До и После: Интерьер студии в деревенском стиле

Санузел не предполагает ничего необычного и экстраординарного, однако простота выполнения очаровывает. Скромная в размерах, но со вкусом оформленная ванная комната выдержана в едином стиле и правильно организована.

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