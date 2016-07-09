​TOП – 12 стилей для дизайна прихожей

Прихожая позволяет нам создать определенное настроение на входе в дом. То, как она выглядит, очень сильно влияет на наше восприятие не только собственного дома, но и самих себя.

Прихожая должна либо вдохновлять вас, показывать вам то, как много вы уже добились и сколько вас еще ждет впереди, либо радовать любимым стилем в дизайне интерьера и позволять вам войти в собственную зону комфорта.