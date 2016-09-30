Дом мечты в 70 метров за 1,1 млн. рублей!

Дом для каждого! Для любой семьи! Всего лишь за 1,1 млн рублей! С хорошей планировкой, красивым дизайном и в современном стиле! Студия HQ-DESIGN предлагает вам ознакомиться с проектом коттеджа площадью 70 кв. метров с максимумом открытого пространства в интерьерах и использованием площади на 100%. Дом построен из газоблока с утеплением и последующей отделкой декоративной штукатуркой.
Общая стоимость дома – 1 120 тыс. рублей. Данная цена ориентирована на дом без внутренней отделки. Данный проект создан для постройки в пригороде Саратова, где зимняя температура января нередко падает до -20 градусов, а иногда и до -30. В контексте статьи также использованы фотографии интерьеров ознакомительного характера с той же планировкой – то, что вы сможете сделать на основе такого дома, заказав дизайн-проект.
Общий облик этого дома говорит не только о его доступности и простоте, но и о приверженности последним модным дизайнерским тенденциям. В нем есть панорамные окна в пол в нескольких комнатах дома, удобное крыльцо, удачная планировка и, что наиболее важно, любовь к простым и бюджетным решениям.
Удивительная доступность дома с общей стоимостью в 1,1 млн рублей позволяет надеяться, что такой дом сможет стать прекрасным вложением для многих молодых семей. Данная сумма не является окончательной для проекта с дизайном интерьера, мебелью и декором, но все же позволяет оценить возможности этого коттеджа по заслугам.
Общий облик этого дома говорит не только о его доступности и простоте, но и о приверженности последним модным дизайнерским тенденциям. В нем есть панорамные окна в пол в нескольких комнатах дома, удобное крыльцо, удачная планировка и, что наиболее важно, любовь к простым и бюджетным решениям.
Удивительная доступность дома с общей стоимостью в 1,1 млн рублей позволяет надеяться, что такой дом сможет стать прекрасным вложением для многих молодых семей. Данная сумма не является окончательной для проекта с дизайном интерьера, мебелью и декором, но все же позволяет оценить возможности этого коттеджа по заслугам.
Дом состоит из трех комнат, самая большая из них имеет площадь в 27 кв. метров, в ней расположена кухня, столовая и гостиная. Здесь отлично поместится современный гарнитур, большой диван и столовая группа на 4-6 человек. Заметьте, что в этой комнате четыре окна и все из них – от пола до потолка!
Такой формат остекления позволяет реализовать идею современного жилья даже на маленькой площади. Залитые солнцем комнаты шикарно смотрятся, воплощают все мечты о позитивном и красивом интерьере и позволяют растить детей с любовью к окружающему миру.
Площадь спален – 10,5 и 12,5 кв. метров, что отлично подходит для семьи с 1-2 детьми. В спальне, в нише слева от входной двери образуется роскошная гардеробная размером 60x300 см! Здесь может стоять или огромный шкаф-купе, либо быть реализована идея домашнего кинотеатра напротив кровати.
Также в доме есть прихожая со встроенным шкафом, тепловой узел (топочная), ванная комната с ванной чашей и унитазом и отдельный гостевой туалет. Такой набор позволяет с комфортом жить вчетвером!
В данном случае мы примеряем гипотетический дизайн интерьера на проект этого дома. Дизайн интерьера гостиной выполнен той же фирмой, поэтому вы без проблем можете заказать именно такой и для данного коттеджа. В гостиной тоже есть окно, но меньшего размера, а габариты ее идентичны той, что на плане.
Под такой проект коттеджа отлично подойдет нейтральная цветовая гамма с парой ярких оттенков (как здесь – бирюзовым и мятным), а также интерьеры в стиле модерн.
Если вы вспомните о той гардеробной, что мы обсуждали на плане главной спальни, то увидите здесь решение в виде домашнего кинотеатра. Правда, главная спальня в коттедже примерно на 4 кв. метра больше этой, что тем не менее, отлично показывает возможности дизайна интерьера в современном стиле для спальни.
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