй половины прошлого века и другое чувство: романтику. Посмотрим, что из этого вышло.
Все чаще архитекторы жилых домов руководствуются принципом функционирования пассивного дома. Под этим термином понимается такой тип конструкции, который предполагает возможность отказа от традиционной схемы отопления дома, что компенсируется акцентом на оптимально устроенной теплоизоляции. Энергия, необходимая для обогрева здания, практически полностью производится пассивными источниками: солнечные батареи, тепло, производимое в результате жизнедеятельности людей, проживающих в доме, и устройств, вынуждено задействованных в жизнедеятельности. Экономия на отоплении в этом случае совмещается с естественно регулируемым идеальным для комфортной жизни микроклиматом.
Для того, чтобы гарантировать достаточный в такой ситуации объём солнечной энергии и тепла, архитекторы прибегнули к практически тотальному остеклению фасадов. Ростовые окна составляют главный декоративный элемент фасада как первого, так и второго этажей. Что же до второго этажа, будто парящего или совсем невесомого, то усиленная конструкция здесь служит исполнению раннеконструктивистского архитектурного нормативного требования: играя с ожиданиями, переворачивать постылую обыденность.
Продвигаясь далее, за фасадом первого этажа мы обнаруживаем кухню, совмещённую со столовой. Разверстый потолок над обеденным столом – точнее колодец или просвет, образованный нависающим подобно антресоли вторым этажом, – визуально распахивает, существенно увеличивает пространство столовой. Цвет разделяет пространство на некие зоны, скорее обыгрывающие впечатление от пространства, чем решающие какие-то функциональные задачи, но недостающей, казалось, бы весомости придают ему конструктивные элементы, динамически сопряжённые с цветными плоскостями в один сложный узор.
Цвет помогает связать в одну линию ритм сложносоставной лестницы и обеденный стол. Такие связи и контрапунктом им звучащие линии стульев в духе 60х усиливают впечатление “космичности” дизайна. Косой верхний свет и большая площадь шкафа светлого дерева разрежают насыщенный интерьер чистыми и лёгкими паузами.
С другого ракурса композиция воспринимается существенно иначе: здесь мы можем внимательно рассмотреть саму кухню. В этом случае белый цвет стен и мебели справляется с тем, что обычно предписывают ему в обязанность: дополнительно расширяет и так вольное пространство. Стеклянная панель над рабочей зоной кухни создаёт “прострел” в открытое пространство, внося в интерьер отчётливое ощущение связи со внешним миром.
Простой по форме, исполненный ясной и уверенной линией, в футуристическом окружении рисуется анахроничный камин. Полоса, протяжённая во всю высоту помещения, напоминает простенок с вмонтированным в него экраном архаичного компьютера. Даже в самом энергоэффективном пассивном доме, если таковой расположен не в тропиках, возникает время от времени необходимость в дополнительном тепле, компенсирующем отчуждённость холодных зимних вечеров и ночей.
Поднявшись по лестнице во второй этаж, вы попадаете в просторный зал-гостиную. Это пространство не простаивает просто так: организующий пространство протяжённый книжный шкаф делает возможным говорить о этом помещении, как о библиотеке. И снова: косой верхний свет из окон-щелей, обилие простой формы плоскостей, выкрашенных в локальные цвета, “космические” диваны и журнальный столик – всё говорит о специфическом переживании особого культурного мифа.
Мягкая красная мебель причудливой формы проникает и в другие помещения, например, в спальню, создавая перекрёстную динамическую рифму между помещениями. Акцент на естественности, парадоксальным образом узнаваемый в этом причудливом интерьере, считывается благодаря особой структуре, организации помещения, обилию дерева, в том числе в виде уникального натурального паркета, и цветам текстиля.
Окно во всю стену, не разделённое лишними перемычками, позволяет поэтически слиться интерьеру с садом, вид на который здесь особенно притягателен.
Ванная отмежёвывается от спальни только прозрачной передвижной стеклянной перегородкой. Это позволяет очистить общее пространство от преград, мешающих вольготному параду света. Для некоторой же интимности здесь предусмотрена душевая кабина, отгороженная особой дверью. Простой, но сверхсовременный и гармоничный дизайн деталей завершаю впечатление нереальности или “киношности” интерьера, способного впечатлить многих, даже совершенных скептиков.