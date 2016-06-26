До и После: Перепланировка старой квартиры

Старая квартира в старом доме… Знакомая история? 80 кв. метров в историческом центре с высокими потолками и окнами казались не пригодными для жизни ни сегодня, ни завтра. Правда, архитекторы из студии LEGARREC-ARCHITECTURES решили не опускать руки и благодаря инвесторам восстановили былую славу этих апартаментов в современном эклектичном стиле.
Понаблюдать за преобразованиями вы сможете вместе с нами по ходу статьи, увидев, какие чудеса творит перепланировка со старым фондом, а модульная мебель почти полностью скрывает наличие зон хранения!
«Теплые полы» в многоквартирном доме нельзя подключать к общей системе отопления, но для собственного комфорта можно использовать электрические, позволяющие подогреть пол, но не помещение.
В старых домах самая большая война идет за ровные стены, полы и потолки. Чтобы справиться с последней проблемой, в этом проекте полностью сняли старые потолки, обнажив деревянные межэтажные перекрытия, и смонтировали новые, на ровный алюминиевый профиль. В потолках будет организована красивая подсветка.
На месте оригинального камина с дымоходом, который давно заложили, чтобы обеспечить пожаробезопасность в районе, мы найдем новый биокамин, который дизайнерски оформлен в эклектичной манере. С обеих сторон камина появились мягкие пуфики для отдыха, рядом стоит диван, чуть дальше – TV-зона. Очень удобно для отдыха!
Современная отделка подразумевает штукатурку и покраску стен, ламинат на полу, выравнивание стен и монтаж подвесных потолков. Новые окна и двери прилагаются.
Использованная в данном случае модульная мебель для хранения позволила организовать много полезного пространства там, где для него, казалось бы, нет удобного местечка. Между модулями мы найдем картины, фотографии, открытые полки, TV, что скрашивают их вид.
За некоторыми из модулей прячутся радиаторы, за другими – хозяйственные отделения, без которых в быту невероятно сложно.
Объединение двух комнат в одну позволило организовать салон с тремя высокими дверьми и выходом на балконы в гостиной. Также здесь разместилась зона парадной столовой для друзей.
Встроенные сливы для унитаза, раковины, вмонтированный в потолок душ с эффектом тропического ливня и новая вентиляция стали основой нового проекта по дизайну интерьера ванной и туалетной комнат.
Цветовая гамма была создана на основе вдохновляющих интерьеров бутик-отелей. Два тона плитки под камень и темная деревянная мебель с имитацией ценной породы древесины и каменной столешницы выглядит здесь очень симпатично. Такие ванные комнаты вы легко можете встретить в бутик-отелях в Турции, Таиланде или США.
Дизайн спальни выполнен в богемной европейской манере с лаконичными деталями и декором. Здесь, как и в гостиной, присутствует балкон с коваными перилами. Высокие распашные двери в данном случае не доходят до пола – здесь стоит радиатор, закрывающий проход и создающий небольшой порог. Такой вариант удобен для тех, кто хочет иметь надежную защиту от сквозняка, используя деревянные рамы, но не хочет отказываться от крупноформатного остекления.
Так, эта квартира площадью 80 кв. метров, которая раньше имела 3 спальни и крохотную кухню, теперь имеет 1 спальню, салон с гостиной и просторную, даже по современным стандартам, кухню. Вы можете рассчитывать на то, что подобные приемы помогут и вам обустроить место для жизни в квартире старого фонда. Дом, в котором находится эта квартира, например, построен еще в начале 20-ого века!
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