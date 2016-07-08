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12 шикарных проектов лестниц

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
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Потрясающий дизайн, завораживающая подсветка, интересные решения и просто очень красивые лестницы ждут вас в этой статье! Шикарные не только в контексте проектирования и дизайна, но и по первому впечатлению для гостя, они станут отличным дополнением любого дома.

​Лестница с садом

N14, aaestudio aaestudio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

В роскошных современных коттеджах мы часто находим такой вариант лестницы – с садом, водоемом или оазисом в центре, вокруг которого спроектированы пролеты. Функциональные стеклянные экраны оставляют ощущение простора и позволяют свету со второго этажа и окон на крыше проникать в этот сад. В самом саду может быть выполнено мощение или засыпка галькой или красивыми мелкими камнями, ракушками, посажена пальма, декоративное дерево или бонсаи.

​Сказочная ковка

Крашенная чугунная лестница ODEL Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Железо / Сталь Белый лестница,кованая лестница,белая лестница
ODEL

Крашенная чугунная лестница

ODEL
ODEL
ODEL

Ажурная ковка волшебной красоты на лестнице внутри дома из бруса выглядит просто удивительно красиво! Тому, кто любит традиционные интерьеры с легким средневековым шармом, такой проект будет кстати!

​Алый минимализм

Minimalism, SVPREMVS SVPREMVS Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
SVPREMVS

Minimalism

SVPREMVS
SVPREMVS
SVPREMVS

Шикарный контрастный минимализм с ярким акцентом тоже может стать отличным вариантом дизайна лестницы для загородного дома. Если вы цените гламур и глянец, обязательно обратите внимание на такую идею.

​Классическая роскошь

Лестница LUXER DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
LUXER DESIGN

Лестница

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Роскошная лестница, соединяющая три уровня этого особняка, смотрится особенно красиво на закате, когда сквозь окна сюда проникают сиренево-розовые лучи. Впрочем, в любое время суток классическая лестница будет смотреться богато и привлекательно.

​Шикарная современная лестница

Canford Cliffs, Poole, Dorset, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
David James Architects &amp; Partners Ltd

Canford Cliffs, Poole, Dorset

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

Эта удивительно красивая лестница с подсветкой имеет сразу три так называемые забежные ступени. Они все имеют удивительную подсветку желтой неоновой лентой и оттого смотрятся просто волшебно!

​Консольный модерн

Наедине с природой MARTINarchitects Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

В поисках идеального решения для современного дома мы советуем вам обратить внимание на проекты консольных лестниц в стилях модерн и минимализм. Они отлично себя чувствуют на любой площади и с любой высотой потолков, могут быть обшиты различными материалами, в том числе и деревом, и отлично смотрятся в современных интерьерах.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Турецкий гламур

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Эта потрясающая турецкая вариация классического интерьера просто радует глаз! Шикарная деревянная лестница с современной подсветкой, классический лестничный холл мечты и просто красота всех элементов интерьера поражает!

​Шикарная современная лестница

Luxury Staircase, Haldane UK Haldane UK Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Haldane UK

Luxury Staircase

Haldane UK
Haldane UK
Haldane UK

Эта удивительно красивая лестница с подсветкой имеет сразу три так называемые забежные ступени. Они все имеют удивительную подсветку желтой неоновой лентой и оттого смотрятся просто волшебно!

​Эстетика лофта

Reforma de apartamento en el Barrio Estadio, ALSE Taller de Arquitectura y Diseño ALSE Taller de Arquitectura y Diseño Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

Эта удивительная лестница на железном косоуре с деревянными ступенями идеально подходит к интерьеру в стиле лофт или индастриал.

​Отличный вариант для коттеджа

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Консольная лестница с подсветкой ступеней и двумя пролетами является прекрасным вариантом для лестничного холла в современном коттедже. Такая лестница не смотрится слишком большой, не привлекает лишнего внимания, а вечером выглядит волшебно!

​Роскошь нового века

Плюты, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
YOUSUPOVA

Плюты

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Эта шикарная лестница имеет особенный формат. Из-за большой высоты потолков в данном проекте лестница выглядит и является гораздо больше, чем стандартная лестница в коттедже. Но главная ее изюминка – двусветное освещение, позволяющее при подъеме чувствовать себя, как в пентхаусе.

​Умная лестница

Фантазия, he.d group he.d group Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт Дерево Бежевый
he.d group

Фантазия

he.d group
he.d group
he.d group

Лестница с организованной под ней системой хранения по праву может считаться умной лестницей. Пространство под 5 ступенями здесь было задействовано под библиотеку. А что, если под всей лестницей сделать гардероб!

​Лестница на чердак

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Эта крутая и маленькая лестница является библиотекой, баром и арт-объектом. Она ведет на чердак, который используется как кабинет и организован в квартире из-за большой высоты потолков.

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