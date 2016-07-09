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Самые красивые дачные домики

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
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Мы собрали для вас самые потрясающие проекты дачных домиков от архитекторов homify, которые стараются сделать нашу дачную жизнь как можно более практичной и эстетичной!

Давайте найдем тот вариант, который вам больше всего понравится! Возможно, вы даже сможете использовать некоторые идеи в дизайне и декоре собственной дачи или при ее строительстве!

Маленький, но удаленький

PROJEKT DOMU LILA ECONOMIC , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Такой домик-мечта собирает в себе лучшие качества современного дома – доступность и стабильность, современный вид и панорамное остекление, практичную отделку и модный интерьер. Кроме того, он прекрасно показывает нам, что даже небольшой по площади домик может сделать жизнь одной семьи практически идеальной!

​Дача в стиле шале

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Стиль шале для дизайна дачи идеально подходит для любого типа домов – из блока, кирпича, бруса, сруба. Стиль шале основан на отделке вагонкой или деревянных внешних стенах, балкончиках с деревянными перилами, а также окнах с квадратной расстекловкой, ставнями и кашпо под подоконником. Важной является и крыша, края которой слегка нависают над домиком.

​Дачный домик из кирпича

Sommerhaus mit neuem Dachgeschoss, Andreßen Architekten Andreßen Architekten Дома в скандинавском стиле
Andreßen Architekten

Andreßen Architekten
Andreßen Architekten
Andreßen Architekten

Из кирпича дачи получатся основательные, массивные и теплые. Здесь можно решиться на любой тип планировки, включая самые нестандартные. Кроме того строительство из кирпича понятно и можно осилить своими руками. А на мансарде этой дачи организована большая спальня, неотапливаемая.

​Дача из оцилиндрованного бревна

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Оцилиндрованное бревно является прекрасным материалом для строительства новой дачи. Такой маленький домик может быть возведен всего лишь за 1-2 месяца, что само по себе является чудом!

Стили шале, кантри, рустик и прованс отлично подойдут под такой материал строительства и технологию – различия будут в цветовой гамме, декоре, окнах и дверях.

​Дача в стиле шале

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Еще одна красивая дача в стиле шале выполнена в светлой цветовой гамме. Она выглядит идеальной для умеренного климата, имеет две спальни по 7-8 кв. метров на первом и втором этаже и выглядит очень красиво!

​Дача из блоков

One Bedroom Wee House Patio The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Patio

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Дачу из блоков построить легче всего – материал тяжелый, но зато стройка идет очень быстро и просто. Оформить фасады в таком случае можно штукатуркой с покраской, вагонкой, сайдингом, различными декоративными панелями, декоративным камнем, блокхаусом.

Эта дача из блоков смотрится очень симпатично с белыми окнами и распашными дверьми с выходом на площадку. Она имеет одну спальню (справа) и кухню-гостиную (слева), а также ванную комнату и идеальна для простой жизни на природе.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дача из SIP-панелей

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Этот симпатичный домик построен в скандинавском стиле и является очень атмосферным примером того, как дом из SIP-панелей может быть красиво декорирован в любом стиле!

​Дача из профилированного бруса

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Классический
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Профилированный брус – достаточно бюджетный вариант для строительства дачи. Добавьте к нему удобную планировку, хорошую ванную комнату и кухню и вы получите рецепт дачи мечты!

​Дача в стиле минимализм

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Дома в стиле минимализм
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

50 кв. метров чистого удовольствия и современного дизайна возле виноградников – то, что мы можем вам предложить как альтернативу традиционному дачному дому.

​Маленькая дача в два этажа

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Столовая комната в стиле модерн
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Общая площадь такого дома – около 60 кв. метров, где 40 кв. метров занимает первый этаж, а 20 – две спальни на втором этаже. В такой даче лучше всего сделать лишь одну душевую-туалетную комнату внизу, а также реализовать идею открытой планировки для кухни-гостиной.

​Дача из деревенского домика

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Купив старый деревенский домик, приведя его в порядок, отремонтировав и наладив все системы коммуникаций, вы можете наслаждаться жизнью на природе за сравнительно небольшую сумму. Дополнив такой проект модной мебелью, бассейном, современным эклектичным дизайном интерьера, вы сможете и вовсе подарить сказочное лето себе, своим детям и внукам.

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