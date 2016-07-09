Самые красивые дачные домики

Мы собрали для вас самые потрясающие проекты дачных домиков от архитекторов homify, которые стараются сделать нашу дачную жизнь как можно более практичной и эстетичной!

Давайте найдем тот вариант, который вам больше всего понравится! Возможно, вы даже сможете использовать некоторые идеи в дизайне и декоре собственной дачи или при ее строительстве!