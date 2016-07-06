6 строений, обязательных на даче

Сегодня мы поговорим о том, как все мы живем на даче. Что нам нужно, о чем забываем, где без причины лишаем себя комфорта. Если собрать воедино комплекс из 6-ти строений, то вы получите удивительно удобный образ жизни, который позволит вам жить на даче с пользой для здоровья вас и ваших близких.
Сам домик должен иметь не протекающую крашу, все окна и двери, а внутри – новую мебель (до 7-ми лет в пользовании) и отделку. Кроме того, абсолютно обязательно наличие туалета и душа (можно летнего, но в зоне, где гель для душа не будет портить вашу почву). Гигиена на даче – одна из самых важных вещей в деле жизни на природе.
Маленький домик должен иметь площадь от 16-ти кв. метров на двоих человек. Здесь есть зона прихожей (2), кухни (6) и комнаты (8). А в идеале нужно иметь кухню-прихожую площадью около 16 кв. метров и спальню площадью 12 кв. метров.
Терраса для отдыха в стиле патио с креслами, мягким диванчиком или подушками позволяет отдохнуть после садоводства. Такая терраса может быть мобильной или стационарной, основываться на деревянной площадке и навесе.
Терраса с деревянным мощением очень важна для детей. Часто на участке совсем нет места для детских игр, где они могли бы сидеть не на земле или не обустроенной площади! Терраса площадью около 8 кв. метров позволит реализовать место для игр 3-4 детей, на площадке можно раскладывать игрушки, собирать кубики, строгая горизонтальная поверхность открывает большой простор для игр.
Терраса очень важна и по гигиеническим соображениям – детям лучше всего играть на древесине или керамической плитке, чем на бетонной площадке или газонной траве.
Беседка позволяет с удобством разместиться компании людей для завтрака, обеда или ужина, настольных игр и разговоров. Самостоятельным строением делает беседку отдельная кровля. Если столовая находится возле домика – это уже терраса (без остекления) или веранда (с остеклением).
Беседку лучше всего расположить подальше от основного домика, чтобы создать две автономные зоны для отдыха. Правда, удалять ее от кухни тоже не стоит – ведь именно оттуда будут приноситься блюда. Можно сделать так, что беседка стоит рядом с домиком, но происходящее в ней не видно, ведь вход находится с противоположной стороны. Так удобно будет всем группам отдыхающих – в беседке, в домике, на участке.
Теплицы бывают нескольких видов. Традиционные стационарные обычно имеют блочные или кирпичные фундаменты и остекление стен и крыши. Разборные перемещаются по участку, позволяя подогревать почву и воздух там, где это необходимо. Теплицу на участке могут заменять и парники, если вам так удобнее.
Правда, в наличии полноценной теплицы есть большой плюс. В Великобритании, например, они скорее напоминают зимние сады. Здесь стоят растения в кашпо и высоких клумбах, расположена столовая или гостиная зона для отдыха с камином и даже TV! Заманчиво, не правда ли?
Отдельно следует назвать столовую на свежем воздухе. Столовая в беседке не всегда так удобна, как нам хочется, особенно часто подводит неудобное расстояние между лавочкой и столом. Поэтому отдельная столовая с обычной садовой столовой группой позволит вам увеличить комфорт вашей дачи. Для нее нужна площадка и навес (10 кв. метров на 6-8 персон и 7 кв. метров на 4 персоны).
Красивая веранда с остеклением стен позволяет использовать себя как кухню, прихожую или гостевую спальню на летнее время.
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