Кирпичный коттедж в стиле лофт

Половина нашего мира верит, что человек произошел не от обезьяны, а сотворен из глины и не просто из глины, а именно из красной. Это бы объяснило, почему при таком обилии современных материалов многие из нас по-прежнему стремятся построить себе дом из красного кирпича или хотя бы сделать из него облицовку.
История знает немало примеров кирпичных строений, простоявших многие века. Профессионализм каменщиков и архитекторов прошлого не может не восхищать. Именно поэтому столь многие берутся за сложнейшие реконструкции или же строят новый дом, используя проверенные технологии кирпичной кладки.
Сегодня мы представляем вам два невероятных коттеджа, полностью построенных из кирпича. Мы увидели их на homify благодаря фотографам из SONJA SPECK FOTOGRAFIE, которые смогли передать уникальную атмосферу как внутри, так и снаружи.
Фасад из красного кирпича удивительно гармонирует с огромными окнами в черных рамах и дверью с арочным сводом. Все это дополнено винтовой лестницей на боковом фасаде с брутальным железным обрамлением. Вечером некоторая драматичность образа подчеркивается подсветкой, которая еще эффектнее проявляет текстуру кладки. Съемка ведется прямо от стены второго дома. Между ними – просторная деревянная терраса.
Атмосфера в стиле лофт ничуть не мешает созданию уютного пространства. Принося еще больше простора и солнечного света, чем решается дать модерн или даже минимализм, она освобождает дом от бесчисленных элементов декора, требующих постоянной заботы. В люксовом варианте, как здесь, это дополнено качественными материалами отделки пола, мебелью от именитых брендов и высокотехнологичной начинкой типа системы тотального климат-контроля или дизайнерским камином.
На кухне нас встречает более традиционный индастриал – стальная мебель, кирпичная кладка и высокие окна в черных рамах. Остров в центре комнаты кажется какой-то промышленной, но все же невероятно роскошной установкой. Но все это меняется, когда начинается процесс готовки. Яркие овощи и фрукты, люди и домашние питомцы оживляют интерьер и превращают его в почти обычную кухню в почти обычном доме.
Функциональность пространства обеспечена модулем хранения до потолка. В него же встроена техника. Матовый графитовый оттенок, в дополнение к полу, покрытому паркетной доской бледно-медового цвета, немного смягчает общую брутальность пространства.
Лестницы решено было сделать классическими деревянными. Отполированные резные элементы очень приятны на ощупь и безопасны для детей, в отличие от железных лестниц истинного лофта. Днем пространство освещено солнцем из огромных окон, а вечером за дело берется подсветка.
Открытая планировка кухни гостиной несет огромное количество бонусов, начиная от визуального простора и заканчивая удобством при проведение праздников с многочисленными друзьями и родственниками. Да и собачкам владельцев дома живется здесь очень даже неплохо.
Лаконичный дизайн внешнего пространства обусловлен стилистикой строений. Пышноцветущие кусты роз или гортензий были бы здесь не совсем уместны. А вот ритмичные посадки невысоких кустиков разных видов вполне соответствуют энергетике домов. Дорожки покрыты стильными матовыми плитами крупного формата, а пространство террасы представлено термодоской.
Этот дом ощущается немного другим. Полностью повторяя главные элементы экстерьера первого строения, в дополнение он может похвастаться невероятным остеклением для лестничного холла. И если первый дом задуман уютно-классическим в стиле лофт, то здесь определяющей кажется некоторая обезличенность модерна, что безусловно подходит для домашнего офиса, которым он и является.
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