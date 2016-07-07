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До и После: Интерьер студии в деревенском стиле

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Room402, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所
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Дизайн интерьера в японских квартирах бывает весьма далеким от нашего традиционного восприятия восточной культуры. Если раньше нам доводилось рассказывать своим читателям о самых ярких идеях планировки и строительства бетонных конструкций, дизайне интерьера в классическом японском стиле, то сегодня нам предстоит путешествие в самую обычную квартиру, которую обустраивали под стать современным стандартам . Давайте посмотрим, какие идеи дизайна интерьера удалось воплотить в жизнь уже полюбившимся нам специалистам из Страны восходящего солнца.

Старая песня о главном

Room402, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

Многоквартирный дом расположен в столице Японии и её центре. Старое здание представляет собой конструкцию из железобетона и дерева. Прежние интерьеры были охарактеризованы дизайнером, как «сумеречные», и это прекрасно видно по фото. Общая площадь жилья – около 37 м кв. Особенностью является наличие крупных окон и прекрасное естественное освещение. Жилое пространство имеет вытянутую прямоугольную форму, за старыми ширмами скрыт санузел и гардеробная.

Концепция оформления

Room402, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

Чтобы визуально расширить границы квартиры, в первую очередь, были снесены все перегородки. Таким образом авторам удалось создать ощущение плавного перетекания одного функционального пространства в другое. Для отделки использован белый цвет. В выборе концепции дизайна принято решение обратиться к уютному деревенскому стилю с элементами лофта.

Комфорт на первом месте

Room402, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

Мы можем убедиться, что квартира меблирована исключительно предметами первой необходимости. Вся одежда спрятана за ширмой, где обустроена зона гардеробной. Хранение же всяких мелочей и аксессуаров – на подвесных полках, которых в этом доме немало. Авторами были также задействованы пространства под кроватью и диваном.

Уют и порядок

Room402, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

О жизни в густонаселенном Токио напоминают светильники и журнальные столики в индустриальном стиле. В целом же, авторам удалось привнести в интерьер ощущение спокойной и размеренной жизни. Использование дерева и натурального текстиля в обивке мебели, наличие комнатных растений, а также продуманное декорирование помогают создать непривычную для крупного города атмосферу.

Милый сердцу дом

Room402, こぢこぢ一級建築士事務所 こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所
こぢこぢ一級建築士事務所

Санузел не предполагает ничего необычного и экстраординарного, однако простота выполнения очаровывает. Скромная в размерах, но со вкусом оформленная ванная комната выдержана в едином стиле и правильно организована. 

Больше фотографий этой квартиры вы можете увидеть на странице проекта.

Проект дома 50 метров с двумя спальнями
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