Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом мечты в 70 метров за 1,1 млн. рублей!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design
Loading admin actions …

Дом для каждого! Для любой семьи! Всего лишь за 1,1 млн рублей! С хорошей планировкой, красивым дизайном и в современном стиле! Студия HQ-DESIGN предлагает вам ознакомиться с проектом коттеджа площадью 70 кв. метров с максимумом открытого пространства в интерьерах и использованием площади на 100%. Дом построен из газоблока с утеплением и последующей отделкой декоративной штукатуркой.

Общая стоимость дома – 1 120 тыс. рублей. Данная цена ориентирована на дом без внутренней отделки. Данный проект создан для постройки в пригороде Саратова, где зимняя температура января нередко падает до -20 градусов, а иногда и до -30. В контексте статьи также использованы фотографии интерьеров ознакомительного характера с той же планировкой – то, что вы сможете сделать на основе такого дома, заказав дизайн-проект.

​Концепт и комбинация

Вид 1 hq-design коттедж,частный дом,дизайн фасадов,дом из контейнеров,экстерьер,совеременный стиль,планировка
hq-design

Вид 1

hq-design
hq-design
hq-design

Общий облик этого дома говорит не только о его доступности и простоте, но и о приверженности последним модным дизайнерским тенденциям. В нем есть панорамные окна в пол в нескольких комнатах дома, удобное крыльцо, удачная планировка и, что наиболее важно, любовь к простым и бюджетным решениям.

Удивительная доступность дома с общей стоимостью в 1,1 млн рублей позволяет надеяться, что такой дом сможет стать прекрасным вложением для многих молодых семей. Данная сумма не является окончательной для проекта с дизайном интерьера, мебелью и декором, но все же позволяет оценить возможности этого коттеджа по заслугам.

​Концепт и комбинация

Вид 2 hq-design коттедж,частный дом,дизайн фасадов,экстерьер,дом из контейнеров,современный стиль,планировка
hq-design

Вид 2

hq-design
hq-design
hq-design

Общий облик этого дома говорит не только о его доступности и простоте, но и о приверженности последним модным дизайнерским тенденциям. В нем есть панорамные окна в пол в нескольких комнатах дома, удобное крыльцо, удачная планировка и, что наиболее важно, любовь к простым и бюджетным решениям.

Удивительная доступность дома с общей стоимостью в 1,1 млн рублей позволяет надеяться, что такой дом сможет стать прекрасным вложением для многих молодых семей. Данная сумма не является окончательной для проекта с дизайном интерьера, мебелью и декором, но все же позволяет оценить возможности этого коттеджа по заслугам.

​Планировка

Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле, hq-design hq-design коттедж,частный дом,дизайн фасадов,дом из контейнеров,экстерьер,современный стиль,планировка
hq-design

Коттедж на 70 кв.м. в современном стиле

hq-design
hq-design
hq-design

Дом состоит из трех комнат, самая большая из них имеет площадь в 27 кв. метров, в ней расположена кухня, столовая и гостиная. Здесь отлично поместится современный гарнитур, большой диван и столовая группа на 4-6 человек. Заметьте, что в этой комнате четыре окна и все из них – от пола до потолка!

Такой формат остекления позволяет реализовать идею современного жилья даже на маленькой площади. Залитые солнцем комнаты шикарно смотрятся, воплощают все мечты о позитивном и красивом интерьере и позволяют растить детей с любовью к окружающему миру.

Площадь спален – 10,5 и 12,5 кв. метров, что отлично подходит для семьи с 1-2 детьми. В спальне, в нише слева от входной двери образуется роскошная гардеробная размером 60x300 см! Здесь может стоять или огромный шкаф-купе, либо быть реализована идея домашнего кинотеатра напротив кровати.

Также в доме есть прихожая со встроенным шкафом, тепловой узел (топочная), ванная комната с ванной чашей и унитазом и отдельный гостевой туалет. Такой набор позволяет с комфортом жить вчетвером!

Дизайн гостиной

гостиная hq-design Гостиная в стиле модерн гостиная,дизайн интерьера
hq-design

гостиная

hq-design
hq-design
hq-design

В данном случае мы примеряем гипотетический дизайн интерьера на проект этого дома. Дизайн интерьера гостиной выполнен той же фирмой, поэтому вы без проблем можете заказать именно такой и для данного коттеджа. В гостиной тоже есть окно, но меньшего размера, а габариты ее идентичны той, что на плане.

Под такой проект коттеджа отлично подойдет нейтральная цветовая гамма с парой ярких оттенков (как здесь – бирюзовым и мятным), а также интерьеры в стиле модерн.

Дизайн главной спальни

спальня hq-design Спальня в стиле модерн спальня,дизайн нтерьера
hq-design

спальня

hq-design
hq-design
hq-design

Если вы вспомните о той гардеробной, что мы обсуждали на плане главной спальни, то увидите здесь решение в виде домашнего кинотеатра. Правда, главная спальня в коттедже примерно на 4 кв. метра больше этой, что тем не менее, отлично показывает возможности дизайна интерьера в современном стиле для спальни.

Далее на homify:

— Русская мечта для пригорода за 3,2 млн рублей!;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Лучшие ремонты гостиных комнат
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо