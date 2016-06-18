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10 красивых террас при маленьких домиках

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CHILL OUT en Elvas (Portugal), Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Балкон и терраса в стиле минимализм
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Ищите удобную планировку и красивый дизайн для террасы при даче? Тогда посмотрите на эти интересные варианты, каждый из которых имеет свою изюминку и выполнен в фирменном стиле.

10 различных дизайн-проектов террас позволят вам выбрать именно то, что вам нужно, и реализовать идею в короткие сроки.

​Двойная терраса для столовой и патио

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Сад в стиле модерн
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Этот шикарный проект террас создан для современной шикарной дачи. Под общей с домом кровлей находится столовая, справа – патио на мощеной площадке, слева – деревянная терраса для игр детей и шезлонгов! Идеально!

​Деревянная терраса с дорожкой из дома

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Эта прекрасная планировка идеально подходит для дачников. Дорожка от дома ведет на террасу, с обеих сторон от нее – клумбы, грядки, ягодные кустарники. Сама терраса деревянная, из массива, мебель на ней выполнена из того же материала.

​Угловая двойная терраса

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

С двух сторон от этой маленькой дачи мы найдем террасы для отдыха. Левая большая используется для столовой группы, правая маленькая – для пары кресел. Между ними – дорожка вдоль дома, позволяющая использовать обе террасы с особым удобством.

​Интегрированная терраса с водоемом

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual Дома в стиле модерн
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

Этот интересный проект террасы растянулся на всю ширину фасада маленького домика и расположился под оригинальной крышей здания. Рядом из бетона был создан декоративный водоем с кувшинками и другими водными растениями.

​Выступающая терраса с очагом

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Эта удивительная терраса специально создана вровень с дачными домиком, чтобы создать иллюзию общности внешнего и внутреннего. Сама терраса не имеет навеса, выступает вперед с узкой стороны фасада прямо в сосновый бор. А еще в этой террасе есть интегрированная зона очага.

​Терраса с летней кухней

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Балконы и веранды в эклектичном стиле
Pavelchik Design

Банный дом

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Если вы создаете террасу с навесом, у вас есть реальная возможность организовать здесь летнюю кухню. Обеспечьте пластмассовые, каменные фасады и столешницы (лишь частично деревянные), и у вас будет мебель, которая не боится дождя и снега. Дополнить летнюю кухню стоит в первую очередь мангалом (или печью-барбекю), столешницей для резки и сервировки и раковиной.

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Обратитесь к нам!

​Мини-терраса с мангалом

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Балкон и терраса в стиле модерн
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Прямо у дома в нише создана идеальная терраса на 2-3 человек! Под свесом крыши расположена печь (барбекю + мангал), рядом – столешница и столовая группа!

Терраса с патио

CHILL OUT en Elvas (Portugal), Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo Балкон и терраса в стиле минимализм
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo
Ángel Méndez, Arquitectura y Paisajismo

Эта шикарная терраса с навесом выполнена в арабском стиле. Здесь мы найдем деревянную основу для диванчика в стиле патио, которая встроена в основу постройки с клумбами, как и в оригинальном стиле.

Марокканские кованые светильники, пара сиреневых подушек и серый цвет мягкой мебели и навеса позволяет создать еще более аутентичную атмосферу.

​Детская терраса

Auzz, Jular Madeiras Jular Madeiras Дома в стиле модерн Дерево Белый
Jular Madeiras

Jular Madeiras
Jular Madeiras
Jular Madeiras

Эта шикарная терраса рассчитана на детский досуг – по центру много места для игр, лавочки выполняют не только классическую роль, но и игровую. На такой террасе всегда найдется место и для патио (добавьте мягкие матрасы для лавочек) и для столовой (добавьте стол и пару стульев).

​Терраса как райский сад

Musterhaus "freelance", smartshack smartshack Балкон и терраса в стиле модерн
smartshack

smartshack
smartshack
smartshack

Маленькая терраса прямо при доме может быть особенно атмосферной, если вокруг нее вы реализуете специальный ландшафтный проект. Создайте обрамление из гальки, рокариев, камней, высоких и низких кустарников и деревьев, делая террасу приватной и обустроенной.

​Славянская терраса

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Веранда и терраса в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Эта маленькая терраса является крыльцом, оформленным в традиционном славянском стиле с яркими акцентами. Сруб имеет оттенок мокко, как и деревянный настил террасы. Мебель выполнена из дерева и ковки, на столике – самовар, а рамы покрашены в яркий цвет.

​Терраса на заднем дворике

RESIDÊNCIA RMJ, Felipe Bueno Arquitetura Felipe Bueno Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Felipe Bueno Arquitetura

Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura
Felipe Bueno Arquitetura

Красивая терраса с мощеной плиткой уместнее всего смотрится в доме со стороны заднего дворика. Располагайте ее в тени так, чтобы солнце не мешало вашему отдыху.

​Самый бюджетный вариант

One Bedroom Wee House Patio The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Patio

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Самый простой и дешевый вариант террасы – это керамическая плитка, к которой идут ступени крыльца у дачного домика. Ее размером определяется и формат ее использования (столовая, патио, игровая, летняя кухня).

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