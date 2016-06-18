10 красивых террас при маленьких домиках

Ищите удобную планировку и красивый дизайн для террасы при даче? Тогда посмотрите на эти интересные варианты, каждый из которых имеет свою изюминку и выполнен в фирменном стиле.

10 различных дизайн-проектов террас позволят вам выбрать именно то, что вам нужно, и реализовать идею в короткие сроки.