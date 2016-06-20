TOП-12 идей дизайна в стиле рустик для дачи

Оформление фасадов дачи в стиле рустик является очень важным этапом. Он позволяет задать нужную атмосферу для всего проекта. Очень важно правильно выбрать цвет и материал фасадов, чтобы затем вы смогли вокруг данного образа собирать мозаику дачи вашей мечты.

Существуют три самых удобных варианта отделки. Первый – штукатурка, второй – сайдинг, третий – вагонка. Штукатурка лучше всего подходит к стилю шале, сайдинг – к стилю коастал, американскому кантри, провансу, вагонка – к голландскому рустику, как на фотографии выше.

К стилю шале следует также добавить ставни на окнах и кашпо под ними. В коастале следует выдержать бело-голубую цветовую гамму с песочным фоном, в кантри все тона желтовато-коричневые, в провансе бледно-серый сливается с лавандой, а в традиционном голландском рустике все коричневое.

К кровле следует подойти с особой придирчивостью. Лучше всего выбрать шоколадную или темно-коричневую кровлю, бежевую или фиолетовую. Красные, желтые, зеленые варианты кровли редко подходят под стиль рустик в идеале.