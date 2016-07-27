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Красивый семейный дом на холме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
VALLEY PEARL, DREER2 DREER2 Спа в стиле модерн Дерево
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Этот большой дом расположен на холме с видом на горную долину. Студия архитектуры DREER2 спроектировала его таким образом, чтобы в нем чувствовалась живописная атмосфера гор и леса даже в интерьерах.

Интересное расположение первого этажа, внутренний дворик с бассейном и панорамное остекление помогает ей в этом, а удивительные интерьеры напоминают классические холлы французского музея или квартиры-галереи в Париже! Удивительно!

​Проект и планировка

VALLEY PEARL, DREER2 DREER2 Дома в стиле модерн
DREER2

DREER2
DREER2
DREER2

Необычная планировка этого дома рассчитана на реализацию идеи внутреннего дворика на участке с большим уклоном. Так, первый этаж дома представляет собой квадрат с двориком посередине, а второй наполовину продолжает его формы комнатами, а наполовину – террасой для прогулок с бортиками.

Сам проект основан на современных представлениях об идеальном доме, как о мире, в котором все течет именно по вашим правилам. Таким образом, кольцевая планировка с внутренним двориком, шикарная планировка комнат и очень интересная атмосфера в доме позволяет на современный лад реализовать мечту о дворце!

​Вид с участка

VALLEY PEARL, DREER2 DREER2 Дома в стиле модерн
DREER2

DREER2
DREER2
DREER2

Панорамное остекление в данном проекте является практически основополагающей стратегией успеха. В каждой комнате мы найдем окна от пола до потолка (которые могут к тому же открываться) плюс стеклянные экраны безопасности, практически невидимые глазу.

А еще в доме есть несколько террас, внутренний дворик, зимний сад с потрясающим остеклением, который видно на фотографии выше с участка. Сад в традиционном смысле – с декоративными кустарниками, клумбами и деревьями – здесь отсутствует. Весь участок заполнен газонной травой высшего качества в смеси с луговыми травами и старыми деревьями.

​Внутренний дворик с бассейном

VALLEY PEARL, DREER2 DREER2 Спа в стиле модерн Дерево
DREER2

DREER2
DREER2
DREER2

Шикарный внутренний дворик выглядит как американская сказка в стиле шингл на побережье! И правда, отделка деревянной черепицей фасадов нестандартна, она больше характерна для США и чаще всего использовалась для домиков на побережье.

Современный бассейн в брутальном обрамлении напоминает лагуну в тени тропического леса, он выглядит как мираж!

Галерея над бассейном

VALLEY PEARL, DREER2 DREER2 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
DREER2

DREER2
DREER2
DREER2

Удивительные интерьеры основаны на классическом европейском чувстве эстетики. Мы уже упоминали, что комнаты здесь похожи на квартиру в Париже или Праге, но никак не на дом в горах!

Паркет «елочкой», антикварная мебель, развеска фотографий и картин по холлам и галереям вызывает острое ощущение сюрреалистичности происходящего.

На втором этаже мы найдем несколько спален, в том числе – главный мастер-сьют с гардеробной и ванной.

​Ванная комната на первом этаже

VALLEY PEARL, DREER2 DREER2 Ванная комната в стиле модерн
DREER2

DREER2
DREER2
DREER2

Удивительная ванная комната на первом этаже тоже является частью мастер-сьюта. Шикарный вид на внутренний дворик и бассейн, глянцевая мебель и зеркальная отделка стен выглядит просто потрясающе!

​Интересный подход

VALLEY PEARL, DREER2 DREER2 Бассейн в стиле модерн
DREER2

DREER2
DREER2
DREER2

Интересный подход к проектированию, расположению комнат, остеклению и дизайну интерьера в этом загородном доме позволил реализовать полностью оригинальный проект. Если вы ищите интересные и свежие идеи для собственного коттеджа, обратите внимание на четырех-модульное остекление, систему отопления на основе теплового насоса и «теплого пола», позволяющую избавиться от радиаторов, а также наличие внутреннего дворика с бассейном, на котором всегда царит атмосфера курорта.

Привлекает внимание и отделка фасадов. Стиль шингл в США, например, никогда не бывает столь современен и скорее похож на огромные голландские особняки, чем на коттеджи в стиле модерн. Здесь же именно строгие и прямые линии оформлены деревянной черепицей, что смотрится очень эклектично.

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