TOP-10 современных голландских коттеджей

Все мы любим их – сказочные дома с потрясающей атмосферой, которая идеально подходит для семейной жизни! Именно такие проекты мы нашли в Голландии, собрали вместе по рейтингу популярности и хотим показать вам!
Этот коттедж является более традиционным и европейским, он похож на маленький волшебный домик посреди заколдованного леса. Удивительно, но внутри нас ждут особенно очаровательные люксовые интерьеры, выполненные в стиле модерн.
Этот потрясающий дом имеет все шансы стать вашим любимым голландским проектом на homify! Его планировка просто поражает! На первом этаже расположены столовая (двусветное освещение досталось ей), кухня и гостиная. На втором (мансардном с балкончиком) есть спальня и ванная комната!
На площади в 250 кв. метров на втором этаже мы найдем три спальни с двумя гардеробными и двумя ванными комнатами, а на первом – шикарные гостиную, кухню и столовую.
Этот провинциальный дом выполнен с элементами кантри. Интересный внешний вид, традиционный и своеобразный, делает его предметом пристального внимания всех, кто увлекается стилями архитектуры различных культур.
Еще один красивый белый домик с камышовой крышей является примером голландского поместья. В нем есть множество характерных дизайнерских приемов, а просто удивительно изысканные интерьеры поразят вас своей аристократичностью.
Еще один дом с новым форматом остекления, но при этом с камышовой крышей мы нашли в центре Нидерландов. Его презентабельный внешний вид говорит о роскошных материалах и достаточно крупных вложениях.
Этот милый голландский дом имеет современную крышу и остекление. В нем остались лишь отголоски местного стиля кантри. Правда, от этого он вовсе не менее интересен нам. Современный облик дома в Нидерландах базируется на средневековой традиции и при этом является более комфортабельным способом жить!
Этот потрясающий и очень красивый голландский дом создан будто бы для густонаселенного городка с узкими улочками. Три этажа с мансардой столь компактно разместились на маленьком участке, что архитекторам можно аплодировать стоя!
Дом имеет шикарные интерьеры в скандинавском стиле. На мансарде три левых окна принадлежат главной спальне с гардеробной, а два правых – ванной комнате. На втором этаже есть еще несколько спален. Такое расположение характерно для многих домов в Голландии.
Следующий стильный домик в нашей коллекции имеет очень вдохновляющие интерьеры с особенным размахом! Вам обязательно стоит на них посмотреть! В них есть не только атмосфера кантри, но и современные тренды в дизайне интерьера.
Этот дом более современен – построен из кирпича в стиле модерн и немного напоминает английские таунхаусы. Современная пристройка с кухней-столовой смотрится здесь очень стильно! В таком доме можно с радостью воспитывать детей, завести собаку, которая сможет свободно играть в саду, и счастливо жить!
Последний домик в нашей коллекции имеет камышовую крышу, расположение у реки и очень стильный экстерьер в черно-белом цвете. Расположен он в городке Суст с населением всего лишь в 50 тыс. человек. Здесь сохранились старые дома, удивительная церковь 1400 года постройки и дворец Сустдейк (резиденция королевы Юлианы), а сам город расположен на границе лесного массива и русла реки Эм. Прекрасное место для семейной жизни!
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