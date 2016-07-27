Красивый семейный дом на холме

Этот большой дом расположен на холме с видом на горную долину. Студия архитектуры DREER2 спроектировала его таким образом, чтобы в нем чувствовалась живописная атмосфера гор и леса даже в интерьерах.

Интересное расположение первого этажа, внутренний дворик с бассейном и панорамное остекление помогает ей в этом, а удивительные интерьеры напоминают классические холлы французского музея или квартиры-галереи в Париже! Удивительно!