До и После: Перепланировка старой квартиры

Старая квартира в старом доме… Знакомая история? 80 кв. метров в историческом центре с высокими потолками и окнами казались не пригодными для жизни ни сегодня, ни завтра. Правда, архитекторы из студии LEGARREC-ARCHITECTURES решили не опускать руки и благодаря инвесторам восстановили былую славу этих апартаментов в современном эклектичном стиле.

Понаблюдать за преобразованиями вы сможете вместе с нами по ходу статьи, увидев, какие чудеса творит перепланировка со старым фондом, а модульная мебель почти полностью скрывает наличие зон хранения!