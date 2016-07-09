​TOП – 12 стилей для дизайна прихожей

Прихожая позволяет нам создать определенное настроение на входе в дом. То, как она выглядит, очень сильно влияет на наше восприятие не только собственного дома, но и самих себя.
Прихожая должна либо вдохновлять вас, показывать вам то, как много вы уже добились и сколько вас еще ждет впереди, либо радовать любимым стилем в дизайне интерьера и позволять вам войти в собственную зону комфорта.
Яркие контрасты Африки, перламутровые переливы марокканского стиля или лаконичность японского образа… Этнически ориентированная прихожая может потрясающим способом сказать гостям: «Добро пожаловать!».
Для того, чтобы выбрать подходящий облик, приемы и мебель, не обязательно углубляться в определенные стили и культуры. Просто подумайте об орнаментах, арабской мозаике, арках, произведениях искусства в национальной стилистике и купите то, что вам понравится!
Современный скандинавский стиль отлично подходит для дизайна маленькой прихожей. Используйте компактную белую мебель, пастельные или яркие акценты, простую белую отделку и вы получите очень удобную и светлую прихожую!
Синий и белый в дизайне прихожей отлично подходит для маленьких узких комнатах. Белого и светлого должно быть в пропорциях 5 к 1, тогда вы сможете создать атмосферу вечного греческого лета!
Яркий бразильяно с его визуальными, зеркальным и световыми эффектами делает любую прихожую похожей на роскошный холл! Имитация мрамора на полу, консольный столик в стиле параметрики, невидимые шкафы-купе – то, что нужно большинству эстетов с квартирой в новостройке.
Стиль кантри отлично подойдет для дизайна прихожей в частном загородном доме. Здесь следует использовать деревянную мебель с эффектом потертости или в вашей любимой цветовой гамме, добавить плетеных корзинок и красивого текстиля.
Оригинальная современная эклектика создается на основе удивительной мебели, скульптур, постеров и картин, нестандартных визуальных иллюзий. Чтобы создать ее на профессиональном уровне, вам нужен дизайнер интерьера.
Неоклассика позволяет в прихожей одновременно создать практичное пространство с невидимыми зонами хранения и обеспечить легкую буржуазную атмосферу. Особенно популярны в легкой классике приглушенные, пастельные, сероватые или бежевые оттенки.
Современный стиль поп-арт для оформления помещений часто используется на фоне лофта. Например, в этой стильной прихожей есть стены «под кирпич» и шкаф-купе с расстекловкой, как в настоящих чикагских лофтах!
Стиль гламурный шик является прекрасным вариантом для интерьера прихожей. Он очень практичен, позволяет использовать мелкий декор в удобной манере и делает каждый интерьер женственным и сказочным.
Потрясающее настроение создалось в этой прихожей благодаря этнической мебели. Вазы напоминают поделки ремесленника, консольный столик – глыбу камня, используемую как мебель. Тропические стили умеют создавать вокруг себя особенный мир, не похожий на город за окном, и тем самым обеспечивать эффект релакса.
А вот таким может быть в дизайне прихожей стиль ар-деко. Характерные зеркала, высокие плинтусы и мебель от пола до потолка позволяют полностью преобразить даже самую маленькую прихожую. Добавьте в такой интерьер дорогое кресло и люстру и вы получите весьма аристократичный интерьер!
Стиль лофт позволяет реализовать идею урбанистично-брутального пространства с эффектом винтажа. Лофт базируется на кирпичных стенах, черных железных акцентах, минималистичном декоре (зеркала, фотографии) и минимуме мебели.
Также популярно использование деревянных полов (с профессиональной имитацией или настоящих, из массива), больших и высоких дверей и окон, встроенной в потолок подсветки, отсутствие мебели в самой прихожей и наличие отдельной гардеробной.
Для тех, кто ищет гармонии:
— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;