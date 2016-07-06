6 строений, обязательных на даче

Сам домик должен иметь не протекающую крашу, все окна и двери, а внутри – новую мебель (до 7-ми лет в пользовании) и отделку. Кроме того, абсолютно обязательно наличие туалета и душа (можно летнего, но в зоне, где гель для душа не будет портить вашу почву). Гигиена на даче – одна из самых важных вещей в деле жизни на природе.

Маленький домик должен иметь площадь от 16-ти кв. метров на двоих человек. Здесь есть зона прихожей (2), кухни (6) и комнаты (8). А в идеале нужно иметь кухню-прихожую площадью около 16 кв. метров и спальню площадью 12 кв. метров.