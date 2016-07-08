12 шикарных проектов лестниц

Потрясающий дизайн, завораживающая подсветка, интересные решения и просто очень красивые лестницы ждут вас в этой статье! Шикарные не только в контексте проектирования и дизайна, но и по первому впечатлению для гостя, они станут отличным дополнением любого дома.
В роскошных современных коттеджах мы часто находим такой вариант лестницы – с садом, водоемом или оазисом в центре, вокруг которого спроектированы пролеты. Функциональные стеклянные экраны оставляют ощущение простора и позволяют свету со второго этажа и окон на крыше проникать в этот сад. В самом саду может быть выполнено мощение или засыпка галькой или красивыми мелкими камнями, ракушками, посажена пальма, декоративное дерево или бонсаи.
Ажурная ковка волшебной красоты на лестнице внутри дома из бруса выглядит просто удивительно красиво! Тому, кто любит традиционные интерьеры с легким средневековым шармом, такой проект будет кстати!
Шикарный контрастный минимализм с ярким акцентом тоже может стать отличным вариантом дизайна лестницы для загородного дома. Если вы цените гламур и глянец, обязательно обратите внимание на такую идею.
Роскошная лестница, соединяющая три уровня этого особняка, смотрится особенно красиво на закате, когда сквозь окна сюда проникают сиренево-розовые лучи. Впрочем, в любое время суток классическая лестница будет смотреться богато и привлекательно.
Эта удивительно красивая лестница с подсветкой имеет сразу три так называемые забежные ступени. Они все имеют удивительную подсветку желтой неоновой лентой и оттого смотрятся просто волшебно!
В поисках идеального решения для современного дома мы советуем вам обратить внимание на проекты консольных лестниц в стилях модерн и минимализм. Они отлично себя чувствуют на любой площади и с любой высотой потолков, могут быть обшиты различными материалами, в том числе и деревом, и отлично смотрятся в современных интерьерах.
Эта потрясающая турецкая вариация классического интерьера просто радует глаз! Шикарная деревянная лестница с современной подсветкой, классический лестничный холл мечты и просто красота всех элементов интерьера поражает!
Эта удивительно красивая лестница с подсветкой имеет сразу три так называемые забежные ступени. Они все имеют удивительную подсветку желтой неоновой лентой и оттого смотрятся просто волшебно!
Эта удивительная лестница на железном косоуре с деревянными ступенями идеально подходит к интерьеру в стиле лофт или индастриал.
Консольная лестница с подсветкой ступеней и двумя пролетами является прекрасным вариантом для лестничного холла в современном коттедже. Такая лестница не смотрится слишком большой, не привлекает лишнего внимания, а вечером выглядит волшебно!
Эта шикарная лестница имеет особенный формат. Из-за большой высоты потолков в данном проекте лестница выглядит и является гораздо больше, чем стандартная лестница в коттедже. Но главная ее изюминка – двусветное освещение, позволяющее при подъеме чувствовать себя, как в пентхаусе.
Лестница с организованной под ней системой хранения по праву может считаться умной лестницей. Пространство под 5 ступенями здесь было задействовано под библиотеку. А что, если под всей лестницей сделать гардероб!
Эта крутая и маленькая лестница является библиотекой, баром и арт-объектом. Она ведет на чердак, который используется как кабинет и организован в квартире из-за большой высоты потолков.
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