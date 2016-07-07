До и После: Интерьер студии в деревенском стиле

Дизайн интерьера в японских квартирах бывает весьма далеким от нашего традиционного восприятия восточной культуры. Если раньше нам доводилось рассказывать своим читателям о самых ярких идеях планировки и строительства бетонных конструкций, дизайне интерьера в классическом японском стиле, то сегодня нам предстоит путешествие в самую обычную квартиру, которую обустраивали под стать современным стандартам . Давайте посмотрим, какие идеи дизайна интерьера удалось воплотить в жизнь уже полюбившимся нам специалистам из Страны восходящего солнца.
Многоквартирный дом расположен в столице Японии и её центре. Старое здание представляет собой конструкцию из железобетона и дерева. Прежние интерьеры были охарактеризованы дизайнером, как «сумеречные», и это прекрасно видно по фото. Общая площадь жилья – около 37 м кв. Особенностью является наличие крупных окон и прекрасное естественное освещение. Жилое пространство имеет вытянутую прямоугольную форму, за старыми ширмами скрыт санузел и гардеробная.
Чтобы визуально расширить границы квартиры, в первую очередь, были снесены все перегородки. Таким образом авторам удалось создать ощущение плавного перетекания одного функционального пространства в другое. Для отделки использован белый цвет. В выборе концепции дизайна принято решение обратиться к уютному деревенскому стилю с элементами лофта.
Мы можем убедиться, что квартира меблирована исключительно предметами первой необходимости. Вся одежда спрятана за ширмой, где обустроена зона гардеробной. Хранение же всяких мелочей и аксессуаров – на подвесных полках, которых в этом доме немало. Авторами были также задействованы пространства под кроватью и диваном.
О жизни в густонаселенном Токио напоминают светильники и журнальные столики в индустриальном стиле. В целом же, авторам удалось привнести в интерьер ощущение спокойной и размеренной жизни. Использование дерева и натурального текстиля в обивке мебели, наличие комнатных растений, а также продуманное декорирование помогают создать непривычную для крупного города атмосферу.
Санузел не предполагает ничего необычного и экстраординарного, однако простота выполнения очаровывает. Скромная в размерах, но со вкусом оформленная ванная комната выдержана в едином стиле и правильно организована.
Больше фотографий этой квартиры вы можете увидеть на странице проекта.