Дачный интерьер мечты своими руками

Давайте вместе посмотрим на самые красивые и стильные идеи дачного интерьера вашей мечты! Найдем самые лучшие решения и подумаем о том, как воплотить их в жизнь в конкретно взятых реальных условиях!
11 интересных дизайнерских идей и множество элементов декора ждут вас в этой статье. Вы – на пути к самой красивой даче!
Эта потрясающая гостиная может похвастаться не только расположением в доме, построенном из оцилиндрованного бруса, но и красивым камином, панорамным остеклением и высокими потолками. Отсутствие чердачных перекрытий позволило увеличить высоту и создать потрясающий формат остекления с видом на холмы.
Камин – главный центр композиции, он является потрясающим дополнением любого загородного дома!
Маленькая спальня на мансарде с низким потолком – вовсе не приговор, как принято считать! Используйте обои с цветочным, нежным пастельным рисунком, белую мебель, добавьте маленькое окно со шторами или ставнями и покрасьте вагонку в белый цвет – и все у вас получится!
Красивая кухня в стиле прованс даже самого маленького размера – настоящее счастье на даче! Удобная и стильная, с духовкой, плитой, раковиной и встроенным холодильником, она будет предметом для зависти всех соседей!
В принципе, любая новая кухня будет прекрасным дополнением к дачному домику! А модели в стиле модерн в мини-варианте (2,2 метра) есть в продаже стоимостью от 10 тыс. рублей.
Если вы хотите сделать вашу дачу более современной и красивой, подумайте о демонтаже чердачных перекрытий. Очень удобно, если вы к тому же хотите поменять кровлю, новой легче сделать красивую отделку с внутренней стороны. А еще такую крышу лучше утеплить, если вы привыкли ночевать на даче начиная с апреля, а не с июня.
Любую дачу можно сделать более красивой! Вагонка является универсальным материалом для того, чтобы привести дачный интерьер в порядок. Главное, если вы не хотите столкнуться с проблемой слишком яркой и тесной комнаты, выбирать краску бледную, с бледным розовым или сиреневым отливом, а не рыжую.
Эта потрясающая маленькая ванная комната имеет деревянные полы, обои на стенах и отделку потолка вагонкой, что не мешает ей быть по-настоящему дизайнерской! Выбранная цветовая гамма на основе белого и розового отлично подходит для ванной комнаты на даче!
Стильные сауна и хамам могут быть построены в формате отдельного домика. Вам потребуется от 30 кв. метров площади, чтобы хватило на комнату отдыха, душевую и туалетную комнату.
Старый деревянный дом можно отремонтировать так, что он будет прекрасным вариантом для летней дачи. Посмотрите на то, как выполнена отделка в данном проекте. Потолки оформлены вагонкой, сруб обнажен, подчищен и покрыт специальным раствором, а полы покрашены узором шахматкой. Новые окна и двери тоже являются важной частью проекта.
Можно создать мини-бассейн с неглубоким дном (около 70 см) для детей еще и под крышей беседки, чтобы дети могли купаться в любую погоду. Эта потрясающая идея может действительно вдохновить любого дачника!
Вам потребуется бетонная чаша для бассейна, отделка бассейна плиткой, моторчик для очищения воды, а также крыша и стены самой беседки с остеклением.
Добавить очарования и средиземноморской красоты на даче поможет веранда с арочными сводами и колоннами, арочные окна или двери или просто проходные арки в коридоре на даче.
Ремонт старой веранды или постройка новой – это всегда предвкушение сбывшейся мечты! Солнечная комната, полностью залитая светом, в которой можно поставить диванчик с телевизором или организовать кухню, всегда поднимает настроение!
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