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TOP-10 современных голландских коттеджей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
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Все мы любим их – сказочные дома с потрясающей атмосферой, которая идеально подходит для семейной жизни! Именно такие проекты мы нашли в Голландии, собрали вместе по рейтингу популярности и хотим показать вам!

​Волшебный дом

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Этот коттедж является более традиционным и европейским, он похож на маленький волшебный домик посреди заколдованного леса. Удивительно, но внутри нас ждут особенно очаровательные люксовые интерьеры, выполненные в стиле модерн.

​Традиционное очарование

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Этот потрясающий дом имеет все шансы стать вашим любимым голландским проектом на homify! Его планировка просто поражает! На первом этаже расположены столовая (двусветное освещение досталось ей), кухня и гостиная. На втором (мансардном с балкончиком) есть спальня и ванная комната!

На площади в 250 кв. метров на втором этаже мы найдем три спальни с двумя гардеробными и двумя ванными комнатами, а на первом – шикарные гостиную, кухню и столовую.

​Потрясающая голландская эстетика

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates Дома в стиле кантри
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

Этот провинциальный дом выполнен с элементами кантри. Интересный внешний вид, традиционный и своеобразный, делает его предметом пристального внимания всех, кто увлекается стилями архитектуры различных культур.

​Атмосфера Нидерландов

Villa te Diepenveen, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Дома в стиле модерн
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Еще один красивый белый домик с камышовой крышей является примером голландского поместья. В нем есть множество характерных дизайнерских приемов, а просто удивительно изысканные интерьеры поразят вас своей аристократичностью.

​Шикарное поместье

Witte villa met rieten dak, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Дома в стиле кантри Белый
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Еще один дом с новым форматом остекления, но при этом с камышовой крышей мы нашли в центре Нидерландов. Его презентабельный внешний вид говорит о роскошных материалах и достаточно крупных вложениях.

​Коттедж европейской мечты

Villa te Doetinchem, Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Friso Woudstra Architecten BNA B.V. Дома в стиле модерн
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.
Friso Woudstra Architecten BNA B.V.

Этот милый голландский дом имеет современную крышу и остекление. В нем остались лишь отголоски местного стиля кантри. Правда, от этого он вовсе не менее интересен нам. Современный облик дома в Нидерландах базируется на средневековой традиции и при этом является более комфортабельным способом жить!

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​Красивый голландский дом

Mooie woning in Denbosch, Bas Suurmond Fotografie Bas Suurmond Fotografie Дома в стиле модерн
Bas Suurmond Fotografie

Bas Suurmond Fotografie
Bas Suurmond Fotografie
Bas Suurmond Fotografie

Этот потрясающий и очень красивый голландский дом создан будто бы для густонаселенного городка с узкими улочками. Три этажа с мансардой столь компактно разместились на маленьком участке, что архитекторам можно аплодировать стоя! 

Дом имеет шикарные интерьеры в скандинавском стиле. На мансарде три левых окна принадлежат главной спальне с гардеробной, а два правых – ванной комнате. На втором этаже есть еще несколько спален. Такое расположение характерно для многих домов в Голландии.

​Сказка для пригорода

Landelijke woning MiCasa, Brand I BBA Architecten Brand I BBA Architecten Дома в стиле кантри
Brand I BBA Architecten

Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten
Brand I BBA Architecten

Следующий стильный домик в нашей коллекции имеет очень вдохновляющие интерьеры с особенным размахом! Вам обязательно стоит на них посмотреть! В них есть не только атмосфера кантри, но и современные тренды в дизайне интерьера.

​Современный шик

Aanbouw aan villa, Hoope Plevier Architecten Hoope Plevier Architecten Дома в стиле модерн
Hoope Plevier Architecten

Hoope Plevier Architecten
Hoope Plevier Architecten
Hoope Plevier Architecten

Этот дом более современен – построен из кирпича в стиле модерн и немного напоминает английские таунхаусы. Современная пристройка с кухней-столовой смотрится здесь очень стильно! В таком доме можно с радостью воспитывать детей, завести собаку, которая сможет свободно играть в саду, и счастливо жить!

​Домик у реки

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Последний домик в нашей коллекции имеет камышовую крышу, расположение у реки и очень стильный экстерьер в черно-белом цвете. Расположен он в городке Суст с населением всего лишь в 50 тыс. человек. Здесь сохранились старые дома, удивительная церковь 1400 года постройки и дворец Сустдейк (резиденция королевы Юлианы), а сам город расположен на границе лесного массива и русла реки Эм. Прекрасное место для семейной жизни!

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