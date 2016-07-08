12 шикарных проектов лестниц

В роскошных современных коттеджах мы часто находим такой вариант лестницы – с садом, водоемом или оазисом в центре, вокруг которого спроектированы пролеты. Функциональные стеклянные экраны оставляют ощущение простора и позволяют свету со второго этажа и окон на крыше проникать в этот сад. В самом саду может быть выполнено мощение или засыпка галькой или красивыми мелкими камнями, ракушками, посажена пальма, декоративное дерево или бонсаи.