Красивый семейный дом на холме

Этот большой дом расположен на холме с видом на горную долину. Студия архитектуры DREER2 спроектировала его таким образом, чтобы в нем чувствовалась живописная атмосфера гор и леса даже в интерьерах.
Интересное расположение первого этажа, внутренний дворик с бассейном и панорамное остекление помогает ей в этом, а удивительные интерьеры напоминают классические холлы французского музея или квартиры-галереи в Париже! Удивительно!
Необычная планировка этого дома рассчитана на реализацию идеи внутреннего дворика на участке с большим уклоном. Так, первый этаж дома представляет собой квадрат с двориком посередине, а второй наполовину продолжает его формы комнатами, а наполовину – террасой для прогулок с бортиками.
Сам проект основан на современных представлениях об идеальном доме, как о мире, в котором все течет именно по вашим правилам. Таким образом, кольцевая планировка с внутренним двориком, шикарная планировка комнат и очень интересная атмосфера в доме позволяет на современный лад реализовать мечту о дворце!
Панорамное остекление в данном проекте является практически основополагающей стратегией успеха. В каждой комнате мы найдем окна от пола до потолка (которые могут к тому же открываться) плюс стеклянные экраны безопасности, практически невидимые глазу.
А еще в доме есть несколько террас, внутренний дворик, зимний сад с потрясающим остеклением, который видно на фотографии выше с участка. Сад в традиционном смысле – с декоративными кустарниками, клумбами и деревьями – здесь отсутствует. Весь участок заполнен газонной травой высшего качества в смеси с луговыми травами и старыми деревьями.
Шикарный внутренний дворик выглядит как американская сказка в стиле шингл на побережье! И правда, отделка деревянной черепицей фасадов нестандартна, она больше характерна для США и чаще всего использовалась для домиков на побережье.
Современный бассейн в брутальном обрамлении напоминает лагуну в тени тропического леса, он выглядит как мираж!
Удивительные интерьеры основаны на классическом европейском чувстве эстетики. Мы уже упоминали, что комнаты здесь похожи на квартиру в Париже или Праге, но никак не на дом в горах!
Паркет «елочкой», антикварная мебель, развеска фотографий и картин по холлам и галереям вызывает острое ощущение сюрреалистичности происходящего.
На втором этаже мы найдем несколько спален, в том числе – главный мастер-сьют с гардеробной и ванной.
Удивительная ванная комната на первом этаже тоже является частью мастер-сьюта. Шикарный вид на внутренний дворик и бассейн, глянцевая мебель и зеркальная отделка стен выглядит просто потрясающе!
Интересный подход к проектированию, расположению комнат, остеклению и дизайну интерьера в этом загородном доме позволил реализовать полностью оригинальный проект. Если вы ищите интересные и свежие идеи для собственного коттеджа, обратите внимание на четырех-модульное остекление, систему отопления на основе теплового насоса и «теплого пола», позволяющую избавиться от радиаторов, а также наличие внутреннего дворика с бассейном, на котором всегда царит атмосфера курорта.
Привлекает внимание и отделка фасадов. Стиль шингл в США, например, никогда не бывает столь современен и скорее похож на огромные голландские особняки, чем на коттеджи в стиле модерн. Здесь же именно строгие и прямые линии оформлены деревянной черепицей, что смотрится очень эклектично.
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