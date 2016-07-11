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Дачный интерьер мечты своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Exquisa Laminate, Quick-Step Quick-Step Стены и полПол и стены
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Давайте вместе посмотрим на самые красивые и стильные идеи дачного интерьера вашей мечты! Найдем самые лучшие решения и подумаем о том, как воплотить их в жизнь в конкретно взятых реальных условиях!

11 интересных дизайнерских идей и множество элементов декора ждут вас в этой статье. Вы – на пути к самой красивой даче!

​Камин на даче

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Гостиная в стиле модерн
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Эта потрясающая гостиная может похвастаться не только расположением в доме, построенном из оцилиндрованного бруса, но и красивым камином, панорамным остеклением и высокими потолками. Отсутствие чердачных перекрытий позволило увеличить высоту и создать потрясающий формат остекления с видом на холмы.

Камин – главный центр композиции, он является потрясающим дополнением любого загородного дома!

​Спальня на мансарде

Carte da parati e tessuti d'arredamento Sanderson e Morris, B&B Distribuzione B&B Distribuzione Спальная комната Аксессуары и декор
B&amp;B Distribuzione

B&B Distribuzione
B&amp;B Distribuzione
B&B Distribuzione

Маленькая спальня на мансарде с низким потолком – вовсе не приговор, как принято считать! Используйте обои с цветочным, нежным пастельным рисунком, белую мебель, добавьте маленькое окно со шторами или ставнями и покрасьте вагонку в белый цвет – и все у вас получится!

​Кухня в стиле прованс

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Красивая кухня в стиле прованс даже самого маленького размера – настоящее счастье на даче! Удобная и стильная, с духовкой, плитой, раковиной и встроенным холодильником, она будет предметом для зависти всех соседей!

В принципе, любая новая кухня будет прекрасным дополнением к дачному домику! А модели в стиле модерн в мини-варианте (2,2 метра) есть в продаже стоимостью от 10 тыс. рублей.

​Отсутствие чердачных перекрытий

homify Веранда и терраса в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Если вы хотите сделать вашу дачу более современной и красивой, подумайте о демонтаже чердачных перекрытий. Очень удобно, если вы к тому же хотите поменять кровлю, новой легче сделать красивую отделку с внутренней стороны. А еще такую крышу лучше утеплить, если вы привыкли ночевать на даче начиная с апреля, а не с июня.

​Оформление потолка вагонкой

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Столовая комната в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Любую дачу можно сделать более красивой! Вагонка является универсальным материалом для того, чтобы привести дачный интерьер в порядок. Главное, если вы не хотите столкнуться с проблемой слишком яркой и тесной комнаты, выбирать краску бледную, с бледным розовым или сиреневым отливом, а не рыжую.

​Маленькая ванная в деревянном доме

Carte da parati e tessuti d'arredamento Sanderson e Morris, B&B Distribuzione B&B Distribuzione Ванная комнатаДекор
B&amp;B Distribuzione

B&B Distribuzione
B&amp;B Distribuzione
B&B Distribuzione

Эта потрясающая маленькая ванная комната имеет деревянные полы, обои на стенах и отделку потолка вагонкой, что не мешает ей быть по-настоящему дизайнерской! Выбранная цветовая гамма на основе белого и розового отлично подходит для ванной комнаты на даче!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Сауна и хамам на даче

homify Спа в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Стильные сауна и хамам могут быть построены в формате отдельного домика. Вам потребуется от 30 кв. метров площади, чтобы хватило на комнату отдыха, душевую и туалетную комнату.

​Отделка старого деревянного дома

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Гостиная в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Старый деревянный дом можно отремонтировать так, что он будет прекрасным вариантом для летней дачи. Посмотрите на то, как выполнена отделка в данном проекте. Потолки оформлены вагонкой, сруб обнажен, подчищен и покрыт специальным раствором, а полы покрашены узором шахматкой. Новые окна и двери тоже являются важной частью проекта.

​Бассейн в беседке

homify Спа в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Можно создать мини-бассейн с неглубоким дном (около 70 см) для детей еще и под крышей беседки, чтобы дети могли купаться в любую погоду. Эта потрясающая идея может действительно вдохновить любого дачника!

Вам потребуется бетонная чаша для бассейна, отделка бассейна плиткой, моторчик для очищения воды, а также крыша и стены самой беседки с остеклением.

​Арочные своды для окон и дверей

Polar Oak Matt Quick-Step Стены и полПол и стены
Quick-Step

Polar Oak Matt

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

Добавить очарования и средиземноморской красоты на даче поможет веранда с арочными сводами и колоннами, арочные окна или двери или просто проходные арки в коридоре на даче.

​Новая традиционная веранда

Ceramic Light Quick-Step Стены и полПол и стены
Quick-Step

Ceramic Light

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

Ремонт старой веранды или постройка новой – это всегда предвкушение сбывшейся мечты! Солнечная комната, полностью залитая светом, в которой можно поставить диванчик с телевизором или организовать кухню, всегда поднимает настроение!

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Возможно ли построить бассейн на террасе?
А вам понравились эти дачные фотографии?

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