Дом мечты в 70 метров за 1,1 млн. рублей!

Дом для каждого! Для любой семьи! Всего лишь за 1,1 млн рублей! С хорошей планировкой, красивым дизайном и в современном стиле! Студия HQ-DESIGN предлагает вам ознакомиться с проектом коттеджа площадью 70 кв. метров с максимумом открытого пространства в интерьерах и использованием площади на 100%. Дом построен из газоблока с утеплением и последующей отделкой декоративной штукатуркой.

Общая стоимость дома – 1 120 тыс. рублей. Данная цена ориентирована на дом без внутренней отделки. Данный проект создан для постройки в пригороде Саратова, где зимняя температура января нередко падает до -20 градусов, а иногда и до -30. В контексте статьи также использованы фотографии интерьеров ознакомительного характера с той же планировкой – то, что вы сможете сделать на основе такого дома, заказав дизайн-проект.