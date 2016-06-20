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TOП-12 идей дизайна в стиле рустик для дачи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
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12 элементов вашей дачи, оформленные в стиле рустик, способны создать атмосферное место для летней жизни и отдыха! Всего лишь 12 шагов – и вы уже у своей мечты, позволяющей вам не только с комфортом проводить время на даче, но и наслаждаться каждой минутой!

Воплотите поэтапно все 12 шагов, оформите все по правилам и вы получите дачу в стиле рустик всего за 1-2 сезона!

​Фасады и кровля

homify Веранда и терраса в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Оформление фасадов дачи в стиле рустик является очень важным этапом. Он позволяет задать нужную атмосферу для всего проекта. Очень важно правильно выбрать цвет и материал фасадов, чтобы затем вы смогли вокруг данного образа собирать мозаику дачи вашей мечты.

Существуют три самых удобных варианта отделки. Первый – штукатурка, второй – сайдинг, третий – вагонка. Штукатурка лучше всего подходит к стилю шале, сайдинг – к стилю коастал, американскому кантри, провансу, вагонка – к голландскому рустику, как на фотографии выше. 

К стилю шале следует также добавить ставни на окнах и кашпо под ними. В коастале следует выдержать бело-голубую цветовую гамму с песочным фоном, в кантри все тона желтовато-коричневые, в провансе бледно-серый сливается с лавандой, а в традиционном голландском рустике все коричневое. 

К кровле следует подойти с особой придирчивостью. Лучше всего выбрать шоколадную или темно-коричневую кровлю, бежевую или фиолетовую. Красные, желтые, зеленые варианты кровли редко подходят под стиль рустик в идеале.

​Терраса и мебель для нее

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Вторым шагом будет оборудование террасы для отдыха с навесом. Вам нужно создать 1 или 2 зоны – для столовой и отдыха по типу гостиной. Для первой зоны нужна столовая группа на 4-8 персон, для второй – диванчик, лавочка, кушетка с матрасами или мебель в стиле патио.

Общая площадь террас (минимум) 14 кв. метров, в идеале для средней семьи (3-5 взрослых, 3-4 детей в трех поколениях) – около 26 кв. метров.

​Отделка интерьеров и окна

Skyfall Living Room Architectural Interiors + Superyacht Photographer Гостиная в скандинавском стиле
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Living Room

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Самый простой и популярный вариант отделки стен на даче – это оформление вагонкой. Он позволяет даже строительный вагончик (или морской контейнер) сделать красивой дачей. Правда, декоративная штукатурка стен и покраска их в бежевый оттенок (как на фотографии выше) позволит вам сделать интерьер более утонченным. К нему можно добавить красивый деревянный ламинат, окна, высокие плинтусы, деревянную мебель.

На современной даче в идеале должны быть одни распашные или двери-слайдеры с выходом на террасу и еще 3-4 небольших окна для кухни и спален.

​Планировка

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Открытая планировка кухни-столовой или даже кухни-гостиной сэкономит вам квадратные метры и сделает дачу гораздо более удобной. Используйте небольшие гарнитуры с фасадами «под дерево» в естественных, белых или современных тонах.

​Каминная зона

Light Grey Varnished Oak Quick-Step Стены и полПол и стены
Quick-Step

Light Grey Varnished Oak

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

Очень важен на даче в стиле рустик и камин. Вы можете выбрать кирпичную конструкцию или железную маленькую печь и расположить их между двумя спальнями или спальней и гостиной, чтобы в мае в тепле могло спать большее количество человек.

​Встроенные ниши

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Гостиная в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Красивые встроенные ниши позволят вам сделать дизайн дачи особенно шикарным. Стены ниши можно просто покрасить или создать зеркальную отделку.

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​Мебель для дачи

Спальная в стиле шале Шабалин Александр Спальня в стиле кантри Дерево Бежевый
Шабалин Александр

Спальная в стиле шале

Шабалин Александр
Шабалин Александр
Шабалин Александр

Самая красивая мебель для дачи в стиле рустик – американская. Стили винтаж и кантри отлично подходят для дачи со множеством деревянных элементов, смотрятся богато и изящно.

​Текстиль в дачном доме

Patina Oak Light White Quick-Step Стены и полПол и стены
Quick-Step

Patina Oak Light White

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

Красивый, новый, стильный текстиль в дачном доме позволяет с комфортом оставаться на даче на неделю или даже на месяц. Купите комплект полотенец из расчета 2 маленьких и 2 больших на человека, постельное белье по два комплекта на каждую кровать и кухонный текстиль.

Покраска вагонки и деревянной обшивки

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе, Ольга Куликовская-Эшби Ольга Куликовская-Эшби Детская комнатa в рустикальном стиле
Ольга Куликовская-Эшби

Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе

Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби
Ольга Куликовская-Эшби

С частичной или полной обшивкой деревом стен и потолка вы можете выбрать подходящие цвета для любого интерьера. Для взрослых подойдут приятные бежевые оттенки с акцентами из лавандового, бледно-розового и темно-коричневого. Для спален детей подойдут нежные пастельные, голубой, розовый, апельсиновый.

​Деревянная лестница

homify Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле Дерево
homify

homify
homify
homify

Деревянная лестница на даче в стиле рустик – практически правило. Добавьте к ней подсветку и вы увидите ее вечером в новом образе!

​Дизайн ванной комнаты в стиле рустик

Немного Скандинавии...немного шале... Elena Arsentyeva Ванная комната в скандинавском стиле Плитка Бежевый
Elena Arsentyeva

Немного Скандинавии… немного шале…

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

Ванная комната в стиле рустик на даче оформляется просто – используйте керамическую плитку «под дерево» и декоративные балки на потолке со встроенной подсветкой!

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