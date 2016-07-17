TOP-10 современных голландских коттеджей

Этот потрясающий дом имеет все шансы стать вашим любимым голландским проектом на homify! Его планировка просто поражает! На первом этаже расположены столовая (двусветное освещение досталось ей), кухня и гостиная. На втором (мансардном с балкончиком) есть спальня и ванная комната!

На площади в 250 кв. метров на втором этаже мы найдем три спальни с двумя гардеробными и двумя ванными комнатами, а на первом – шикарные гостиную, кухню и столовую.