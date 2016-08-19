Кирпичный коттедж в стиле лофт

Половина нашего мира верит, что человек произошел не от обезьяны, а сотворен из глины и не просто из глины, а именно из красной. Это бы объяснило, почему при таком обилии современных материалов многие из нас по-прежнему стремятся построить себе дом из красного кирпича или хотя бы сделать из него облицовку.

История знает немало примеров кирпичных строений, простоявших многие века. Профессионализм каменщиков и архитекторов прошлого не может не восхищать. Именно поэтому столь многие берутся за сложнейшие реконструкции или же строят новый дом, используя проверенные технологии кирпичной кладки.

Сегодня мы представляем вам два невероятных коттеджа, полностью построенных из кирпича. Мы увидели их на homify благодаря фотографам из SONJA SPECK FOTOGRAFIE, которые смогли передать уникальную атмосферу как внутри, так и снаружи.