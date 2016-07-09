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​TOП – 12 стилей для дизайна прихожей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дизайн интерьера квартиры в Казани, Студия Искандарова Студия Искандарова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Прихожая позволяет нам создать определенное настроение на входе в дом. То, как она выглядит, очень сильно влияет на наше восприятие не только собственного дома, но и самих себя.

Прихожая должна либо вдохновлять вас, показывать вам то, как много вы уже добились и сколько вас еще ждет впереди, либо радовать любимым стилем в дизайне интерьера и позволять вам войти в собственную зону комфорта.

​Этнический шик

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

Яркие контрасты Африки, перламутровые переливы марокканского стиля или лаконичность японского образа… Этнически ориентированная прихожая может потрясающим способом сказать гостям: «Добро пожаловать!».

Для того, чтобы выбрать подходящий облик, приемы и мебель, не обязательно углубляться в определенные стили и культуры. Просто подумайте об орнаментах, арабской мозаике, арках, произведениях искусства в национальной стилистике и купите то, что вам понравится!

​Скандинавский

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Современный скандинавский стиль отлично подходит для дизайна маленькой прихожей. Используйте компактную белую мебель, пастельные или яркие акценты, простую белую отделку и вы получите очень удобную и светлую прихожую!

​Греческий стровной

Mucor, MUEBLES MUCOR, S.L. MUEBLES MUCOR, S.L. Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
MUEBLES MUCOR, S.L.

MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.

Синий и белый в дизайне прихожей отлично подходит для маленьких узких комнатах. Белого и светлого должно быть в пропорциях 5 к 1, тогда вы сможете создать атмосферу вечного греческого лета!

​Бразильяно

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Яркий бразильяно с его визуальными, зеркальным и световыми эффектами делает любую прихожую похожей на роскошный холл! Имитация мрамора на полу, консольный столик в стиле параметрики, невидимые шкафы-купе – то, что нужно большинству эстетов с квартирой в новостройке.

​Кантри-шик

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

Стиль кантри отлично подойдет для дизайна прихожей в частном загородном доме. Здесь следует использовать деревянную мебель с эффектом потертости или в вашей любимой цветовой гамме, добавить плетеных корзинок и красивого текстиля.

​Современная эклектика

Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды Черный
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

Оригинальная современная эклектика создается на основе удивительной мебели, скульптур, постеров и картин, нестандартных визуальных иллюзий. Чтобы создать ее на профессиональном уровне, вам нужен дизайнер интерьера.

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​Легкая классика

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Алёна Демшинова

Бирюза и кружева

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

Неоклассика позволяет в прихожей одновременно создать практичное пространство с невидимыми зонами хранения и обеспечить легкую буржуазную атмосферу. Особенно популярны в легкой классике приглушенные, пастельные, сероватые или бежевые оттенки.

​Поп-арт

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Alexander Krivov

Квартира в стиле Loft

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Современный стиль поп-арт для оформления помещений часто используется на фоне лофта. Например, в этой стильной прихожей есть стены «под кирпич» и шкаф-купе с расстекловкой, как в настоящих чикагских лофтах!

​Гламурный шик

Перепланировка в 3х комнатной панельной чешке, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Your royal design

Перепланировка в 3х комнатной панельной чешке

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Стиль гламурный шик является прекрасным вариантом для интерьера прихожей. Он очень практичен, позволяет использовать мелкий декор в удобной манере и делает каждый интерьер женственным и сказочным.

​Тропический

Espacios ARCA, Marmoles ARCA Marmoles ARCA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Marmoles ARCA

Marmoles ARCA
Marmoles ARCA
Marmoles ARCA

Потрясающее настроение создалось в этой прихожей благодаря этнической мебели. Вазы напоминают поделки ремесленника, консольный столик – глыбу камня, используемую как мебель. Тропические стили умеют создавать вокруг себя особенный мир, не похожий на город за окном, и тем самым обеспечивать эффект релакса.

​Ар-деко

Холл Студия Искандарова Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия Искандарова

Холл

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

А вот таким может быть в дизайне прихожей стиль ар-деко. Характерные зеркала, высокие плинтусы и мебель от пола до потолка позволяют полностью преобразить даже самую маленькую прихожую. Добавьте в такой интерьер дорогое кресло и люстру и вы получите весьма аристократичный интерьер!

​Лофт

Innen-Und Aussenaufnahmen einer Villa im Privatgebrauch, SONJA SPECK FOTOGRAFIE SONJA SPECK FOTOGRAFIE Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

Стиль лофт позволяет реализовать идею урбанистично-брутального пространства с эффектом винтажа. Лофт базируется на кирпичных стенах, черных железных акцентах, минималистичном декоре (зеркала, фотографии) и минимуме мебели.

Также популярно использование деревянных полов (с профессиональной имитацией или настоящих, из массива), больших и высоких дверей и окон, встроенной в потолок подсветки, отсутствие мебели в самой прихожей и наличие отдельной гардеробной.

Для тех, кто ищет гармонии:

— Шикарные ванные комнаты в стиле SPA;

— Кухни мечты: найди свою.

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