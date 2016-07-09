Самые красивые дачные домики

Мы собрали для вас самые потрясающие проекты дачных домиков от архитекторов homify, которые стараются сделать нашу дачную жизнь как можно более практичной и эстетичной!
Давайте найдем тот вариант, который вам больше всего понравится! Возможно, вы даже сможете использовать некоторые идеи в дизайне и декоре собственной дачи или при ее строительстве!
Такой домик-мечта собирает в себе лучшие качества современного дома – доступность и стабильность, современный вид и панорамное остекление, практичную отделку и модный интерьер. Кроме того, он прекрасно показывает нам, что даже небольшой по площади домик может сделать жизнь одной семьи практически идеальной!
Стиль шале для дизайна дачи идеально подходит для любого типа домов – из блока, кирпича, бруса, сруба. Стиль шале основан на отделке вагонкой или деревянных внешних стенах, балкончиках с деревянными перилами, а также окнах с квадратной расстекловкой, ставнями и кашпо под подоконником. Важной является и крыша, края которой слегка нависают над домиком.
Из кирпича дачи получатся основательные, массивные и теплые. Здесь можно решиться на любой тип планировки, включая самые нестандартные. Кроме того строительство из кирпича понятно и можно осилить своими руками. А на мансарде этой дачи организована большая спальня, неотапливаемая.
Оцилиндрованное бревно является прекрасным материалом для строительства новой дачи. Такой маленький домик может быть возведен всего лишь за 1-2 месяца, что само по себе является чудом!
Стили шале, кантри, рустик и прованс отлично подойдут под такой материал строительства и технологию – различия будут в цветовой гамме, декоре, окнах и дверях.
Еще одна красивая дача в стиле шале выполнена в светлой цветовой гамме. Она выглядит идеальной для умеренного климата, имеет две спальни по 7-8 кв. метров на первом и втором этаже и выглядит очень красиво!
Дачу из блоков построить легче всего – материал тяжелый, но зато стройка идет очень быстро и просто. Оформить фасады в таком случае можно штукатуркой с покраской, вагонкой, сайдингом, различными декоративными панелями, декоративным камнем, блокхаусом.
Эта дача из блоков смотрится очень симпатично с белыми окнами и распашными дверьми с выходом на площадку. Она имеет одну спальню (справа) и кухню-гостиную (слева), а также ванную комнату и идеальна для простой жизни на природе.
Этот симпатичный домик построен в скандинавском стиле и является очень атмосферным примером того, как дом из SIP-панелей может быть красиво декорирован в любом стиле!
Профилированный брус – достаточно бюджетный вариант для строительства дачи. Добавьте к нему удобную планировку, хорошую ванную комнату и кухню и вы получите рецепт дачи мечты!
50 кв. метров чистого удовольствия и современного дизайна возле виноградников – то, что мы можем вам предложить как альтернативу традиционному дачному дому.
Общая площадь такого дома – около 60 кв. метров, где 40 кв. метров занимает первый этаж, а 20 – две спальни на втором этаже. В такой даче лучше всего сделать лишь одну душевую-туалетную комнату внизу, а также реализовать идею открытой планировки для кухни-гостиной.
Купив старый деревенский домик, приведя его в порядок, отремонтировав и наладив все системы коммуникаций, вы можете наслаждаться жизнью на природе за сравнительно небольшую сумму. Дополнив такой проект модной мебелью, бассейном, современным эклектичным дизайном интерьера, вы сможете и вовсе подарить сказочное лето себе, своим детям и внукам.
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