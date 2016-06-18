10 красивых террас при маленьких домиках

Ищите удобную планировку и красивый дизайн для террасы при даче? Тогда посмотрите на эти интересные варианты, каждый из которых имеет свою изюминку и выполнен в фирменном стиле.
10 различных дизайн-проектов террас позволят вам выбрать именно то, что вам нужно, и реализовать идею в короткие сроки.
Этот шикарный проект террас создан для современной шикарной дачи. Под общей с домом кровлей находится столовая, справа – патио на мощеной площадке, слева – деревянная терраса для игр детей и шезлонгов! Идеально!
Эта прекрасная планировка идеально подходит для дачников. Дорожка от дома ведет на террасу, с обеих сторон от нее – клумбы, грядки, ягодные кустарники. Сама терраса деревянная, из массива, мебель на ней выполнена из того же материала.
С двух сторон от этой маленькой дачи мы найдем террасы для отдыха. Левая большая используется для столовой группы, правая маленькая – для пары кресел. Между ними – дорожка вдоль дома, позволяющая использовать обе террасы с особым удобством.
Этот интересный проект террасы растянулся на всю ширину фасада маленького домика и расположился под оригинальной крышей здания. Рядом из бетона был создан декоративный водоем с кувшинками и другими водными растениями.
Эта удивительная терраса специально создана вровень с дачными домиком, чтобы создать иллюзию общности внешнего и внутреннего. Сама терраса не имеет навеса, выступает вперед с узкой стороны фасада прямо в сосновый бор. А еще в этой террасе есть интегрированная зона очага.
Если вы создаете террасу с навесом, у вас есть реальная возможность организовать здесь летнюю кухню. Обеспечьте пластмассовые, каменные фасады и столешницы (лишь частично деревянные), и у вас будет мебель, которая не боится дождя и снега. Дополнить летнюю кухню стоит в первую очередь мангалом (или печью-барбекю), столешницей для резки и сервировки и раковиной.
Прямо у дома в нише создана идеальная терраса на 2-3 человек! Под свесом крыши расположена печь (барбекю + мангал), рядом – столешница и столовая группа!
Эта шикарная терраса с навесом выполнена в арабском стиле. Здесь мы найдем деревянную основу для диванчика в стиле патио, которая встроена в основу постройки с клумбами, как и в оригинальном стиле.
Марокканские кованые светильники, пара сиреневых подушек и серый цвет мягкой мебели и навеса позволяет создать еще более аутентичную атмосферу.
Эта шикарная терраса рассчитана на детский досуг – по центру много места для игр, лавочки выполняют не только классическую роль, но и игровую. На такой террасе всегда найдется место и для патио (добавьте мягкие матрасы для лавочек) и для столовой (добавьте стол и пару стульев).
Маленькая терраса прямо при доме может быть особенно атмосферной, если вокруг нее вы реализуете специальный ландшафтный проект. Создайте обрамление из гальки, рокариев, камней, высоких и низких кустарников и деревьев, делая террасу приватной и обустроенной.
Эта маленькая терраса является крыльцом, оформленным в традиционном славянском стиле с яркими акцентами. Сруб имеет оттенок мокко, как и деревянный настил террасы. Мебель выполнена из дерева и ковки, на столике – самовар, а рамы покрашены в яркий цвет.
Красивая терраса с мощеной плиткой уместнее всего смотрится в доме со стороны заднего дворика. Располагайте ее в тени так, чтобы солнце не мешало вашему отдыху.
Самый простой и дешевый вариант террасы – это керамическая плитка, к которой идут ступени крыльца у дачного домика. Ее размером определяется и формат ее использования (столовая, патио, игровая, летняя кухня).
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